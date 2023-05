L’annonce présidentielle désastreuse de DeSantis montre qu’il n’est pas un concurrent sérieux pour Trump – News 24

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé mercredi sa candidature à la présidence des États-Unis en 2024, suscitant immédiatement des critiques de la gauche, de la droite et du centre. Le guerrier anti-réveil Annonce de l’espace Twitterqui est à juste titre considéré comme un raté absolu, a été décrit par de grandes publications comme un « effondrement », « maladroit, » et un « fiasco. »

Le principal problème que la plupart des gens ont donné pour expliquer pourquoi cet événement était si mauvais était qu’il était sur les espaces Twitter toujours glitchs. En fait, si vous revenez en arrière et écoutez l’enregistrement, c’est tellement bogué que vous ne pouvez même pas entendre le discours du gouverneur. Par conséquent, il est impossible de partager l’annonce de manière fiable, ce qui est évidemment important pour faire passer son message. Pour être juste, DeSantis a également partagé une vidéo sur sa page de campagne – mais elle n’est pas devenue virale dans une certaine mesure car elle n’a pas été présentée comme l’annonce officielle.

L’événement officiel sur Twitter était si chargé de problèmes techniques que le hashtag #failuretolaunch a fait le tour du site. Les gens n’arrêtaient pas d’entendre des commentaires de microphone insensés et tout l’espace était coupé par intermittence. Elon Musk, qui hébergeait l’espace, a déclaré qu’il s’agissait d’un « bon signe, » mais la plupart des gens intelligents conviendraient que cela montre des niveaux extraordinaires d’incompétence de la part de la campagne DeSantis et aussi de Twitter. Finalement, l’espace a été transféré sur le compte du méga-donateur David Sacks en raison des 24 minutes environ de pépins non-stop.















En ce qui concerne l’annonce elle-même, quelques éléments ressortent. Tout d’abord, le gouverneur était sur le script tout le temps et c’est principalement parce que personne ne s’est vraiment présenté pour l’événement virtuel. Il s’agissait principalement d’un groupe de ses partisans les plus ardents et personne n’a posé de questions de fond ou percutantes. Il a été lancé des balles molles qui ne lui ont donné aucune opportunité de fléchir toute idée d’intelligence qu’il pourrait posséder. Par exemple, il a été interrogé sur les crypto-monnaies mais n’a pas été pressé à propos de l’éléphant dans la pièce – pourquoi quelqu’un devrait-il voter pour lui plutôt que Donald Trump ?

L’annonce était si mauvaise que la campagne Trump en a immédiatement fait des mèmes. Ils ont posté une vidéo représentant une fusée avec un logo de campagne de Ron DeSantis (qui ressemblait étrangement à celui du candidat républicain raté à la présidentielle Jeb Bush) explosant pendant le décollage, se moquant à la fois de Musk et de DeSantis d’un seul coup. L’équipe a également posté une vidéo sur Instagram se moquant de l’annonce elle-même, avec des IA / dubs apparents de DeSantis et Musk partageant l’espace avec des gens comme George Soros, Klaus Schwab, Dick Cheney, le Diable, Adolf Hitler et le FBI.

En tant que personne qui méprise absolument Donald Trump, ainsi que Ron DeSanctimonious, comme l’appelle l’ancien président, je dois reconnaître à Trump le mérite d’avoir complètement anéanti son adversaire. Politique mise à part, il faut être étonné de voir comment «The Donald» a déjà donné à son plus grand challenger un surnom hilarant et s’est moqué de tout le monde sous le soleil tout en étant réceptif aux tendances des médias sociaux. Je dois admettre que je l’ai en fait perdu quand le ‘FBI’ a dit sur le faux espace Twitter, « D’accord, alors comment allons-nous éliminer Trump, les gars? »















Nous savons tous que DeSantis est essentiellement la progéniture de Trump et ils diffèrent très peu sur la politique. La campagne officielle porte maintenant le slogan qu’il veut « Lead Our Great American Comeback », qui ressemble à une arnaque sans inspiration de « Make America Great Again », moins le caractère accrocheur et les chapeaux reconnaissables. Fondamentalement, Trump essaie de dépeindre son adversaire comme un cheval de Troie pour l’état profond, ou une sorte de plante près du « marécage » que Trump avait promis de drainer. Et le gouverneur ne fait pas grand-chose pour repousser cela – il a utilisé l’image d’une créature littérale des marais, un alligator, lors d’un teaser pour sa candidature à la présidentielle.

Les échecs de communication fondamentaux de la campagne DeSantis sont le reflet de qui il est réellement – un politicien banal avec le charisme du lait périmé. Certaines personnes ont en fait avancé l’argument selon lequel la raison pour laquelle il n’a pas fait d’annonce en direct à la télévision, comme Trump l’a fait, c’est parce qu’il n’a pas de compétences relationnelles sérieuses. Cela est évident si vous venez de regarder l’homme interagir avec le public pendant moins d’une minute.