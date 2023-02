L’annonce principale de Logan Paul-KSI a obtenu un montage assoiffé et avec cela, 30 millions de vues gratuites

Quelqu’un a photoshoppé les photos de Logan Paul et KSI avec des bouteilles de leur boisson “Prime” et les a vues 30 millions de fois gratuitement. Sur la photo originale, Logan Paul et KSI se tiennent l’un à côté de l’autre avec les bouteilles, et dans la version Photoshopped, les positions ont été modifiées pour les mettre dans une pose sexuellement suggestive. “Quelqu’un a photoshoppé cela et a obtenu 30 millions de vues Prime de la promo gratuite, nous vous le devons”, a écrit Logan dans un tweet.

PRIME Hydration a été lancé en janvier 2022 et est actuellement la boisson sportive officielle de l’UFC, selon un rapport de Sportskeeda.

Cela doit être sur le Reddit de KSI pour qu’il puisse le voir (besoin de l’image complète)— Krag (@kragmx) 5 février 2023

Eh bien, le pouvoir de la soif (jeu de mots) ne doit pas être sous-estimé. Récemment, lorsque les « nus de bon goût » de YouTuber Markiplier ont été mis en ligne, le site Web OnlyFans a fini par planter. Après le crash, Markiplier a tweeté : « … vraiment les gars ? avec une capture d’écran montrant la page de ses nus n’était pas accessible.

Markiplier avait déclaré qu’il créerait un compte OnlyFans si ses fans remplissaient certaines conditions qu’il avait fixées. Le YouTuber, qui compte 33,8 millions d’abonnés sur la plateforme de partage de vidéos, a déclaré qu’il ouvrirait son compte sur le site Web pour adultes à des fins caritatives. L’initiative fait suite à son succès avec le projet de calendrier en 2018, dont il aurait fait don de tous les bénéfices à l’Institut de recherche sur le cancer.

