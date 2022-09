L’annulation des prêts étudiants n’est pas le sauveur de mi-mandat que certains démocrates voulaient

À sept semaines des élections de mi-mandat, les démocrates font face à de meilleures perspectives qu’à leur entrée à l’été 2022. L’inflation s’est améliorée, les prix de l’essence baissent et, à leur retour chez eux, les démocrates du Congrès peuvent revendiquer une foule de réalisations de leur temps en CC.

Mais il y a une «victoire» que certains démocrates craignent d’être plus un passif qu’un atout: le plan de l’administration Biden d’annuler jusqu’à 20 000 $ de prêts étudiants.

Avant que le plan ne devienne réalité, le pays était divisé dans son soutien à l’annulation de la dette : les républicains s’y sont largement opposés, mais il avait longtemps été un succès parmi un large sous-ensemble d’électeurs plus jeunes, selon les sondeurs progressistes. Maintenant, les sondages montrent une division partisane marquée en faveur du plan, et inquiétant pour les démocrates dans les courses serrées, un soutien doux parmi les indépendants.

Chronométrée curieusement après une vingtaine de victoires législatives et quelques mois avant les élections, l’annonce a suscité l’indignation des conservateurs qui pensaient que le renflouement était injuste pour ceux qui n’avaient pas fait d’études collégiales ou avaient déjà remboursé leurs prêts. Dans le même temps, l’annonce politique a atterri alors que le président Joe Biden a vu un rebond du soutien, en particulier parmi les jeunes Américains. Mais pendant la campagne électorale, le plan n’a pas eu l’impact électoral positif que de nombreux partisans avaient vanté comme l’un des avantages politiques de l’annulation de la dette étudiante. Et cela fournit du fourrage aux candidats républicains totalement opposés au programme économique de Biden.

C’est en partie la raison pour laquelle une poignée de titulaires (et de challengers) démocrates vulnérables ont critiqué la politique lorsque la Maison Blanche l’a annoncée. Certaines de ces campagnes m’ont depuis dit qu’elles n’en font pas un problème dans leurs courses ou qu’elles n’en entendent tout simplement pas beaucoup parler de la part des électeurs démocrates.

Le retour négatif sur la politique n’a pas encore été enregistré dans les sondages sur ce qui motive les électeurs, mais il est encore temps pour les deux parties d’en faire un problème. Si les républicains réussissent à le faire, certains démocrates craignent que la politique ne leur coûte le soutien dont ils ont cruellement besoin dans les États et les courses swing, et puisse réduire leurs chances de conserver une majorité au Sénat tout en limitant les pertes à la Chambre.

Biden a fait face à de nombreuses pressions pour alléger les prêts étudiants. Les avantages pourraient ne pas être aussi importants que promis.

Biden avait déjà prolongé le moratoire sur les remboursements de prêts étudiants quatre fois avant son annonce du 24 août et avait hésité à s’engager à annuler un prêt pendant la majeure partie de sa première année au pouvoir. Il avait fait l’objet de critiques de la part de progressistes de son parti et de groupes de défense, y compris l’accusation qu’il violait une promesse de campagne (même s’il ne s’était jamais engagé à annuler complètement son prêt). En réponse, il s’est donné un délai de septembre et a promis une décision sur l’allégement de la dette ou une autre prolongation du moratoire.

Le printemps et l’été de cette année, cependant, ont livré des chiffres d’approbation dévastateurs pour Biden, en grande partie en raison d’une inflation élevée. Le président et son parti perdaient le soutien des jeunes électeurs et des démocrates libéraux – et ses chiffres avec les indépendants étaient sous l’eau. De nombreux groupes de défense progressistes et militants de l’allégement des prêts étudiants ont fait valoir que l’effacement de la dette étudiante serait un moyen simple et majeur d’arrêter l’hémorragie.

