L’annonce de la retraite de Serena Williams est un moment de boucle au Canada

Lorsque Serena Williams a fait la première apparition de tennis professionnelle de sa carrière à Québec par une froide journée de fin octobre 1995, à seulement 14 ans, il n’y avait pas de faste ni de circonstance, pas de présentations et certainement pas de fans qui regardaient.

Personne n’avait vraiment la moindre idée de qui elle était ou de ce qu’elle allait devenir.

Le gamin de Compton, en Californie, qui avait voyagé vers le nord pour la belle province pour commencer son incursion dans le monde du tennis, participait à un match de qualification du tournoi de niveau 3 contre l’Américaine Annie Miller, classée 149e.

C’était immémorial, terne et le match s’est terminé en moins d’une heure. Miller a battu Williams 6-1, 6-1.

Ce voyage au Canada au cours de ces années de formation a marqué l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Cela a alimenté sa volonté d’être la meilleure.

Et quand elle est revenue sur le circuit professionnel deux ans après cette défaite en match d’ouverture, Williams était prête à affronter le monde et à changer le jeu pour toujours.

“Fin d’une histoire”

Il semble donc normal qu’après avoir commencé ce voyage de tennis au Canada, elle annonce que sa carrière touche à sa fin au Canada.

Williams dit qu’elle “s’éloigne” du tennis, sa façon de dire sa retraite.

Dans un long article de point de vue dans Vogue Magazine, Williams dit qu’elle quittera le jeu en septembre.

REGARDER | Williams prend sa retraite du tennis :

La légende du tennis Serena Williams prendra sa retraite après l’US Open La joueuse de tennis américaine Serena Williams a déclaré qu’elle prévoyait de se retirer du sport après l’US Open, qui débutera plus tard ce mois-ci. La championne du Grand Chelem à 23 reprises a révélé la décision dans le prochain numéro du magazine Vogue, affirmant qu’elle souhaitait se concentrer sur d’autres choses importantes, notamment la croissance de sa famille.

“Je ne sais pas comment je vais pouvoir regarder ce magazine quand il sortira, sachant que c’est ça, la fin d’une histoire qui a commencé à Compton, en Californie, avec une petite fille noire qui voulait juste jouer au tennis”, a écrit Williams dans Vogue.

“Je suis déchiré : je ne veux pas que ce soit fini, mais en même temps je suis prêt pour la suite.”

Les fans de tennis canadiens ont maintenant une dernière chance de faire une sérénade et de célébrer le vainqueur en simple du Grand Chelem à 23 reprises.

REGARDER | Les fans de Toronto rendent hommage à Williams :

La star du tennis Serena Williams “est une icône”, disent les fans Les fans de Toronto ont rendu hommage au travail accompli par Serena Williams pour les femmes et les personnes de couleur, après l’annonce par la superstar du tennis qu’elle prendrait sa retraite après l’US Open en septembre.

Longévité au top

Au cours des 27 années qui se sont écoulées depuis cette perte banale contre Annie Miller, Williams a amassé des résultats époustouflants.

Et sa capacité à rester au top aussi longtemps qu’elle l’a fait, avec tout ce qu’elle a enduré, est peut-être ce qui est le plus étonnant.

En fait, Williams détient le record du temps le plus long entre l’obtention de la position de numéro un, qui s’est produite le 8 juillet 2002, et le refaire 14 ans plus tard en mai 2017.

Elle a occupé le premier rang pendant 319 semaines. Williams a gagné 855 fois contre 153 défaites.

Dix des 23 titres en simple de Williams sont survenus après ses 30 ans.

Non seulement elle détient les 23 titres en simple du Chelem, mais elle a encore 14 titres en double du Chelem et deux titres en double mixte à son nom, dont six championnats de l’US Open, sept titres de l’Open d’Australie, quatre médailles d’or olympiques et des titres en double à Wimbledon.

Et alors qu’elle approche de 41 ans, ce qui arrivera le mois prochain, elle joue toujours avec la même vigueur et la même passion qu’elle a apportée sur le terrain pour chaque match depuis près de trois décennies.

Dimanche à Toronto, Williams a remporté son premier match en simple en plus d’un an. Mercredi soir, à l’Omnium Banque Nationale, elle retournera sur le terrain pour affronter Belinda Bencic ou Tereza Martincova.

