L’annonce d’un responsable européen sur le gel de l’aide aux Palestiniens sème la confusion avant que les responsables ne fassent marche arrière

L’Union européenne a fait volte-face lundi après qu’un de ses hauts responsables a publié sur les réseaux sociaux que l’aide aux Palestiniens avait été suspendue en raison de l’attaque contre Israël par le Hamas, ce qui a semé la confusion et l’indignation des autres pays de l’UE car le responsable avait outrepassé les frontières. .

Oliver Varhelyi, de Hongrie, est commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement et a publié lundi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que la Commission européenne mettait toute son aide au développement en faveur des Palestiniens, d’une valeur de 692 millions d’euros, soit 729 millions de dollars. , à l’étude.

Il a ajouté que tous les paiements aux Palestiniens étaient « immédiatement suspendus ».

Le message a suscité des inquiétudes de la part d’autres gouvernements, qui se sont demandé si la commission de Varhelyi pouvait prendre de telles mesures, et ont soulevé des inquiétudes quant au fait que le gel de l’aide nuirait aux civils palestiniens.

Plus tôt dans la journée, des responsables ont déclaré que l’aide serait discutée mardi lors d’une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’UE.

Certains pays auraient exprimé en coulisses leurs inquiétudes quant au gel de l’aide, tandis que d’autres, comme l’Espagne, le Portugal, le Luxembourg et l’Irlande, ont publiquement exprimé leurs inquiétudes.

« Nous comprenons qu’il n’y a aucune base légale pour une décision unilatérale de ce type de la part d’un commissaire individuel, et nous ne soutenons pas une suspension de l’aide », a déclaré le ministère irlandais des Affaires étrangères.

La Commission a déclaré plus de cinq heures après l’intervention de Varhelyi qu’elle avait procédé à un examen des aides et déclaré que « puisqu’aucun paiement n’était prévu, il n’y aurait pas de suspension des paiements ».

Josep Borrel, le chef de la politique étrangère de l’UE, a rendu les choses encore plus confuses lorsqu’il a déclaré que l’UE ne suspendrait pas les « paiements dus » après que la Commission ait déclaré qu’aucun paiement n’était prévu.

La Commission n’a pas expliqué l’inadéquation des informations, mais a déclaré que l’aide humanitaire se poursuivrait.

Il a ajouté que l’examen visant à garantir qu’aucune aide ne profite ou ne permette à aucune organisation terroriste de mener ses attaques contre Israël se poursuivrait.

Les militants du Hamas ont tué environ 900 Israéliens et en ont enlevé des dizaines lors de leur incursion en 50 ans, ce qui a incité Israël à riposter avec son bombardement le plus intense sur Gaza, qui a tué plus de 680 personnes.

Reuters a contribué à ce rapport.