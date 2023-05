L’annonce Twitter de Ron DeSantis a révélé un énorme problème avec sa campagne 2024

L’histoire évidente de l’annonce de la campagne de Ron DeSantis sur Twitter était la série d’échecs techniques embarrassants qui ont entaché l’événement. Mais ce que DeSantis a réellement dit – du moins, quand je pouvais l’entendre – a révélé un problème à long terme potentiellement plus important pour sa campagne : il est obsédé par toutes les mauvaises choses.

Tout au long de l’événement, DeSantis et Elon Musk ont ​​parlé sans cesse de l’éveil et de ses divers prétendus maux – souvent dans un langage qui serait totalement étranger à quiconque n’est pas saturé par les obsessions culturelles du droit en ligne. Le mot «réveillé» est passé sur les lèvres de DeSantis plus de fois que je ne pouvais compter. Il a remis en cause les détails des décisions de YouTube sur la gestion de contenu pendant Covid, a affirmé que Disney « soutenait manifestement » l’injection d’une idéologie de genre à l’école primaire », et a mis en garde contre un complot (apparemment fictif) de l’administration Biden pour « réguler [Bitcoin] hors d’existence.

Une question entière a été consacrée à l’ESG – un raccourci pour l’investissement socialement responsable qui prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et qui est devenu vilipendé dans certains coins de la droite. Mais la plupart des Américains ont à peine entendu parler de l’ESG et ne s’en soucient pas vraiment. Dans sa réponse, DeSantis n’a même jamais pris la peine de dire ce que l’acronyme représentait.

Ce n’est pas un problème ponctuel pour DeSantis. Le mois dernier, Tim Miller de Bulwark, un ancien agent républicain, a analysé les déclarations publiques de DeSantis et a remarqué tous les mêmes problèmes – jusqu’aux blablas sur l’ESG sans dire au public de quoi il s’agissait. Cela a conduit Miller à comparer la campagne de DeSantis à celle d’Elizabeth Warren en 2020 : un énorme succès auprès des élites éduquées de leur côté de l’allée, mais qui a du mal à s’exprimer dans un registre qui se connecte aux électeurs normaux qui décident des élections.

Comme pour prouver ce point, DeSantis est tombé exactement dans le même piège dans une interview de Fox News immédiatement après l’événement Twitter. « Le virus de l’esprit éveillé est fondamentalement une forme de marxisme culturel. En fin de compte, c’est une attaque contre la vérité. Et parce que c’est une guerre contre la vérité, je pense que nous n’avons pas d’autre choix que de mener une guerre contre le réveil. il a dit à l’hôte Trey Gowdy.

Ce qui était exposé lors du lancement de DeSantis était un candidat tellement saisi par la vision de la droite d’une guerre culturelle apocalyptique qu’il s’est peut-être trop éloigné de la réalité de l’électeur ordinaire. Appelez-le «syndrome de dérangement éveillé» – une condition qui pourrait condamner la candidature de DeSantis avant qu’elle ne commence vraiment.

Le syndrome de dérangement éveillé est réel et Ron DeSantis a un mauvais cas

Le «syndrome de dérangement éveillé» n’est pas la même chose qu’être génériquement «anti-éveillé». Il y a beaucoup d’experts et d’universitaires qui ont présenté des critiques convaincantes et raisonnables des approches dominantes de la politique identitaire dans la gauche contemporaine – allant d’Adolph Reed Jr. sur la gauche socialiste à mon ancien collègue Matt Yglesias au centre gauche à Glenn Loury sur le centre droit. Leurs idées méritent un engagement sérieux plutôt qu’un rejet.

Au contraire, le syndrome de dérangement éveillé est une concentration obsessionnelle sur les maux de l’éveil qui déforme la vision du monde. La participation des affligés à la guerre des cultures a, sous une forme ou une autre, faussé leur jugement et affaibli leur emprise sur la réalité.

Elon Musk en est un exemple particulièrement frappant. Il était autrefois principalement connu comme un fondateur technologique visionnaire qui a aidé à lancer les véhicules électriques commerciaux; maintenant sa fixation publique avec « le virus de l’esprit éveillé » a défini sa personnalité publique et à peu près effacé tous les autres problèmes pour lui. L’obsession s’est transformée en une vision du monde de plus en plus conspiratrice et en un flirt avec le sectarisme pur et simple.

