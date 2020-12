L’année touche à sa fin et vous vous attendez à ce que le tweet le plus aimé de 2020 soit sur le coronavirus pandémie. Mais il s’avère que c’était un tweet du skipper indien Virat Kohli et de l’acteur Anushka Sharma qui dirigeait la plate-forme de médias sociaux.

Twitter India a fait son récapitulatif annuel, déclarant que le tweet de Virat annonçant la grossesse de sa femme Anushka était le tweet le plus aimé de l’année.

Le 27 août, le duo s’était rendu sur les plateformes de médias sociaux Instagram et Twitter pour annoncer qu’ils attendaient leur premier enfant. Kohli avait partagé une photo d’eux deux avec la légende: « Et puis nous étions trois! Arrivée en janvier 2021 ».

Dans un tweet mardi, Twitter India a déclaré que c’était le tweet le plus apprécié de l’année.

Le tweet le plus aimé de 2020 2020 का सबसे ज्यादा लाइक किया गया ट्वीट 2020 ம் ஆண்டின்அதிகம் லைக் செய்யப்பட்ட டுவீட் pic.twitter.com/lMN18Z5KEd – Twitter Inde (@TwitterIndia) 8 décembre 2020

Twitter a également annoncé que # Covid19 était, comme prévu, le hashtag le plus utilisé de l’année.

Amitabh Bachchan et la vedette de Sushant Singh Rajput Dil Bechara ont régné sur le monde virtuel de Twitter parmi les sujets de Bollywood en 2020, tandis que Bigg Boss était le sujet le plus brûlant du petit écran.

Selon le rapport Twitter # ThisHappened2020, Amitabh Bachchan, Vijay et feu la star hollywoodienne Chadwick Boseman ont eu les meilleurs tweets de divertissement de 2020 en Inde.

Le dernier film de Sushi, Dil Bechara, a mené des discussions cinématographiques en hindi, Mirzapur 2 et Bigg Boss devenant les émissions Web et télévisées les plus parlées de 2020.

L’émission espagnole populaire Money Heist était la série Web internationale la plus parlée de 2020 dans ce pays, tandis que le tweet le plus retweeté dans le divertissement indien était le selfie de Vijay avec ses fans en février.

En juillet, Big B s’est rendu sur Twitter pour dire qu’il avait contracté le roman coronavirus , qui est devenu le tweet le plus cité de l’année.

La star de ‘Black Panther’ Boseman est décédée en août après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon à l’âge de 43 ans. .

Alors que Dil Bechara était le film hindi le plus parlé de l’année, Bigg Boss a attiré l’attention du public comme l’émission de télévision hindi la plus parlée de l’année. Les séries Web étaient également un grand favori parmi les amateurs de divertissement.

Alors que le très attendu Mirzapur 2 a mené des conversations sur la série Web, les téléspectateurs ont également célébré des émissions mondiales dans diverses langues, Money Heist étant la série Web internationale la plus parlée en Inde. L’émission s’est également classée parmi les trois séries Web les plus parlées de l’année en Inde.

Parmi les sujets de Bollywood, Dil Bechara a été suivi par Chhapaak, vedette de Deepika Padukone, Tanhaji: The Unsung Warrior d’Ajay Devgn, Thappad, vedette de Taapsee Pannu, et Gunjan Saxena avec Janhvi Kapoor.

Naagin 4 était le deuxième des plus tweetés sur les émissions de télévision de 2020 en Inde, suivi de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Les résultats sont basés sur le nombre total de retweets / likes / quote tweets par comptes Twitter en Inde entre le 1er janvier et le 15 novembre de cette année.

(Avec la contribution d’IANS)