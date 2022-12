L’annonce poétique du pilote de SpiceJet suscite des réactions amusantes

Un bon pilote peut certainement faciliter n’importe quel voyage. Bien sûr, de grandes compétences en vol sont indispensables, mais l’humour est le véritable atout qui fait toute la différence. Une passagère à bord d’un vol de Delhi à Srinagar a partagé l’annonce hilarante qui l’a laissée, elle et ses co-passagers, dans les points de suture. Les rimes dans lesquelles le pilote livre toutes les informations sont de l’or pur. « Ils ont commencé en anglais, mais je n’ai commencé à enregistrer que plus tard. Je ne sais pas si c’est une nouvelle piste marketing ou si c’était le capitaine lui-même, mais c’était tellement amusant et attachant ! l’utilisateur a écrit.

Découvrez le clip ici:

Dans un @flyspicejet vol de Delhi à Srinagar & omg, le capitaine l’a tué! Ils ont commencé en anglais, mais je n’ai commencé à enregistrer que plus tard. Je ne sais pas s’il s’agit d’une nouvelle piste marketing ou si c’était le capitaine lui-même, mais c’était tellement divertissant et attachant ! pic.twitter.com/s7vPE2MOeP — Epsita (@Eepsita) 16 décembre 2022

Même Spicejet n’a pas pu s’empêcher de répondre au tweet. Les compagnies aériennes ont tweeté : « Heureux que ça vous ait plu, Eepsita. Veuillez nous envoyer votre PNR par DM afin que nous puissions partager vos paroles avec notre capitaine. L’utilisateur de Twitter a fait savoir à Spicejet qu’elle avait effectivement partagé les détails et leur a demandé de donner le meilleur d’elle-même au capitaine.

“Ultime! C’est le capitaine. Je me souviens d’un pilote IndiGo faisant quelque chose de similaire il y a quelques mois », lit-on dans un autre tweet.

Un autre utilisateur a écrit : « Je pense que c’est le capitaine. J’ai entendu quelques capitaines très créatifs au cours des derniers mois qui essaient de rendre ces annonces autrement ennuyeuses intéressantes, à travers différentes compagnies aériennes.

Malgré leurs plus grands efforts, tout ne va pas bien pour les pilotes du monde entier. Les compagnies aériennes sont résolues à pousser pour des pilotes seuls dans le cockpit au lieu de deux, malgré plusieurs oppositions. Cela vient afin de réduire les coûts et de faire face aux pénuries d’équipage. Des voix se sont élevées concernant les problèmes de sécurité. Pourtant, selon Bloomberg, plus de 40 pays, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, ont demandé le changement.

Pour concrétiser cette idée, un organisme des Nations Unies qui établit les normes de l’aviation a été créé. L’Agence européenne de la sécurité aérienne travaille également avec les constructeurs d’avions. La collaboration tente de déterminer comment ces vols monopilotes fonctionneraient et prépare des règles pour les superviser.

Si les passagers réagissent à cela de la même manière qu’ils ont réagi à l’annonce attachante, cela semble moins probable.

