L’anniversaire marquant du prince William dans une vie sous surveillance

Le monde a vu le prince William passer d’un écolier blond à un fringant pilote de sauvetage air-mer à un père chauve de trois enfants.

Mais alors qu’il aura 40 ans mardi, William opère le plus grand changement à ce jour : assumer un rôle de plus en plus central dans la famille royale alors qu’il se prépare à son éventuelle accession au trône.

C’était clair il y a deux semaines lorsque William a occupé le devant de la scène lors du concert extravagant marquant les 70 ans de la reine Elizabeth II sur le trône, louant sa grand-mère en tant que pionnière de l’environnement alors qu’il lançait un appel à l’action contre le changement climatique.

« Ce soir a été plein d’optimisme et de joie – et il y a de l’espoir », a-t-il déclaré, alors que des images de la faune, des océans et de la jungle étaient projetées sur les murs du palais de Buckingham derrière lui. « Ensemble, si nous exploitons le meilleur de l’humanité , et restaurer notre planète, nous la protégerons pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour les générations futures. »

Préparez-vous à en voir plus.

Ralentie par l’âge et des problèmes de santé, la reine de 96 ans cède peu à peu plus de responsabilités à son fils et héritier, le prince Charles. Cela donne à son tour à William, son fils aîné, un rôle plus important à jouer et plus d’opportunités pour marquer une nouvelle génération de la monarchie.

« William a tenu à montrer en quelque sorte comment il traitera les choses différemment », a déclaré l’expert royal Pauline Maclaran, auteur de « Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture ».

«Et donc nous voyons cela de plus en plus, là où l’avenir de la ligne est mis en avant, Charles étant davantage placé dans une sorte de position de maintien pour William. On nous rappelle toujours que William est après Charles », a-t-elle ajouté.

La position de William en tant qu’héritier éventuel du trône a bien sûr été scellée à sa naissance le 21 juin 1982, le premier fils de Charles et de feu la princesse Diana. Cela l’a mis sous les yeux du public dès la seconde où Charles et Diana l’ont présenté aux caméras de télévision à l’extérieur de l’aile Lindo de l’hôpital St. Mary à Londres.

Le monde a regardé William depuis ses années d’école à Londres jusqu’à sa cour avec Kate Middleton à l’Université de St. Andrews en Écosse et leur mariage spectaculaire à l’abbaye de Westminster.

Il a de nouveau défilé devant les caméras lorsqu’il a obtenu son diplôme de l’Académie royale militaire de Sandhurst, puis a poursuivi son service actif dans l’armée, la marine et la Royal Air Force. Enfin, il est devenu pilote d’ambulance aérienne civile avant d’occuper des fonctions royales à plein temps il y a cinq ans.

Ses œuvres caritatives et ses causes – de la santé mentale à l’environnement – ​​ont donné des indices sur le genre de monarque qu’il pourrait être un jour.

Mais les événements juste avant et pendant les célébrations du jubilé de platine de la reine ont commencé à donner une indication plus claire de la vision de l’avenir de William.

William et Kate ont représenté la reine en mars dernier lors d’une tournée de huit jours au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas, trois des 14 pays indépendants où le monarque britannique est toujours chef d’État.

Ils ont rencontré des fanfares et des dîners de gala, mais aussi des manifestations de manifestants exigeant des réparations pour le rôle de la Grande-Bretagne dans l’asservissement de millions d’Africains. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré à la famille royale que son pays avait l’intention de devenir une république, rompant les liens avec la monarchie.

Après le voyage, les jeunes membres de la famille royale ont été critiqués comme « sourds » pour avoir perpétué les images de la domination coloniale britannique.

Mais plutôt que de se rabattre sur la réponse traditionnelle de la Maison de Windsor de «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer», William a pris la décision inhabituelle de publier une déclaration reflétant tout ce qui s’était passé.

« Je sais que cette tournée a mis en évidence des questions encore plus précises sur le passé et l’avenir », a déclaré William. « Au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas, c’est au peuple de décider de cet avenir. »

« Catherine et moi sommes déterminés à rendre service », a-t-il poursuivi. « Pour nous, il ne s’agit pas de dire aux gens quoi faire. Il s’agit de les servir et de les soutenir de la manière qu’ils jugent la meilleure.

Cette volonté d’être accessible est essentielle pour la Maison de Windsor, car elle cherche à rester pertinente pour les jeunes et à consolider son rôle dans la société britannique, a déclaré Maclaran.

« Il est important que William montre qu’il y aura des changements dans la monarchie », a-t-elle déclaré. « Sinon, vous savez, je soupçonne qu’elle ne peut vraiment pas survivre. »