REGARDER | Williams passe au 2e tour à Toronto :

Serena Williams accède au 2e tour de l’Omnium Banque Nationale Serena Williams a battu Nuria Parrizas-Diaz en deux sets, 6-3, 6-4, sa première victoire en simple depuis Roland-Garros 2021.

Une foule à guichets fermés devrait assister au match, avec des célébrations en l’honneur de Williams prévues.

À trois reprises, Williams a été couronnée championne en sol canadien – elle a tout gagné en 2001, puis dix ans plus tard en 2011. Sa dernière victoire au Canada remonte à 2013.

Dernière grande course à Toronto

Et bien que ces titres de champion soient impressionnants et mémorables, ce dont beaucoup se souviendront le plus, c’est la dernière grande course de Williams à Toronto.

Par un après-midi d’août brillamment ensoleillé il y a trois ans, en 2019, Williams s’est présenté sur le terrain contre la star du tennis canadienne parvenue Bianca Andreescu dans le match pour le titre.

L’anticipation dans le stade ce jour-là était palpable.

Il y avait le mastodonte du tennis alors âgé de 37 ans qui affrontait la sensation adolescente de sa ville natale – Williams est devenu professionnel cinq ans avant la naissance d’Andreescu.

C’était l’étoffe des films et les organisateurs de tournois n’auraient pas pu imaginer une meilleure finition.

Mais ce scénario de rêve s’est rapidement transformé en un bref cauchemar, lorsque seulement quatre matchs après le début du match, Williams a abandonné sur blessure.

C’est alors qu’un moment que les amateurs de tennis canadiens n’oublieront jamais s’est joué.

Il y avait cette belle scène qui s’est déroulée dans le chaos de la fin abrupte. Andreescu, si jeune dans sa carrière, a immédiatement couru vers Williams pour s’assurer qu’elle allait bien.

Les deux échangent un câlin et des mots de soutien. Le véritable soin d’Andreescu a montré de la manière la plus claire son respect pour la légende du tennis.

REGARDER | Andreescu console Williams après la fin brutale de la finale 2019 :

Bianca Andreescu console Serena Williams après la fin abrupte de la finale de la Coupe Rogers Bianca Andreescu et Serena Williams ont partagé une étreinte émotionnelle après que Williams ait été contraint de se retirer de la finale de la Coupe Rogers en raison d’une blessure. Andreescu est la première Canadienne à remporter la Coupe Rogers depuis Faye Urban en 1969.

Williams a ensuite eu l’occasion de s’adresser à la foule comble via les haut-parleurs à l’intérieur du stade.

“Je suis désolé de ne pas avoir pu le faire aujourd’hui”, a déclaré Williams en pleurant. “J’ai essayé, mais c’est juste que je n’ai pas pu le faire.”

Elle a continué.

“Bianca, tu es une grande sportive, femme. Et merci à mon équipe. Ça a été une année difficile, mais on va continuer.”

Elle a continué.

Les deux se retrouveront lors d’un match de championnat, un mois plus tard, lors de la finale de l’US Open. Andreescu a battu Williams pour devenir le premier Canadien à remporter un titre en simple au Chelem.

REGARDER | Comment Andreescu a affronté Williams avant la finale de l’US Open :

L’histoire des coulisses de la façon dont Bianca Andreescu a affronté Serena Williams avant la finale de l’US Open Avant même que Bianca Andreescu et Serena Williams n’entrent sur le terrain pour leur match pour le titre de l’US Open, l’entraîneur d’Andreescu, Sylvain Bruneau, s’est assuré qu’elle reste sur le même terrain d’entraînement, juste à côté de Serena.

C’est la dernière fois que Williams a joué dans un match de championnat du Grand Chelem. Elle voulait tellement remporter cette 24e victoire en simple du Chelem. Ce n’est pas faute d’avoir essayé qu’elle n’y est pas parvenue.

Et c’est donc ça. Ce seront les derniers matchs jamais disputés par Williams.

Mais cette fois, lorsqu’elle se présentera devant le tribunal au Canada pour la dernière fois, ce sera très différent de cette première comparution.

Il y aura une introduction. Pompe et circonstance. Et des milliers de fans applaudissant et applaudissant sans cesse pour une athlète qui a enduré, s’est élevée à maintes reprises – et s’est frayé un chemin dans les livres d’histoire comme l’une des plus grandes à avoir jamais joué au tennis.