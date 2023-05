L’annonce du pilote sur le vol de Bangkok est incontournable

Qui a besoin de turbulences lorsque vous avez des annonces maladroites pour vous divertir ? Ce pilote de SpiceJet a fait des voyageurs amusants la mission de sa vie. Identifié comme étant Mohit Teotia, l’homme porte le nom d’utilisateur de pilote poétique sur Instagram. Fidèle à son nom, Mohit Teotia utilise souvent son style poétique pour faire des annonces en vol avant le décollage. Au cours de l’un de ses derniers vols, le pilote a fait une pléthore de blagues, tout en utilisant ses prouesses d’as de la rime, laissant ainsi les passagers éclater de rire.

Commençant par rappeler aux passagers la beauté du ciel, le poétique pilote d’un récent vol SpiceJet à destination de Bangkok a fait rire tout le monde en faisant ses annonces avant le vol. Avec un avertissement plein d’esprit contre l’usage du tabac et du paan, les jeux de mots humoristiques du pilote ont fait rire les passagers tout au long. Il a même réussi à se moquer des passagers masculins qui auraient peut-être menti au sujet de leur voyage à Bangkok, sachant que leurs femmes les puniraient à leur retour chez eux. À la fin de l’annonce, le bruit des rires et des applaudissements a rempli la cabine. Mohit Teotia, alias le pilote poétique, a partagé la vidéo de ses annonces hilarantes, disant qu’il est heureux quand ses passagers sont heureux. Cliquez sur le lien pour regarder le clip amusant!

Avec plus de 1,2 million de vues en seulement 5 jours, la vidéo est largement appréciée par les utilisateurs d’Instagram. L’un d’eux a commenté: « Jis flight me aap jaise pilot rahenge waha toh passager khush hi honge monsieur (les vols qui ont des pilotes aussi divertissants rendent toujours leurs passagers heureux) » Un autre a ajouté: « J’aimerais voyager à Bangkok uniquement pour le rencontrer .” Un autre a dit : « Vous faites un travail incroyable. Continuez à répandre la positivité avec plein de votre humour et de votre doux sourire. Que Dieu te bénisse. » Pendant ce temps, un utilisateur a exprimé: « Voulez-vous voyager sur votre vol. »

Dans un cas similaire, auparavant, un autre clip montrait comment un bon pilote rend le voyage facile, mais un drôle le rend également mémorable. Un passager qui a embarqué sur un vol de Delhi à Srinagar a enregistré une annonce poétique hilarante qui a laissé ses compagnons de voyage complètement séparés. Tout comme le pilote de vol à destination de Bangkok, l’ancienne vidéo a capturé le membre d’équipage en utilisant des rimes humoristiques pour fournir des informations. « Ils ont commencé en anglais, mais je n’ai commencé à enregistrer que plus tard. Je ne sais pas si c’est une nouvelle piste marketing ou si c’était le capitaine lui-même, mais c’était tellement amusant et attachant ! a écrit le passager en partageant le clip. Découvrez-le ci-dessous :

Dans un @flyspicejet vol de Delhi à Srinagar & omg, le capitaine l’a tué! Ils ont commencé en anglais, mais je n’ai commencé à enregistrer que plus tard. Je ne sais pas s’il s’agit d’une nouvelle piste marketing ou si c’était le capitaine lui-même, mais c’était tellement divertissant et attachant ! pic.twitter.com/s7vPE2MOeP — Eepsita Gupta (@Eepsita) 16 décembre 2022

L’ancienne vidéo qui a également été filmée sur un vol SpiceJet a accumulé plus de trois vues lakh sur Twitter.

