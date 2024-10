L’annonce de grossesse de la princesse Béatrice comportait une erreur

Hier, la princesse Béatrice a annoncé qu’elle et son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, allaient accueillir leur deuxième enfant l’année prochaine, mais il semble y avoir eu une petite erreur dans l’annonce de la famille royale. Alors que tout le monde a sans aucun doute été emporté par la bonne nouvelle, un tweet partagé par le compte officiel de la famille royale a mal orthographié « Son Altesse Royale » en référence au titre de HRH de Béatrice, l’épelant par erreur « Ses honneurs royaux ».

Karwaï Tang



Bonjour! a été le premier média à le remarquer et a également rapporté que le compte Twitter de Buckingham Palace avait rapidement supprimé le tweet initial et corrigé la faute d’orthographe. Une autre distraction de la faute de frappe est venue des nouvelles photos très mignonnes que le couple a partagées, qui comprenaient un joli cliché avec Sienna et Christopher Woolf.

Le la déclaration actuelle dit » Son Altesse Royale la Princesse Béatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent leur deuxième enfant ensemble au début de la nouvelle année ; un frère ou une sœur pour Wolfie et Sienna. Sa Majesté le Roi a été informé et les deux familles sont ravies. avec les nouvelles. »

Pool de presse britannique/Presse britannique via Getty Images



Beatrice et Mozzi se sont mariés en juillet 2020. Les deux partagent une fille de 3 ans nommée Sienna et un fils, Wolfie, qui est le surnom de Christopher Woolfe. Il est issu d’une relation antérieure que Mozzi a eue avec l’architecte Dara Huang.

Faute de frappe ou pas, la mère de Béatrice, Sarah Ferguson, a partagé un doux message après l’annonce de la nouvelle.

« Chérie Béatrice, les mots ne peuvent exprimer la joie et l’excitation que je ressens alors que toi et Edo vous préparez à accueillir un autre précieux ajout à votre belle famille. Devenir grand-mère à nouveau remplit mon cœur de bonheur et de gratitude », a-t-elle écrit sur Instagram. » Te voir grandir en tant que mère a été l’un des plus grands privilèges de ma vie, et maintenant voir ta famille s’épanouir davantage est une bénédiction absolue. Notre famille s’agrandit, tout comme l’amour qui nous entoure. J’ai hâte de rencontrer ce petit et partager tous les merveilleux souvenirs que nous créerons ensemble. Tout mon amour. »