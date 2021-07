L’annonce de l’homme avec des exigences étrangement spécifiques pour le colocataire devient virale sur Twitter

L’immobilier urbain devenant de plus en plus cher, le fait d’avoir des colocataires et de partager des logements est à la hausse. Et partout où il y a des colocataires, il y a des histoires intéressantes à raconter. Récemment, un homme de Dublin, en Irlande, a écrit une liste des exigences les plus étranges d’un colocataire potentiel, et Twitter s’est bien amusé avec. Selon un article du Times Now, son annonce a été publiée sur le site Web Daft.

L’annonceur non identifié, qui a publié l’annonce sur le site Web irlandais du logement, a décrit le logement en ces termes : « Je pense que cela conviendrait particulièrement à un écrivain, un artiste, un praticien de la pleine conscience ou quelqu’un qui étudie à la maison. Nous recherchons quelqu’un qui s’intéresse à la nature, au jardinage et qui participe à notre petite communauté.

La publicité avec ces exigences étrangement spécifiques a été partagée sur Twitter par l’utilisateur @ruthblxney, après quoi elle est devenue virale.

Certains utilisateurs de Twitter ont vu l’intrigue d’un thriller hollywoodien ou un épisode d’une série policière sur le point de se produire.

Plot tordu : les trois filles le tuent et prennent possession de sa maison. Le jardinier composte ses restes, l’étudiant en littérature crée un récit captivant dans lequel il a émigré à la recherche du nirvana, et le spécialiste en informatique met en place ses réseaux sociaux pour donner l’impression qu’il a quitté le pays. — Oscar Do Gooder Franklin (@OscarNMFranklin) 23 juillet 2021

Le podcast de cette histoire vraie de crime va être dégoûtant… — Roisin Kelly (@roisinanna) 23 juillet 2021

Un autre a eu une « prise de vue » de son propre aveu.

On dirait l’un de ces cultes où c’est juste un homme pervers qui veut des jeunes femmes en utilisant le faux prétexte d’une communauté et d’un autre jargon culte, c’est mon point de vue, je m’en tiens à ça. — Ally Mc Culladgh (@culladgh) 23 juillet 2021

Certains utilisateurs ont exprimé de sérieuses appréhensions au sujet de la maison et de ses occupants.

Retraité de 40 ans vivant des revenus qu’il perçoit de locataires de 20 ans. — Dáire Ó Néill (@DaireO21) 23 juillet 2021

M (40 ans), » jardinier passionné « , partageant avec 2xF (20 ans), recherche » quelqu’un qui s’intéresse à la nature, au jardinage et participe à notre petite communauté « . Semble légitime ! – Phil (@DrSchwitters) 23 juillet 2021

L’utilisation de l’expression « jardinier passionné » a suscité de nombreuses conjectures.

« jardinier passionné » évoque quelques images. – Dara (@Diplah) 23 juillet 2021

Quand ma femme avait la vingtaine, elle a loué une chambre à Clontarf à un homme plus âgé (un grand jardinier d’ailleurs) qui semblait doux mais un peu irascible quand je me présentais. Les locataires avant et après étaient deux jeunes femmes. Quand ma femme a déménagé, il lui a griffonné un message très en colère 😳. — Michael Lenehan / Mícheál Ó Leannacháin (@xlenm) 23 juillet 2021

Il suffit de lire le Jardinier passionné 🤣🤣🤣🤣🤣🤣— Gatsby (@Gr8Gatsbyy) 24 juillet 2021

Beaucoup soupçonnaient qu’il s’agissait d’une sorte de « culte » ou de « commune ».

L’annonce originale décrivait les colocataires actuels en ces termes : « Les occupants actuels sont 1. Propriétaire (homme de 40 ans) qui est à la retraite et jardinier passionné, 2. Brésilienne (femme) professionnelle informatique (20 ans) travaillant à domicile, et 3. Américaine ( femme) Étudiante à la maîtrise en informatique (20 ans) étudiant à domicile. »

L’annonceur a également ajouté : « Le loyer est inférieur au taux du marché car l’objectif principal n’est pas commercial mais plutôt de trouver la bonne personne qui apportera une bonne énergie à la maison. Les réponses doivent inclure une brève description de vous-même et un numéro de téléphone portable. »

Sur Twitter, la publication a recueilli près de 3000 likes, 57 citations de tweets et 96 retweets. Selon un rapport de Times Now, l’annonce a depuis été supprimée.

Pensez-vous que cette liste bizarre de traits de personnalité des colocataires pourrait être une véritable exigence ?