Les sondages qui ont précédé la décision ont montré un pays divisé. À l’échelle nationale, plus de six Américains sur 10 ont soutenu une sorte de remise de prêt étudiant dans un sondage Data for Progress de février que les champions de l’allégement de prêt étudiant ont utilisé comme preuve de popularité. Mais l’annulation complète du prêt n’avait le soutien que d’un quart des répondants. Répartis par parti et par âge, une majorité de républicains et une pluralité d’Américains plus âgés se sont opposés à toute action, tandis que la moitié des démocrates et une pluralité de jeunes Américains et indépendants ont soutenu une partie, mais pas la totalité, de l’annulation de la dette.

Cette scission partisane existe toujours. Le pays est divisé près de moitié en soutien et en opposition à la politique de Biden, et il est impopulaire auprès des électeurs indépendants et républicains, selon un sondage Politico/Morning Consult réalisé immédiatement après l’annonce. Le soutien des indépendants reste à peu près également divisé, tandis que les républicains s’y opposent davantage.

Avant l’annonce de Biden, il y avait un risque qu’une telle décision, qui aide beaucoup (mais pas seulement ceux) dans la base démocrate, puisse aliéner les électeurs swing – électeurs indépendants, ouvriers et non diplômés – que les démocrates en étroite les races essaient de persuader. Aujourd’hui, la fracture qui apparaît dans les sondages nationaux a suscité des inquiétudes chez les experts, les stratèges politiques et les candidats démocrates vulnérables qui, en plus d’apaiser le flanc gauche, pourraient ne pas avoir une formidable impulsion politique.

Indépendamment de l’effet électoral, les électeurs les plus progressistes du parti démocrate affirment que l’action de Biden en valait la peine car elle dynamisera les électeurs déçus par les démocrates. “Cela aide à galvaniser la base de comprendre que Biden et les démocrates écoutent”, m’a dit Dakota Hall, le directeur exécutif de l’Alliance for Youth Action. “C’est un signe de bonne foi que Biden ait fait cela avant les élections, pour montrer à la base qu’il écoute, qu’il veut tenir ses promesses.”

Les candidats vulnérables ne veulent pas en faire un gros problème

Il reste à voir, cependant, dans quelle mesure la remise des prêts étudiants attirera les jeunes électeurs. Il est important de se rappeler que même les jeunes électeurs étaient divisés sur le montant de l’allégement de la dette à soutenir (un tiers s’est opposé à toute action plus tôt cette année). Certaines des spéculations sur l’impact de la politique sur les jeunes électeurs reposent sur la sagesse commune selon laquelle les jeunes Américains sont plus progressistes que les cohortes plus âgées, mais ce n’est que partiellement vrai. Les jeunes Américains sont encore plus modérés que vous ne le pensez.

Ce qui est évident, c’est que l’action de Biden n’est pas aussi populaire auprès du type d’électeurs qui ont tendance à compter lors des élections de mi-mandat dans les États swing : les Américains blancs plus âgés et les indépendants. Et les républicains des États du champ de bataille intègrent déjà la critique de l’allégement de la dette étudiante dans leur plus grande affaire contre les démocrates centrée sur l’inflation et la mauvaise gestion économique dans des États comme l’Arizona, le Nevada, la Floride et le Wisconsin.

Cela a de nombreuses campagnes dans les États swing concernés. Et à cause de cela, ils ne parlent pas nécessairement de la politique aux élections générales, soit pour ne pas perturber les électeurs indépendants, soit pour éviter de donner aux républicains plus de fourrage pour les attaquer.

Dans l’Ohio, où le représentant Tim Ryan est dans une course serrée avec l’ancien capital-risqueur et auteur JD Vance pour un siège libre, Ryan s’est ouvertement opposé au plan de Biden.

“Tim pense qu’utiliser l’action de l’exécutif pour effacer la dette à six chiffres des salariés va trop loin”, a déclaré son directeur des communications Izzi Levy à Vox dans un communiqué. “[He] estime que l’administration aurait été mieux servie en accordant la priorité à une aide économique globale qui profite à tous les Ohioans de la classe ouvrière et moyenne, qu’ils aient ou non fréquenté l’université.