La gouvernance de DeSantis en Floride a montré une tendance similaire à tout voir à travers la lentille éveillée. Qu’il s’agisse de sa tentative de transformer un petit collège public en une académie de droite, de son effort apparemment inconstitutionnel pour punir les entreprises de médias sociaux pour la réglementation du contenu, ou de la loi « Don’t Say Gay » restreignant l’éducation sur les sujets LGBTQ à l’école primaire, le la guerre culturelle a dominé l’agenda de DeSantis.

Nulle part cela n’est plus clair, ou apparemment plus contre-productif, que sa guerre sans fin avec Disney. Après que la méga-société ait publié une déclaration modérée critiquant la loi Don’t Say Gay, DeSantis est devenu nucléaire – supprimant certains des privilèges fiscaux spéciaux de l’entreprise et conduisant à une escalade de la lutte qui a joué un rôle dans la décision de Disney de supprimer un nouveau milliard de dollars. développement de bureaux dans l’état (une perte d’environ 2 000 emplois floridiens).

Les chiffres des sondages suggèrent que cela pourrait même ne pas être payant politiquement. Un récent sondage Yahoo / YouGov a révélé que les deux tiers des Américains n’avaient pas beaucoup entendu parler du combat DeSantis-Disney, et ceux qui avaient prêté attention étaient beaucoup plus susceptibles d’être des téléspectateurs libéraux de MSNBC que des observateurs conservateurs de Fox.

Au cours de sa longue carrière politique, DeSantis a fait preuve d’une capacité assez impressionnante à transformer son identité d’une manière qui correspond au moment. À divers moments, comme le montre mon collègue Andrew Prokop, il a été un libertaire du Tea Party, un partisan flatteur de Trump, un gouverneur d’État violet discrètement pragmatique et un opposant pur et dur aux fermetures de Covid et aux fermetures d’écoles. La ligne directrice est son ambition et sa capacité d’adaptation: DeSantis détermine quel type de républicain le moment politique appelle et le devient.

En ce moment, il perçoit le moment qui appelle DeSantis, le guerrier anti-réveil. Il y a des preuves qui le soutiennent : le sondage Yahoo/YouGov a révélé que 71 % des républicains pensent que le « réveil » est un problème majeur pour le pays, une conclusion cohérente avec la recherche en sciences politiques selon laquelle la guerre culturelle est vraiment au cœur de la division politique américaine.

Mais c’est une chose de se soucier profondément des questions culturelles telles que la race, l’immigration et le sexe – et une autre chose de communiquer à ce sujet de la manière étrangement spécifique que DeSantis fait. Il est devenu si familier avec le jargon de la droite en ligne, donc avec les mauvaises herbes sur les différentes obsessions du monde anti-réveil, qu’il risque de laisser derrière lui une grande partie du public votant. La décision même d’annoncer sur Twitter, une plate-forme en proie à des problèmes techniques et utilisée par relativement peu d’Américains, souligne le problème.

Comparez l’approche de DeSantis à la guerre culturelle avec les attaques viscérales, furieuses et populistes de Trump contre les élites. Parler d’ESG et de DEI est très différent de dire « construisez le mur » ou « enfermez-la ». DeSantis s’adresse aux généraux de la guerre culturelle ; Trump parle à ses fantassins.

Pour être juste, Trump tombe dans son propre monde complotiste avec son lot de personnages et d’intrigues que seuls les purs et durs peuvent suivre. Mais c’est peut-être la partie la plus faible de sa personnalité publique, celle dont DeSantis pourrait théoriquement profiter pendant la primaire – s’il ne souffrait pas d’un problème similaire.

Que DeSantis croit vraiment ce qu’il dit est presque sans importance; ce qui est clair, c’est que sa participation sans fin à la guerre culturelle l’a convaincu que jouer une version obscure du shtick de Trump transmet de la compétence plutôt que de l’étrangeté. C’est le problème avec le syndrome de dérangement éveillé en un mot : il tord le jugement authentique des gens. Ils deviennent tellement obsédés par les prétendus maux de «l’éveillé» qu’ils ne peuvent pas distinguer le vrai du faux, l’utile du blessant, le proportionné du disproportionné. DeSantis ne croit peut-être même pas qu’il doit changer sa façon d’agir et de parler pour battre Trump.

DeSantis encore a le temps de revenir à la réalité. Mais s’il a vraiment été affligé du même type de vers cérébraux qu’Elon Musk – et sa décision d’annoncer aux côtés du propriétaire de Twitter le suggère fortement – ​​alors il a encore plus de problèmes que ne le suggèrent ses sondages.