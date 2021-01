Josh Hawley dans la chambre de la Chambre lors d’une reprise d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier à Washington, DC. | Gagnez McNamee / Getty Images

Les éditeurs de livres Big Five ont embrassé la droite. Maintenant, ils commencent à reculer.

Jeudi soir, Simon & Schuster a annoncé qu’il ne publierait pas La tyrannie des grandes technologies, un livre du sénateur Josh Hawley (R-MO) qui devait sortir en juin.

Hawley a été le premier sénateur à annoncer qu’il prévoyait de s’opposer au décompte des élections présidentielles de mercredi par le Congrès, invoquant des allégations sans fondement de fraude électorale. Son approbation a conféré un nouveau niveau de légitimité à la fausse théorie du complot selon laquelle Joe Biden n’a pas vraiment remporté l’élection présidentielle de 2020, un fait qui a conduit de nombreux politiciens – y compris les anciens mentors de Hawley – à le tenir partiellement responsable des émeutes de mercredi à Washington, DC. .

Quand Hawley a été photographié alors qu’il se rendait au Sénat lever le poing à l’appui des manifestants pro-Trump qui allaient bientôt prendre d’assaut le Capitole, le récit selon lequel il était personnellement coupable des émeutes s’est répandu.

De notre Francis Chung, le sénateur Josh Hawley salue les manifestants dans la partie est du Capitole avant le début des émeutes. pic.twitter.com/I8DjBCDuoP – Manuel Quinones (@ManuelQ) 6 janvier 2021

Simon & Schuster a cité une croyance dans le lien de Hawley avec les émeutes du Capitole quand il a annoncé l’annulation de son livre. « Après avoir été témoin de l’insurrection inquiétante et meurtrière qui a eu lieu mercredi à Washington, DC, Simon & Schuster a décidé d’annuler la publication du prochain livre du sénateur Josh Hawley », a déclaré l’éditeur dans un communiqué. «Nous n’avons pas pris cette décision à la légère. En tant qu’éditeur, notre mission sera toujours d’amplifier une variété de voix et de points de vue: en même temps, nous prenons au sérieux notre responsabilité publique plus large. en tant que citoyens, et ne peut pas soutenir le sénateur Hawley après son rôle dans ce qui est devenu une menace dangereuse pour notre démocratie et notre liberté.

Le mouvement a été rapide, soudain et, à certains niveaux, surprenant. Pendant longtemps, l’édition de livres a pris l’habitude de traiter les dilemmes éthiques qui pourraient surgir au cours du cycle de vie d’un livre comme n’étant pas vraiment ses affaires, préférant se concentrer plutôt sur les résultats. C’est en partie la raison pour laquelle toutes les maisons d’édition dites Big Five qui publient la majorité des livres commerciaux aux États-Unis ont des empreintes de droite qui publient des chapes non vérifiées pleines d’idées racistes et antidémocratiques. Ces livres peuvent être bons ou non pour la société, mais ils se vendent définitivement.

Hawley est une étoile montante du Parti républicain, et même si les émeutes de mercredi mettent fin à sa carrière d’espoir présidentiel, il reste le genre de personnage polarisant qui peut générer beaucoup de ventes de livres. Il est facile d’imaginer un argument axé sur le profit pour continuer avec le livre de Hawley.

Mais au cours des dernières années, et en particulier l’année dernière, l’édition se dispute de plus en plus avec elle-même la responsabilité qu’elle porte quant aux types de livres dans lesquels elle choisit d’investir. La décision de Simon & Schuster d’annuler le livre de Hawley n’est que le dernier point d’éclair dans une bataille d’édition sans cesse croissante: une bataille entre les jeunes libéraux idéalistes et sous-payés qui constituent l’essentiel de la main-d’œuvre de l’industrie et les structures cyniques et motivées par le profit dans lesquelles ils faire leur travail.

Comment les éditeurs Big Five ont adopté le conservatisme

L’édition de livres conservatrice n’a pas toujours été un pôle central de l’édition commerciale grand public. Pendant une grande partie du 20e siècle, l’édition de droite a été laissée aux presses conservatrices indépendantes. Le marché appartenait principalement à Regnery, basé à Washington, fondé en 1947, qui a commencé à publier des personnalités comme le fondateur de la National Review William F. Buckley et qui publie aujourd’hui des chiffres comme Sarah Palin et Mike Pence.

