L’annulation de la dette étudiante de Biden est suspendue, mais vous devez toujours postuler

À la fin de la semaine dernière, une cour d’appel fédérale a officiellement suspendu l’annulation de la dette étudiante du président Biden.

La Cour d’appel des États-Unis pour le 8e circuit a émis une suspension administrative des libérations de dettes pendant qu’elle examine une action en justice intentée par six États à tendance républicaine. Les plaignants soutiennent que l’annulation de la dette entraînerait une perte de recettes fiscales, causant un préjudice économique à leurs États.

Un tribunal inférieur a rejeté la plainte plus tôt dans la semaine, affirmant que les États n’avaient pas qualité pour agir.

L’administration Biden a accepté de suspendre le remboursement de tout prêt en attendant une décision. En attendant, les autorités encouragent toujours les emprunteurs à postuler.

Le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré qu’ils “avançaient à toute vitesse” pour continuer à traiter les demandes dans un tweet samedi. Biden a également annoncé vendredi que 22 millions d’emprunteurs avaient déjà postulé depuis l’ouverture du formulaire.

Les emprunteurs doivent demander une remise de dette dès que possible, ont déjà déclaré des experts à Make It. Ainsi, tant que l’application reste ouverte, ce conseil est valable. La première étape pour voir votre dette annulée consiste à dire au gouvernement que vous voulez qu’elle soit annulée en postulant, déclare Mike Pierce, directeur exécutif du Student Borrower Protection Center à but non lucratif.

“Ensuite, l’administration doit avoir la flexibilité d’un tribunal pour pouvoir réellement le faire”, a déclaré Pierce à CNBC Make It. “Mais rien de ce qui s’est passé devant le tribunal jusqu’à présent n’affecte la première étape pour que vous obteniez l’annulation de votre dette.”

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que la suspension ne l’empêchait pas d’examiner les demandes en attendant une décision finale.

Le site Web de la demande indique actuellement aux emprunteurs que le ministère de l’Éducation “traitera rapidement les décharges” lorsqu’il sera en mesure de le faire. Avec la reprise des intérêts et des paiements en janvier, les emprunteurs gagneraient à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire leur solde avant cette date.

Les emprunteurs doivent garder espoir que leurs dettes seront effectivement annulées sur la base des licenciements des tribunaux antérieurs, dit Pierce.

“Nous en savons plus maintenant sur ce que les juges nommés par les deux parties pensent de la capacité du président à annuler la dette étudiante et, plus important encore, qui a qualité pour contester cela”, a déclaré Pierce. “Et jusqu’à présent, toutes les preuves sont du côté des personnes qui obtiennent l’annulation de leurs dettes.”

En août, l’administration Biden a annoncé qu’elle tenait sa promesse de campagne de fournir un certain soulagement aux étudiants emprunteurs. L’action a prolongé la pause actuelle sur les remboursements de prêts fédéraux jusqu’à la fin de 2022 et a offert une remise de prêt jusqu’à 10 000 $ pour les emprunteurs individuels qui gagnent moins de 125 000 $ par an et jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires éligibles de la subvention Pell.

Les emprunteurs éligibles ont d’abord pu postuler pendant une brève période de test bêta avant le lancement complet de l’application lundi dernier. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2023 pour postuler en visitant StudentAid.gov.

