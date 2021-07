L’annonce Microsoft Tokyo Olympics montre que Teams est plus qu’une application professionnelle

Microsoft Teams a dévoilé mardi une nouvelle publicité qui imagine ce que cela aurait pu être de voyager pour les Jeux olympiques de Tokyo retardés. L’annonce montre des personnes qui avaient annulé leur projet d’aller à Tokyo cet été en raison de la pandémie recevant une visite virtuelle des équipes des résidents de Tokyo.

Microsoft essaie d’attirer un public différent vers Teams, son logiciel de vidéo et de chat, qui est en concurrence avec Slack, Zoom et d’autres services, alors même que les gens commencent à retourner travailler aux États-Unis. Les équipes ont vu une augmentation importante de l’utilisation pendant que les gens travaillaient à domicile pendant la pandémie. Le spot vise à montrer que tout le monde, pas seulement les entreprises, peut utiliser le produit pour se connecter.

L’annonce, qui fait partie d’une campagne intitulée « Ticket to Tokyo », sera diffusée lors de la cérémonie d’ouverture de vendredi et diffusée aux États-Unis. La société a travaillé avec son agence Interpublic’s McCann sur la campagne.

Microsoft n’est pas un sponsor officiel des Jeux olympiques, mais a une histoire de publicité autour des Jeux. La société travaille également avec NBC, qui diffuse l’événement, sur les intégrations des équipes pour connecter les athlètes olympiques avec leurs amis et leur famille pendant les Jeux.

L’annonce intervient après que le sponsor des Jeux olympiques de Tokyo, Toyota, a annoncé qu’il ne diffuserait pas de publicités télévisées liées aux Jeux au Japon, alors que le soutien public faiblit dans son pays d’origine pour la compétition retardée en 2020. Toyota encore des plans diffuser des annonces aux États-Unis

Tokyo est en état d’urgence alors que les cas de Covid augmentent, et l’inquiétude s’est accrue au sujet de cas supplémentaires – et d’autant plus que de nombreux athlètes et officiels ont été test positif à l’arrivée au Japon.

Le spot Teams essaie de donner un aperçu de ce que les voyageurs auraient pu voir s’ils avaient pu visiter. Les organisateurs des Jeux olympiques ont interdit à tous les spectateurs des Jeux plus tôt ce mois-ci.

« Ce que beaucoup de gens aiment à propos de la période olympique, ce n’est pas seulement le sport, mais l’échange culturel, la façon dont les cultures et les personnes différentes se rencontrent, et vous en apprenez davantage sur le pays et le pays hôte en particulier », a déclaré Kathleen Hall, responsable de Microsoft. Vice-président corporatif de la marque, de la publicité et de la recherche.

Les Jeux olympiques ont été une proposition délicate pour certains commerçants compte tenu du sentiment du public dans certaines parties du monde et du fait qu’il se tiendra sans spectateurs. Les cotes sportives ont également faibli pendant la pandémie, certains s’attendant à ce que les Jeux d’été de cette année tomber au pas.

Hall a déclaré que les Jeux olympiques offrent toujours un moment commun rare aux téléspectateurs.

« Pour les spécialistes du marketing, c’est l’une des dernières grandes opportunités d’avoir un impact assez significatif, instantané et visible dans un environnement de qualité réel », a-t-elle déclaré.

Bien que Teams ait été un élément de base pour de nombreux lieux de travail pendant la pandémie, Hall a déclaré qu’il resterait toujours populaire alors que les gens retourneraient au bureau.

« Je pense que la normalité ne ressemble pas à ce qu’elle était. Je pense que la normalité est probablement dans la zone hybride où vous allez avoir des employés dans pratiquement chaque réunion que certains sont là et d’autres pas », a-t-elle déclaré. « Je pense donc que le besoin et l’utilisation de Teams … continueront. »

Divulgation: la société mère de CNBC, NBCUniversal, possède NBC Sports et NBC Olympics. NBC Olympics est le détenteur américain des droits de diffusion de tous les Jeux d’été et d’hiver jusqu’en 2032.