Pendant des décennies, la seule empreinte conservatrice parmi les cinq grands éditeurs qui dirigent l’industrie du livre – Simon & Schuster, Penguin Random House, HarperCollins, Hachette et Macmillan – était la Free Press. Il a été distribué parmi eux, appartenant d’abord à Macmillan, puis à Simon & Schuster. Et même la presse libre a commencé en 1947 comme une presse indépendante axée sur les libertés civiles. Il a été acquis par Macmillan en 1980, puis en 1983, sous la direction du néoconservateur Edwin Gilkes, il a commencé à publier des personnalités comme le haineux de la musique rock Allan Bloom et l’originaliste constitutionnel Robert Bork.

La Free Press s’est finalement développée en une empreinte d’intérêt plus général avec une touche d’écriture conservatrice, publiant des romans primés au prix Booker et des mémoires de chefs célèbres aux côtés d’éminents auteurs de non-fiction comme Richard Dawkins. Et en 2012, Simon & Schuster plierait le Free Press dans son empreinte phare – également nommée Simon & Schuster – qui est la même empreinte qui acquerrait plus tard, puis annulerait le livre de Hawley.

Mais en dehors de ce qui s’est passé à la Free Press, les Big Five ne se sont traditionnellement pas impliqués dans la publication d’idées de droite. Au début, cela a commencé à changer.

C’était la période où Fox News décollait, et les livres de personnalités de droite comme Bill O’Reilly et Glenn Beck ont ​​commencé à dominer de plus en plus la liste des best-sellers. Et l’édition spécialisée, en supposant qu’elle laissait de l’argent sur la table en ignorant ces chiffres, en a pris note.

En 2002, Random House (qui n’avait pas encore fusionné avec Penguin) a lancé Crown Forum et a chassé Ann Coulter de Regnery. En 2003, Penguin a lancé Sentinel et a commencé à publier Donald Rumsfeld et Mike Huckabee. En 2006, Simon & Schuster a embauché l’ancienne conseillère de Dick Cheney Mary Matalin pour lancer Threshold Editions, qui publie Cheney et Karl Rove. Et en 2010, HarperCollins a lancé Broadside Books, qui publie Ben Shapiro et Newt Gingrich.

Les livres publiés par ces imprimés peuvent se vendre énormément. Ils sont, dans une industrie connue pour saigner de l’argent, des générateurs de profit fiables.

Ils sont également systématiquement publiés sans vérification des faits, car l’édition de livres considère que la vérification des faits relève de la responsabilité de l’auteur et non de la sienne. Et ils sont, dans une industrie composée principalement de jeunes libéraux, d’étranges valeurs idéologiques. Ils gagnent de l’argent, mais ils conviennent bizarrement aux entreprises qui les ont guidés vers l’existence.

Ces dernières années, l’étrangeté de cet ajustement est devenue de plus en plus évidente.

Au cours des quatre dernières années, les publications se sont disputées à plusieurs reprises sur le point où les transgressions morales deviennent des passifs financiers

En décembre 2016, les éditions Threshold de Simon & Schuster ont annoncé un contrat de livre avec le provocateur et troll professionnel de la droite alternative Milo Yiannopoulos. La nouvelle a suscité l’indignation immédiate et la promesse de boycotts de la part de groupes progressistes, et en février 2017, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle Yiannopoulos défendait la pédophilie, Threshold a annulé le livre.

Cette annulation a montré une ligne dans le sable. Simon & Schuster était prêt à publier Yiannopoulos alors qu’il était juste le type qui a inventé la Journée mondiale du patriarcat et a tellement harcelé Leslie Jones qu’il a été banni de Twitter, mais une défense de la pédophilie était la limite absolue. C’était à ce moment-là que Yiannopoulos semblait devenir une responsabilité financière et réputationnelle potentielle.

2017 a également été l’année où Me Too est devenu grand, et des hommes célèbres de plusieurs secteurs – y compris des auteurs célèbres – ont été accusés l’un après l’autre d’inconduite sexuelle. En fin de compte, certains de ces hommes, pas n’importe où près de tous, ont perdu leurs contrats d’édition.

Bill O’Reilly, accusé de harcèlement sexuel, a perdu son agence littéraire (mais pas son éditeur). Penguin Press abandonné Changement de jeu l’auteur Mark Halperin, accusé de harcèlement sexuel. Ballantine a chuté Coureur de labyrinthe l’auteur James Dashner, accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel.

