L’annonce du PDG de Tesla, Elon Musk, envoie Twitter dans l’effondrement

Dans une annonce étonnante mercredi, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il allait acheter le club de football de Premier League, Manchester United.

“J’achète Manchester United votre bienvenue”, a déclaré Musk dans un tweet.

A lire aussi : Ryan Giggs admet son infidélité à vie lors d’un témoignage devant le tribunal

Cependant, Musk a l’habitude de publier des tweets irrévérencieux, et il n’était pas immédiatement clair s’il prévoyait de conclure un accord.

Aussi, j’achète Manchester United, tu es le bienvenu – Elon Musk (@elonmusk) 17 août 2022

Manchester United, contrôlé par la famille américaine Glazer, n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.

Le club de football avait une capitalisation boursière de 2,08 milliards de dollars, à la clôture de mardi.

Les fans de Manchester United ont protesté ces dernières années contre les Glazers, qui ont acheté le club pour 790 millions de livres (955,51 millions de dollars) en 2005, en raison des difficultés de l’équipe sur le terrain. Le mouvement anti-Glazer a pris de l’ampleur l’année dernière après que United ait été impliqué dans une tentative infructueuse de former une Super League européenne dissidente.

Plus récemment, l’ancienne star de Man United Gary Neville avait lancé une attaque cinglante sur la façon dont le club est dirigé. Ses commentaires explosifs sont intervenus à la suite de la superbe défaite 0-4 du club contre Brentford qui les a propulsés à la dernière place du classement de la Premier League après seulement deux matchs de la saison.

« Nous disons continuellement les mêmes choses à propos des mêmes personnes. Cependant, je ne peux pas croire que Ralf Rangnick ait dit qu’ils allaient avoir besoin d’une opération à cœur ouvert. Il était le gars qui allait entrer et diriger ce club au-delà de son rôle d’entraîneur », a déclaré Neville sur Sky Sports.

Il a poursuivi: “Ils ne l’ont évidemment pas écouté, ou ont une incapacité totale à faire venir des joueurs dans le club – et c’est le problème maintenant. Manchester United, dans le passé, au cours des 10 dernières années, a toujours répondu à la colère des fans avec de l’argent et en le dépensant sur le marché des transferts. Le problème est que maintenant, personne ne veut prendre l’argent – et c’est là le problème.

Personne ne veut prendre l’argent. Ils ne peuvent pas dépenser l’argent et c’est un gros problème. Comme je l’ai dit à la mi-temps, si vous êtes un joueur qui regarde cette performance en première mi-temps, que pensez-vous de venir dans ce club ? C’est un grand club de foot. C’est un club de football magique. Cela a été la plus grande chose de ma vie et je ne pourrais pas être plus fier de soutenir le club.

“Mais en ce moment, c’est vraiment, vraiment désespéré. Il n’y a pas de leadership, il n’y a pas de voix. Vous ne pouvez pas blâmer un joueur individuel ou le manager ; vous devez regarder en haut et regarder tout en haut maintenant.

Avec des contributions de Reuters

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici