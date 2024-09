L’annulation de la sortie d’Horizon 2 était une réaction au box-office

Kevin Costner s’est exprimé sur l’annulation de la sortie en salle de son deuxième film « Horizon » samedi lors de sa conférence de presse à la Mostra de Venise, affirmant que « c’était probablement une réaction » à la sous-performance du premier film au box-office.

« Le succès n’a pas été énorme », a déclaré Costner à propos du premier film. « J’ai eu beaucoup de films de ce genre, qui ont résisté à l’épreuve du temps. »

Il a ajouté que c’était une « décision du studio » de sortir « Chapitre 2 » six semaines après « Chapitre 1 » et que « c’est devenu une décision du studio de ne pas le faire ». Cependant, Costner a affirmé que tout s’est bien passé car il a pu projeter « Horizon 2 » à Venise.

« Pour moi, cela correspondait à mon plan, qui était de sortir des films à cinq ou six mois d’intervalle. Et cela me permettrait de venir à Venise », a-t-il déclaré. « Je ne serais jamais venu à Venise, car ils ne montreraient pas le film ici s’il était déjà sorti. »

Il a remercié le directeur artistique de Venise, Alberto Barbera, pour avoir été « la principale raison pour laquelle cela s’est produit ».

« Alberto a amené cela ici et m’a donné mon rêve et n’a pas permis qu’il soit anéanti », a-t-il déclaré, ajoutant : « Putain, Venise continue de venir à mon secours ! »

Le 31 juillet, la première du film « Horizon 2 » a été annoncée hors compétition le dernier jour du festival. Plus tôt dans le mois, la sortie américaine du « Chapitre 2 » avait été annulée, alors qu’elle était prévue pour le 16 août, après que le premier volet de la franchise, doté d’un budget d’environ 100 millions de dollars, n’ait rapporté que 11 millions de dollars lors de son premier week-end.

Cependant, ces revers n’ont fait qu’« augmenter son désir » de continuer ce qu’il entend être une série en quatre parties.

« Parfois, quand les choses ne se passent pas comme prévu, on a envie de s’éloigner. Mais il y a quelque chose en moi qui ne fait qu’accroître mon désir quand quelque chose ne fonctionne pas », a déclaré Costner. « C’est une histoire, c’est un divertissement qui, je pense, peut résister à l’épreuve du temps. Quand je ressens un rejet, contrairement à tout le monde, quand j’ouvre les yeux sur ma déception, mon désir n’en est que plus fort. »

Lorsqu’on lui a demandé si « Horizon » contenait une leçon pour l’état actuel des États-Unis à l’approche d’une élection présidentielle, Costner a déclaré que « ce n’est pas un message politique adressé à qui que ce soit ».

« Horizon n’est pas un message adressé à mon pays, c’est un rappel à mon pays de la difficulté qu’ont rencontrée les gens pour entreprendre ce voyage », a-t-il déclaré.

Costner réalise et tient à nouveau le rôle principal de « Chapitre 2 », avec un casting de retour composé de Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone et Danny Huston. Le film poursuit les événements du premier chapitre de l’épopée, qui est décrite comme une « représentation multiforme de l’expansion de la guerre civile et de la colonisation de l’Ouest américain ». En plus de réaliser et de tenir le rôle principal, Costner a été co-scénariste avec Jon Baird (« The Explorers Guild ») et a produit le film par l’intermédiaire de sa société Territory Pictures.

« Horizon » est une série en quatre parties, ce qui signifie que deux autres films sont en cours de développement. Le tournage principal du « Chapitre 3 » a commencé en mai et devrait se terminer l’année prochaine.

À la fin de la conférence de presse, Costner a déclaré que tous les films « Horizon » avaient été écrits et a qualifié le « Chapitre 3 » de « dévastateur ».

« Vous apprenez à connaître tous ces gens, et la vie continue à venir à eux et vous le verrez », a-t-il déclaré.

À propos du tournage du troisième film, Costner a déclaré qu’il devait « se dépêcher et ne pas laisser la pierre retomber en bas de la colline, je dois remettre mes mains dessus et commencer à la pousser vers le haut ».

Mais le chemin qui reste à parcourir pour « Horizon » semble encore incertain. « Je ne sais pas comment je vais réussir à faire « Three » pour le moment », a-t-il déclaré. « Mais je vais y arriver. »