L’annonce de l’opération de la princesse Kate laisse des questions, mais voici ce que nous savons

Londres — Lors de leur dernière sortie publique, assistant au service religieux annuel du jour de Noël à Sandringham, en Angleterre, le roi Charles III de Grande-Bretagne et sa belle-fille, la princesse Catherine, étaient en bonne santé. Ainsi, les jumeaux annoncent mercredi que la future reine se trouvait déjà dans une clinique privée londonienne se remettre d’une opération abdominale et le monarque est devrait suivre un traitement la semaine prochaine car une hypertrophie de la prostate a été un peu un choc.

Une source du palais a déclaré que c’était le roi lui-même qui souhaitait rendre publics les détails de son diagnostic – une ouverture importante de la part du nouveau monarque après avoir été couronné l’année dernière seulement.

“Plus humain que ce qu’ils projetaient”

“C’est une zone du corps qui est généralement très sensible et les gens sont dégoûtés”, a déclaré le correspondant médical en chef de CBS News, le Dr John LaPook. “Il dit : ‘Écoutez, je suis un humain. J’ai ce problème, et voici comment je vais m’en occuper.'”

De gauche à droite, le roi Charles III, Catherine, princesse de Galles, la reine Camilla, le prince George, le prince William, prince de Galles, le prince Louis et Mia Tindall assistent au service du matin de Noël à l'église de Sandringham, le 25 décembre 2023, à Sandringham.



L’annonce concernant Charles est intervenue seulement une heure après qu’il a été révélé que Catherine, la princesse de Galles, ou Kate comme on l’appelle plus souvent, se remettait de ce que le palais de Kensington a appelé une opération abdominale « planifiée ».

Le palais a déclaré que Kate passerait jusqu’à deux semaines à la clinique privée de Londres où elle a subi l’intervention, puis jusqu’à plusieurs mois en convalescence chez elle à Windsor, ce qui rend peu probable qu’elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques, fin mars. . Le palais a souligné que l’opération n’était pas liée au cancer, mais n’a donné aucun autre détail, notant que Kate tient à préserver son intimité.

La famille royale a l’habitude de garder de près, ou du moins de tenter de garder de près ses informations les plus personnelles, et certains Britanniques les ont accueillis même en reconnaissant leurs problèmes de santé.

“Je pense que cela montre certainement qu’ils sont plus humains que ce qu’ils projetaient au public”, a déclaré un Londonien à CBS News.

Mais étant donné l’âge relativement jeune de Kate, 42 ans, et sa bonne santé générale, les détails limités fournis par la famille royale sur l’hospitalisation d’un membre aussi âgé de la famille ont pu surprendre ou inquiéter certaines personnes. Un observateur royal et biographe vétéran dit cependant que c’est normal.

“Protéger ces trois enfants”

La déclaration du palais reflète le fait que la princesse “s’est toujours donnée la priorité en tant que mère et elle ne veut pas que ses enfants soient exposés à une quelconque spéculation ou intrusion”, a déclaré Amanda Foreman, collaboratrice royale de CBS News, ajoutant qu’elle » a été formulé « à 100 % dans le but de protéger ces trois enfants ».

Le prince William, le mari de Kate et prochain héritier du trône britannique, se retirera également temporairement de ses fonctions royales pour être aux côtés de la princesse et aider à prendre soin de leurs enfants, le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans, a indiqué le palais. William a été vu arrivant à la clinique de Londres pour rendre visite à sa femme jeudi.



“La tradition a toujours été de pécher par excès de prudence, et en particulier avec la famille royale, car nous savons qu’il y a eu des moments dans la croissance des jeunes princes où ils ont été incroyablement marqués par spéculations médiatiques sur leur mère” La regrettée princesse Diana, a déclaré Foreman à CBS News. “Donc, cette pleine conscience est la raison pour laquelle ils sont allés dans cette direction.”

“Une période incroyablement chargée pour la princesse”

Kate est souvent considérée comme l’un des membres les plus populaires de la famille royale. Depuis la mort de la reine Elizabeth II, et à la suite de la sortie sensationnelle de son frère et de sa belle-sœur Harry et Meghan de la vie royale, elle s’engage de plus en plus seule dans des engagements publics.

Foreman a déclaré que Kate était écartée de ses fonctions royales à “une période incroyablement chargée pour la princesse de Galles”, notant les dates marquantes imminentes du calendrier chrétien autour de Pâques.

“Il se passe beaucoup de choses en ce moment, et la famille royale joue un rôle important dans cela, et en tant qu’ambassadrice de la santé mentale et des enfants, le plus important est qu’elle a un rôle très physique – elle est toujours debout, assise. se coucher, s’agenouiller, ramasser, et c’est là qu’elle doit être particulièrement prudente”, a déclaré Foreman.



La durée prévue du temps de récupération de Kate “est très importante”, a noté Foreman, “mais n’oubliez pas qu’il existe des procédures qui peuvent nécessiter des temps de récupération très longs – par exemple, une hystérectomie peut prendre des semaines pour récupérer – et cela ne veut pas dire c’est une situation qui met la vie en danger, par tous les moyens.”

“Il y a beaucoup de procédures dont les gens ne veulent pas qu’on parle. Cela leur est personnel”, a souligné l’auteur. “Donc, cela a beaucoup de sens dans le cadre de ce que nous entendons.”

