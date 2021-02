Un Yéménite inspecte une maison détruite après une frappe aérienne menée par les avions de combat de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite le 5 février 2021 à Sanaa, au Yémen. | Mohammed Hamoud / Getty Images

Les États-Unis ne sont pas totalement sortis de la guerre. Il s’agit simplement de passer à une nouvelle posture moins destructrice.

Le président Joe Biden a annoncé jeudi que les États-Unis ne soutiendraient plus l’intervention militaire de l’Arabie saoudite au Yémen. Mais les spécificités du nouveau plan indiquent clairement que Washington aidera toujours Riyad contre les rebelles houthis et d’autres menaces.

S’exprimant au département d’État pour prononcer un discours de politique étrangère jeudi, Biden a décrit le premier véritable changement stratégique américain sur le Yémen depuis l’administration Obama, lorsqu’il était vice-président.

« Nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives dans la guerre au Yémen, y compris les ventes d’armes pertinentes », a déclaré Biden. Mais il a ensuite ajouté une mise en garde importante: «En même temps, l’Arabie saoudite fait face à des attaques de missiles, des frappes d’UAV et d’autres menaces de la part des forces fournies par l’Iran dans plusieurs pays. Nous allons continuer à soutenir et à aider l’Arabie saoudite à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et son peuple.

Les États-Unis continueront également de combattre les groupes terroristes dans le pays qui menacent directement l’Amérique comme al-Qaïda ou Daech, m’a dit vendredi un porte-parole de la Maison Blanche. En d’autres termes, l’armée américaine continuera d’opérer au Yémen, mais elle se concentrera sur les terroristes qui pourraient planifier des attaques contre les États-Unis.

Le président a également confirmé la nomination de Tim Lenderking en tant qu’envoyé spécial de l’administration pour le Yémen chargé de rechercher une fin diplomatique – et non militaire – aux combats. « Il n’y a pas de solution militaire à la guerre au Yémen », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche.

Ce sont des déclarations que de nombreux Yéménites, militants et humanitaires attendent depuis longtemps.

Depuis 2015, les États-Unis soutiennent la guerre de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen contre les Houthis et ont aidé ces forces à repousser l’Iran, principal fournisseur d’armes et de fonds des Houthis. Jusqu’en novembre 2018, les États-Unis ont ravitaillé des avions de combat saoudiens qui ont largué des bombes sur le Yémen – dont beaucoup ont tué des civils, y compris des enfants. Mais les États-Unis ont continué de fournir un soutien logistique et de renseignement et, sous l’administration Trump, avaient pour objectif de vendre 23 milliards de dollars d’armes avancées telles que des avions de combat F-35, des drones Reaper et des bombes.

La guerre a créé une catastrophe humanitaire. Les Nations Unies ont estimé en décembre qu’environ 233 000 personnes sont mortes depuis le début des combats, principalement de causes indirectes telles que le manque de nourriture, d’eau et de services de santé. Pendant ce temps, environ 24 millions de Yéménites ont besoin d’aide pour rester en vie et se défendre contre des maladies comme le choléra.

Les experts espèrent que la nouvelle approche américaine au Yémen ne mettra pas seulement fin à un sombre chapitre de la politique étrangère américaine, mais sauvera également des milliers de vies. «L’administration Biden signale qu’elle va en fait avoir une politique au Yémen centrée sur le Yémen» et pas seulement se rapprocher des alliés régionaux comme l’Arabie saoudite ou des adversaires opposés comme l’Iran, a déclaré Scott Paul, directeur du plaidoyer politique d’Oxfam Amérique. «C’est la bonne chose à faire et cela aura un impact dramatique.»

Mais certains craignent que le plan ne fonctionne pas et pourrait même aggraver la situation. «Il pourrait y avoir des conséquences inattendues de notre désengagement qui pourraient en fait accélérer la misère», m’a dit Dave Harden, qui dirigeait auparavant la réponse au développement humanitaire au Yémen en tant que responsable américain. Tout en soutenant la fin du soutien militaire américain à la guerre, il craint que cela signifie que «les Houthis pourraient en fait étendre et consolider leur pouvoir».

Il vaut donc la peine d’examiner de plus près ce que Biden a annoncé et ce que cela pourrait signifier pour l’une des pires guerres et crises humanitaires au monde.

La politique à trois volets de Biden au Yémen, expliquée

La nouvelle politique comporte trois éléments: la fin des «opérations offensives» au Yémen, le soutien continu à la défense de l’Arabie saoudite et une nouvelle impulsion pour une solution diplomatique au conflit.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Le président Joe Biden expose sa politique étrangère et sa stratégie au Yémen au département d’État de Washington, DC, le 4 février 2021.

Commençons par la partie «opérations offensives». En termes simples, les États-Unis n’aideront plus la coalition dirigée par l’Arabie saoudite à combattre les Houthis à l’intérieur du Yémen. Si les forces de Riyad veulent bombarder des positions dans le pays, elles le feront sans l’aide des États-Unis pour ravitailler en avions de combat, collecter des renseignements ou cibler des positions.

En outre, les États-Unis ne vendront pas d’armes à l’Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis – un membre de premier plan de la coalition – qu’ils pourraient utiliser pendant la guerre comme les avions de combat avancés ou les munitions à guidage de précision. Ce seraient les «ventes d’armes pertinentes» que Biden a mentionnées, les mêmes qu’il a gelées pour en faire un examen le mois dernier.