Les éditeurs, quant à eux, ont institué des clauses morales controversées dans leurs contrats, se réservant le droit d’annuler un livre si un auteur devait jamais faire quoi que ce soit «qui diminue matériellement le potentiel de vente de l’œuvre». Ces clauses sont le résultat d’un calcul financier et non moral: elles visent à protéger les intérêts financiers d’un éditeur alors que la culture dominante devient de moins en moins disposée à acheter des livres à des auteurs accusés de nuire à autrui.

Mais en 2020, les éditeurs ont commencé à présenter des arguments de plus en plus fondés sur la morale contre la publication de livres par certains chiffres.

En 2020, les éditeurs ont forcé l’industrie à cesser de parler de finances et à commencer à parler d’éthique

En mars 2020, l’imprimerie Hachette Grand Central a annoncé qu’elle publierait un nouveau mémoire de Woody Allen, dont la fille Dylan Farrow l’a accusé de l’avoir agressée lorsqu’elle était enfant. En réponse, les employés de Hachette de toute l’entreprise sont partis.

«Nous voulons que le livre soit annulé», a déclaré un membre du personnel à Slate de manière anonyme. «Cela va coûter cher, mais c’est la bonne chose à faire. Nous voulons des excuses publiques du PDG. »

Hachette a annulé le livre.

Au fur et à mesure que l’année avançait et que les manifestations de George Floyd décollaient à travers le pays, les membres du personnel de l’édition ont commencé à s’intéresser au racisme systémique de l’industrie. Les grands éditeurs de livres sont presque entièrement composés de Blancs, publient des œuvres principalement d’auteurs blancs pour un public blanc, et ont tendance à ne pas payer les auteurs et les employés de couleur au même niveau que leurs homologues blancs. Le 8 juin, les membres du personnel d’édition de l’industrie sont partis en signe de protestation.

«Nous voulons plus de livres d’auteurs noirs», ont écrit les organisateurs dans une lettre ouverte adressée aux PDG des éditeurs Big Five. «Trop souvent, les livres acquis d’auteurs noirs sont des« histoires de traumatisme ». Il y a d’autres histoires que les auteurs noirs veulent raconter et nous voulons que la publication amplifie les récits qui ne reposent pas sur le traumatisme de vivre dans un corps noir. Nous voulons plus de collègues noirs et plus de collègues noirs à des postes de direction. Les voix du personnel subalterne, souvent plus diversifiées que celles des cadres supérieurs, sont trop facilement exclues des processus décisionnels. »

L’argument des membres du personnel dans cette lettre et lors du débrayage de Hachette était éthique. Ce n’était pas un argument sur le type de livre qui se vendra bien ou sur ce que l’édition doit faire pour protéger ses cordons de bourse. Au lieu de cela, l’argument postulait que l’édition avait la responsabilité éthique d’examiner attentivement les histoires dans lesquelles elle investit et de consacrer ses ressources moins souvent aux puissants et plus souvent aux exclus.

Cette idée de l’industrie comme assumant des responsabilités éthiques est en opposition fondamentale avec le type de logique axée sur le profit qui a conduit les Big Five à adopter des personnalités comme Ann Coulter et Bill O’Reilly: des personnalités qui ont passé des décennies à traiter les démocrates comme des traîtres et à faire valoir que les démocrates «les prétentions au pouvoir étaient illégitimes. Nous pouvons sans doute tirer une ligne droite de la rhétorique de Coulter, O’Reilly et autres directement à l’émeute au Capitole, et l’édition commerciale grand public a joué un rôle majeur dans la légitimation, la plate-forme et l’exploitation des voix qui nous ont amenés là .

La question à laquelle est actuellement confrontée l’édition devient donc: ces dangers sont-ils acceptables? L’édition est-elle censée fonctionner comme un marché d’idées et de liberté d’expression politiquement neutre et imprimer toute idée, aussi incendiaire, fausse ou dangereuse soit-elle, tant qu’elle peut trouver un acheteur? Ou la publication est-elle censée fonctionner comme un gardien éthique, une loi qui consacre des valeurs telles que la vérification des faits et la lutte contre le racisme et ne pas publier des personnes accusées de pédophilie?

À l’heure actuelle, l’industrie ne semble pas le savoir. Jusqu’à présent, on a seulement conclu que les Josh Hawley du monde sont à la fois une responsabilité financière et éthique.