L’annonce du bébé n ° 10 par Nick Cannon est critiquée par Vivica A. Fox: “Je n’aime pas ça”

Nick Cannon est ravi d’attendre son 10e enfant, mais Vivica A. Fox est bouleversée par son style parental.

Dans un épisode de l’émission FoxSoul, “Cocktails with Queens”, l’actrice “Black-ish” critique Cannon pour l’exemple qu’il donne, en particulier au sein de la communauté noire.

“Je n’aime pas ça. Vous pouvez tous dire:” C’est parce qu’il a de l’argent, ceci, cela et un tiers “”, a déclaré Fox. “Mais la fondation des familles noires, en particulier, une figure paternelle forte est nécessaire. Ce n’est pas une bonne représentation de cela, à mon avis.”

Dans l’épisode, Claudia Jordan, LisaRaye McCoy, Syleena Johnson et Fox discutent des gros titres et se sont empressés de commenter Cannon engendrant un autre bébé.

Fox a ajouté qu’être père ne consiste pas seulement à être “là pour prendre des photos… Les enfants méritent une figure paternelle, en particulier les jeunes garçons. Ils ont besoin de figures paternelles positives, en particulier afro-américaines”.

Fox a doublé la mise en disant: “La paternité mérite la responsabilité, la responsabilité, et les enfants en ont besoin dans leur vie.”

Alors que chaque femme partageait une opinion légèrement différente, elles semblaient toutes convenir que Cannon est un homme bon.

S’adressant directement à Cannon, ils ont demandé à l’ex-mari de Mariah Carey d’apparaître dans leur émission pour discuter de ce à quoi ressemble la paternité pour lui.

Cannon a deux enfants avec Carey, Morrocan et Monroe; deux avec un troisième en route avec Brittany Bell, Golden Sagon et Powerful Queen ; deux enfants dont un en route avec Abby de la Rosa, Zion Mixolydian et Zillion Heir ; et un enfant avec Brie Tiesi, Legendary Love. Un enfant qu’il a eu avec Alyssa Scott, Zen, est décédé en décembre à l’âge de 5 mois

Un représentant de Nick Cannon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.