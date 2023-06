L’annonce de Nothing Phone (2) est prévue pour le 11 juillet

Le tant attendu Nothing Phone (2) sera lancé le 11 juillet. La date est exactement un jour avant le lancement du Nothing Phone (1) qui a eu lieu le 12 juillet de l’année dernière. Le deuxième téléphone de la jeune marque technologique basée à Londres et successeur du Phone (1) sera dévoilé via un livestream qui débutera à 16h00 BST (15h00 UTC).

Rien ne confirmait déjà que le Phone (2) serait équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 1, d’un écran AMOLED de 6,67 pouces et d’une batterie de 4 700 mAh. Carl Pei a également confirmé que le prochain appareil recevra 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité. En termes de design, Phone (2) devrait conserver le look de son prédécesseur mais avec des côtés arrondis au lieu du look carré de son prédécesseur.