Mais cela ne signifie pas que les États-Unis cesseront de se battre au Yémen. Selon l’administration, il continuera de frapper les militants d’Al-Qaïda et de l’Etat islamique dans le pays pour s’assurer qu’ils ne peuvent pas l’utiliser comme base pour faire éclore des complots contre l’Amérique. Les États-Unis ciblent des terroristes au Yémen, la plupart d’entre eux contre Al-Qaïda, depuis 2002 et tués depuis environ 1 000 personnes lors de frappes. Arrêter cette campagne, disent les experts, pourrait donner aux terroristes plus d’espace pour opérer.

Donc, mettre fin au soutien à la lutte contre les Houthis et poursuivre la lutte contre les terroristes menaçant l’Amérique – c’est assez simple. Ce qui n’est pas aussi clair, c’est ce que le deuxième élément, soutenir la défense de l’Arabie saoudite, signifie dans la pratique.

La plus grande complication ici est ce qui définit un mouvement «offensif» par rapport à un mouvement «défensif». Disons que les Houthis attaquent l’Arabie saoudite, ce que les experts auxquels j’ai parlé s’attendent à ce qu’ils continuent de le faire. Les rebelles ont lancé des missiles sur un aéroport et une base aérienne en Arabie saoudite en 2019, et dans des stations pétrolières saoudiennes l’année dernière. En vertu du droit international, Riyad a le droit de riposter d’une manière proportionnée.

Les États-Unis aideraient-ils l’Arabie saoudite dans de telles représailles?

Pour certains experts, l’ambiguïté de l’équipe de Biden signifie ici que la porte d’un tel soutien reste ouverte. «J’aurais aimé qu’ils disent sans équivoque que les États-Unis ne seront plus impliqués dans l’agression saoudienne au Yémen», a déclaré Annelle Sheline, chercheuse au Quincy Institute for Responsible Statecraft.

L’une des raisons pour lesquelles l’administration Biden a autorisé l’ambiguïté, a-t-elle supposé, était de garder l’Arabie saoudite heureuse pendant que les États-Unis cherchent à rejoindre l’accord nucléaire iranien, auquel Riyad s’oppose. Sheline craint que l’Arabie saoudite tente de ramener les États-Unis à un soutien militaire en affirmant que ses actions sont de nature défensive. «Toute la guerre a été défensive aux yeux de l’Arabie saoudite», m’a-t-elle dit.



Mohammed Hamoud / Getty Images Un partisan houthi yéménite participe à une campagne de collecte de fonds pour les combattants le 4 février à Sanaa, au Yémen.

Mais fournir une aide défensive ne concerne pas seulement le bien-être de l’Arabie saoudite; il s’agit aussi de l’intérêt personnel américain nu.

L’Amérique a des milliers de soldats stationnés dans le pays pour dissuader l’agression iranienne dans la région. Et par les commentaires de janvier du général de marine Frank McKenzie, le chef militaire de toutes les forces américaines au Moyen-Orient, l’Amérique veut augmenter le nombre de bases saoudiennes pour placer des militaires alors que les tensions avec Téhéran restent élevées. En outre, l’Arabie saoudite possède environ 17% des réserves mondiales prouvées de pétrole.

La protection des troupes américaines en Arabie saoudite et dans le pétrole que l’Amérique pourrait vouloir importer pourrait alors expliquer pourquoi l’administration Biden veut soutenir les opérations défensives saoudiennes, selon des experts.

Ensuite, il y a le troisième pilier: la recherche d’une solution diplomatique insaisissable au conflit. Biden a élevé Lenderking, qui était déjà un diplomate de haut niveau dans le conflit au Yémen, au rang d’envoyé spécial. Cela signifie que la guerre n’est pas seulement un problème parmi tant d’autres pour l’administration – trouver une résolution est une préoccupation majeure, et le président a donc donné à Lenderking le pouvoir de négocier un accord.

« Le principal objectif de nos efforts sera l’effort diplomatique pour mettre fin à la guerre au Yémen via le processus dirigé par l’ONU pour imposer un cessez-le-feu, ouvrir des canaux humanitaires et rétablir des pourparlers de paix longtemps en sommeil », m’a dit le porte-parole de la Maison Blanche. «Notre objectif principal est de réunir les parties pour un règlement négocié qui mettra fin à la guerre et aux souffrances du peuple yéménite.»

C’est plus facile à dire qu’à faire. La plupart des experts disent que les Houthis gagnent leur combat contre l’Arabie saoudite alors qu’ils continuent de contrôler la capitale, Sanaa, et de conquérir plus de territoire. En conséquence, les rebelles ne sont guère incités à négocier la paix, car se battre plus longtemps pourrait accroître leur influence dans les négociations futures. «Les incitations ne sont pas au bon endroit», a déclaré Sheline.

Il n’est pas non plus clair qu’un accord pour maintenir les Houthis au pouvoir sera bien accueilli par les habitants. Non seulement ils ont prolongé les souffrances et les combats dans le pays, mais il y a des allégations crédibles selon lesquelles des Houthis torturent et violer des femmes. «Certains Yéménites considèrent les Houthis comme des nazis», a déclaré Harden, maintenant directeur général du cabinet de conseil Georgetown Strategy Group.

Le passage de Biden à cette nouvelle stratégie n’améliorera donc pas par magie la situation au Yémen à court terme. «Aucun responsable américain ne peut mettre fin à la guerre au Yémen d’un seul coup de stylo», a déclaré Paul d’Oxfam.

Mais la plupart des experts conviennent que mettre fin à l’implication limitée de l’Amérique dans le conflit est une décision sage, quoique imparfaite. Le rôle de Washington au Yémen jusqu’à présent a rendu les États-Unis complices d’une guerre horrible pendant des années, et il vaut mieux tard que jamais pour chercher une voie moins calamiteuse.