Un membre de la direction de campagne de Ryan m’a dit que sa position était due à la fois à la nature ouvrière de l’électorat de l’État (environ un quart seulement de la population a un diplôme universitaire) et parce que les électeurs n’en ont pas vraiment parlé dans la conversation, par opposition à des sujets comme l’inflation et l’abordabilité.

Dans le Colorado, un État tournant à tendance démocrate, le sénateur Michael Bennet a également critiqué le plan du président, affirmant en août que « l’administration aurait dû davantage cibler les secours et proposer un moyen de financer ce plan. Bien qu’un soulagement immédiat pour les familles soit important, l’annulation ponctuelle de la dette ne résout pas le problème sous-jacent.

Environ quatre Coloradans sur 10 ont fait des études collégiales, mais un porte-parole de la campagne Bennet m’a dit qu’il n’avait pas beaucoup entendu parler de l’annulation des prêts étudiants sur la piste. “Les coûts, le climat et les terres publiques sont au premier plan”, m’a dit le porte-parole. “Surtout, nous entendons dire que l’avortement deviendra illégal suite à la décision SCOTUS sur Chevreuil.”

Il est difficile d’évaluer à quel point l’allégement de la dette étudiante motive les électeurs sans sondage spécifique dans chaque État. Au Nevada, par exemple, 61 % des électeurs interrogés s’opposent à l’action, selon un récent sondage de l’Emerson College. Cette enquête a également montré le négationniste républicain d’extrême droite Adam Laxalt avec une avance d’un point sur la sénatrice démocrate sortante Catherine Cortez-Masto, qui a eu du mal à maintenir un soutien élevé tout au long de sa campagne de réélection. Cortez-Masto s’est également prononcé contre le plan après son annonce. Dans l’Arizona voisin, cependant, le sénateur démocrate sortant Mark Kelly a approuvé l’action exécutive du président. Aucun sondage récent dans l’État ne montre ce que les gens pensent de la politique, mais l’Arizona compte plus de 30% de résidents diplômés d’université contre plus de 25% au Nevada.

Pourtant, il est peut-être trop tôt pour juger de l’effet de l’annulation des prêts étudiants sur les courses ou si, malgré les tentatives républicaines d’en faire un problème, cela aura le moindre effet. La politique est la plus populaire auprès d’un sous-ensemble très spécifique du pays que les démocrates considèrent souvent comme leur base : les jeunes Américains, les électeurs diplômés d’université et les fervents libéraux – le genre d’électeurs qui auraient probablement voté pour les démocrates même si les prêts n’avaient pas été annulés. .

En fin de compte, la politique aurait pu avoir pour effet d’arrêter le saignement de soutien que Biden et les démocrates connaissaient parmi leur base, et de changer le récit de savoir si les démocrates – en particulier les jeunes – seraient aussi motivés ou engagés à voter cette année que les républicains.

Il y a aussi beaucoup d’autres problèmes qui priment dans l’esprit des électeurs, en particulier l’inflation pour les indépendants et les jeunes électeurs, et l’avortement pour les démocrates blancs et diplômés d’université. Les républicains peuvent trouver des opportunités de lier l’allégement de la dette aux soucis d’inflation (de nombreux Américains s’inquiètent de l’effet de l’annulation des prêts sur l’inflation), mais en tant que problème autonome, courir sur ou contre l’annulation des prêts étudiants semble être un lavage.

La politique mise à part, lorsque l’action entrera en vigueur l’année prochaine, il s’agira peut-être de l’une des preuves directes les plus récentes que le gouvernement et la politique électorale sont capables de produire des effets tangibles et positifs pour une bande de travailleurs, de personnes de couleur et de jeunes. Les Américains qui détenaient une dette qui a été annulée. Cela ne devrait pas être sous-estimé. Pour l’instant, cependant, l’allégement des prêts étudiants semble être une légère vulnérabilité politique susceptible d’être compensée par des préoccupations économiques et sociales plus profondes et de longue date qui motivent déjà les électeurs les plus susceptibles de voter.