L’annonce du canular de la mort de RAPPER et influenceur Lil Tay a peut-être été écrite par l’IA, car une analyse étrange a révélé de fortes chances qu’elle ait été générée par GPT.

Tay a fait la une des journaux mercredi après qu’un message non attribué a été partagé sur son Instagram affirmant qu’elle et son frère étaient décédés – mais a depuis rompu son silence pour révéler qu’elle est vivante.

Lil Tay a fait la une des journaux mercredi après qu’un message non attribué a été partagé sur son Instagram affirmant qu’elle et son frère étaient morts – mais a depuis rompu son silence pour révéler qu’elle est vivante Crédit : Instagram/liltay

Lorsque la déclaration (qui a depuis été supprimée) a été saisie dans ZeroGPT – un outil qui détecte la probabilité que l’IA soit utilisée dans une déclaration ou un autre texte – elle a révélé une probabilité de 89 % que le texte ait été généré par l’IA Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La déclaration supprimée depuis partagée sur Instagram de Tay mercredi disait: « C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire.

« Nous n’avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Ce résultat était totalement inattendu et nous a tous laissés sous le choc.

« Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin. Pendant cette période d’immense chagrin, nous demandons gentiment l’intimité alors que nous pleurons cette perte accablante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l’objet d’une enquête.

« Claire restera à jamais dans nos cœurs, son absence laissant un vide irremplaçable qui sera ressenti par tous ceux qui l’ont connue et aimée. »

L’intégralité de la déclaration a été soulignée comme étant probablement le résultat de l’IA, à l’exception d’une phrase : « Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin. »

‘SÛR ET VIVANT’

Lil Tay, qui a précisé qu’elle s’appelait Tay Tian, ​​a rompu son silence jeudi en disant à TMZ que son compte Instagram avait été piraté.

« Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les bons mots à dire », a-t-elle déclaré au point de vente.

« Cela a été des 24 heures très traumatisantes. Toute la journée d’hier, j’ai été bombardé d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis.

« Mon compte Instagram a été piraté par un tiers et utilisé pour répandre des informations erronées et des rumeurs choquantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux.

« Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas ‘Claire Hope’. »

L’adolescente a déclaré que les gens de Meta l’avaient aidée à récupérer son compte Instagram.

DÉCLARATION QUESTIONNABLE

Deux anciens managers de Lil Tay’s ont déclaré mercredi au US Sun qu’ils se méfiaient de la déclaration et n’avaient pas été en mesure de vérifier sa légitimité.

Joint par téléphone mercredi soir, le père de Lil Tay, Christopher Hope, a refusé de clarifier la situation.

Le US Sun a demandé à Hope si sa fille et son fils étaient morts ou non, ce à quoi il a répondu avec désinvolture: « Je ne vais pas commenter cela pour le moment. »

Hope a déclaré qu’il était au courant des spéculations croissantes sur la mort de sa fille, mais a déclaré qu’il n’était pas disposé à partager d’autres informations.

L’un des anciens managers de Tay, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré au US Sun qu’ils étaient choqués et inquiets d’apprendre le décès apparent de la jeune fille « talentueuse ».

Cependant, des détails spécifiques dans la déclaration leur ont semblé suspects quant à sa légitimité, a déclaré l’ex-manager.

« Une chose que je me demande, c’est qui a publié cette déclaration et pourquoi elle n’est signée par personne de la famille », a déclaré l’initié anonyme, qui n’a pas été en contact avec Tay depuis quelques années.

« Pourquoi n’est-il pas signé ‘C’est la mère de Tay’ ou ‘C’est le père de Lil Tay’ ou d’un représentant officiel ? Pourquoi n’y a-t-il pas de pièce jointe ?

« Pour moi, c’est un signe très révélateur. Cela n’a aucun sens. Même lorsque vous avez des décès, il y a un groupe de personnes qui se réunissent pour faire la déclaration, généralement la famille, et nous ne voyons pas cela ici.

« J’envoie mes condoléances et je suis choqué par la nouvelle. Mais je suis curieux de savoir par qui la déclaration a été publiée et [why it hasn’t been signed by anyone.]

« Je devrais être en deuil en ce moment […]mais j’ai tellement de questions. »

‘NE PEUT PAS CONFIRMER OU REFUSER DEFINITIVEMENT’

Harry Tsang, un autre ancien représentant de Tay, a déclaré au US Sun qu’il n’avait pas été en mesure de confirmer la légitimité de la déclaration.

« J’ai été en contact avec des personnes qui ont une compréhension intime de la situation de la famille », a écrit Tsang dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Compte tenu de la complexité des circonstances actuelles, je suis à un point où je ne peux pas définitivement confirmer ou infirmer la légitimité de la déclaration émise par la famille.

« Cette situation appelle à un examen prudent et au respect des sensibilités impliquées. Mon engagement reste axé sur la fourniture de mises à jour à la fois fiables et opportunes.

« Dans des moments comme ceux-ci, il est impératif que nous accordions la priorité à la précision et à l’empathie.

« J’encourage tout le monde à s’appuyer sur des sources d’information fiables et officielles. Nous devons faire preuve de patience en attendant de nouveaux développements avant de tirer des conclusions. »