L’annonce de Sony WF-1000XM4 est prévue pour le 9 juin

Les prochains écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 avec ANC ont fui à gauche et à droite et nous obtenons enfin une date de lancement. Sony a posté un YouTube direct sur sa chaîne officielle pour un « Truly Silent. L’événement Tailored 4 you » prévu pour le 9 juin. L’événement devrait commencer à 1h00, heure du Japon, le 9 juin, ce qui, en raison du décalage horaire, se traduit par 16h00 UTC le 8 juin.

Les nouveaux écouteurs phares TWS de Sony devraient faire leurs débuts avec le tout nouveau processeur Sony V1 de la société avec une suppression active du bruit et une prise de voix améliorées. Les écouteurs présenteront un nouveau design intra-auriculaire plus compact et un boîtier de charge plus mince. La durée de vie de la batterie devrait atteindre 8 heures sur les seuls écouteurs, tandis que l’étui la dépasse jusqu’à 24 heures au total. La charge se fera via USB-C ou sans fil sur des chargeurs Qi compatibles.







Sony WF-1000XM4

Ailleurs, les WF-1000XM4 devraient également prendre en charge LDAC et Hi-Res ainsi que 360 ​​Reality Audio de Sony. L’ensemble sera résistant aux éclaboussures IPX4 et devrait coûter environ 280 €/340 $ contre 250 €/305 $ sur les WF-1000XM3 sortants.