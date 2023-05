L’annonce de Navya Naveli Nanda pour une marque de maquillage reçoit une réponse mitigée; certains appellent la petite-fille de Bachchan pour népotisme

Navya Naveli Nanda est devenue ambassadrice de la marque L’Or al et beaucoup pensent qu’elle n’en vaut pas la peine. La petite-fille d’Amitabh Bachchan a partagé la vidéo de son approbation sur son profil Instagram et depuis lors, Internet est divisé et elle reçoit une réponse mitigée, tandis que certains deviennent gaga sur sa beauté et lui demandent de suivre les traces de son grand-père tandis que beaucoup la fouettent. pour avoir approuvé et pris la place d’une personne travailleuse sous privilège et lui rappeler pourquoi elle fait des mentions, elle n’a jamais voulu devenir actrice.

Regardez la vidéo de Navya Naveli Nanda face à un contrecoup pour avoir été la vedette d’une approbation.

Navya a choisi une voie différente et elle est plus dans le travail social et les ONG et est une femme indépendante depuis très jeune, grâce à elle étant la Bachchan, les choses sont évidemment devenues faciles, mais la fille se consacre à son travail et continue de le partager sur elle plate-forme de médias sociaux qui compte 909 000 abonnés. Navya Naveli Nanda est devenue ambassadrice de la même marque qu’Aishwarya Rai Bachchan et les fans sont étonnés de la voir suivre ses traces et comment. Navya est l’une des stars les plus aimées et les plus célébrées et elle laisse souvent ses followers et ses proches impressionnés par le genre de travail qu’elle a fait, parlant de critiques depuis le débat sur le népotisme, chaque star kids fait face au radar et maintenant ils sont utilisés pour ce traitement injuste.

Navya fait souvent les gros titres de ses rumeurs de relation avec la star de Gully Boy Siddharth Chaturvedi, mais ils s’abstiennent souvent d’en parler car c’est leur choix personnel, mais le public a beaucoup d’intérêt car ils sont des personnalités influentes. Pendant ce temps, en parlant de l’approbation de Navya, elle a l’air absolument ravissante et sa confiance est admirable. Alors que Navya ne fera pas partie des films mais son frère Agastya Nanda va bientôt faire ses débuts à Bollywood avec Suhana Khan dans The Archies.