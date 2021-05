L’annonceur Jim Beglin désolé pour ses commentaires sur Angel Di Maria du PSG

Le milieu de terrain du PSG, Angel Di Maria, a été expulsé lors de la défaite de l’équipe contre Manchester City. Getty

Le commentateur couleur de CBS, Jim Beglin, s’est excusé après avoir utilisé le terme «tempérament latino» lors du match de demi-finale de la Ligue des champions de mardi entre le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Beglin a fait cette remarque alors que les caméras montraient Angel Di Maria du PSG quittant le terrain après avoir reçu un carton rouge pour avoir donné un coup de pied au défenseur de Man City, Fernandinho.

« C’est ce tempérament latino », a déclaré Beglin, alors que Di Maria, un milieu de terrain international argentin, quittait le terrain.

Quelques instants plus tard, Beglin s’est excusé d’avoir utilisé le terme.

« Quand Di Maria a été expulsé, je l’ai décrit en utilisant le mot Latino. Pour quiconque est offensé, je m’excuse – je m’excuse sincèrement. »

Beglin a tweeté une déclaration plus longue après le match, en disant:

« Je m’excuse pour mes remarques culturellement insensibles lors du match de Ligue des champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. J’ai utilisé à tort un stéréotype racial. C’était inapproprié et inacceptable. Les mots ont un fort impact et je comprends parfaitement la gravité de ce que j’ai dit. quand Angel Di Maria a été expulsé. J’apprendrai de cela et je ferai mieux d’aller de l’avant. «

CBS n’a pas commenté les remarques de Beglin.

Man City a remporté le match retour 2-0 pour se qualifier 4-1 pour la finale de la Ligue des champions le 29 mai à Istanbul, où ils affronteront le Real Madrid ou Chelsea.