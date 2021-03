Souvent à la fin d’une couverture médiatique brutale, la police de Goa a réussi mercredi un jeu de mots fluide et effronté dans une publicité imprimée visant à sensibiliser à la toxicomanie dans l’État côtier.

Une annonce de la police de Goa publiée dans les principaux journaux, mettant en garde contre une « prison avec vue sur la mer » en attente de toxicomanes dans l’État, est maintenant devenue virale, grâce au jeu de mots tourné autour d’annonces stéréotypées vendant des biens immobiliers dans l’État côtier.

Parler à IANS Le surintendant de la police (Service de la criminalité) Shobhit Saxena a déclaré que la publicité était une extension de ses efforts pour sensibiliser le public aux maux de la drogue.

«Nous avons mené une ou l’autre sorte de campagne de sensibilisation exhortant les gens à rester à l’écart de la drogue. Nous avions pris le soutien de joueurs de football renommés de Goa comme Mandar Sardesai et d’autres dans le passé. Nous avions fait des vidéos et créé des affiches aussi. Cette annonce est une continuation de la campagne », a déclaré Saxena.

Les créations de l’annonce, qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, représentent une image du soleil couchant, à travers une fenêtre à barreaux, avec la copie d’accompagnement indiquant «Prison Sea View – Faites de la drogue à Goa et gagnez GRATUITEMENT une cellule avec vue sur le coucher du soleil. ».

L’annonce exhorte également les gens à informer la police sur le 112 des pistes liées à l’abus de drogues dans l’État, avec l’assurance que l’identité de l’indicateur serait gardée secrète.

L’une des destinations balnéaires et nocturnes les plus populaires du pays, Goa, au cours des deux dernières décennies, a également acquis la réputation de destination narco-touristique, grâce à la facilité d’accès aux drogues et autres stupéfiants.

Selon les statistiques présentées lors de la session d’hiver de l’Assemblée législative de l’État qui vient de s’achever, de 2018 à 2020, 589 cas liés à la drogue ont été enregistrés à Goa, répartis sur 1095 jours. Et la saveur narcotique de la saison, se révèle être de la ganja ou de l’herbe ou de la marijuana, l’une des drogues interdites les moins chères qui a représenté 71,30% du total des bustes de drogue.

Selon Saxena, la police de Goa s’est engagée à réprimer le trafic de drogue à Goa et a ancré une série d’initiatives depuis la journée anti-narcotiques qui a lieu le 26 juin.

La campagne de publicité virale, a déclaré Saxena, a été conçue en interne avec l’aide de deux experts en design Aditya Chikte et Deshaj et ancrée par le directeur général de la police Mukesh Kumar Meena.

«La DGP avait cherché à créer une campagne innovante pour sensibiliser à la question. Nous publierons bientôt d’autres publicités de ce type », a déclaré Saxena.