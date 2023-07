Prince George fêtera son 10e anniversaire samedi, mais les détails du grand jour sont gardés secrets par ses parents adorés.

Le fils aîné du prince William et de Kate Middleton, le prince et la princesse de Galles, est le deuxième sur le trône britannique. Il tourne à deux chiffres le 22 juillet.

Les observateurs royaux peuvent s’attendre à une nouvelle photo du prince, probablement prise par sa mère. La femme de 41 ans tire souvent les portraits royaux de ses trois enfants qui sont partagés chaque année le jour de leur anniversaire. Elle est également marraine de la Royal Photographic Society.

Mais les experts royaux pensent qu’en plus de suivre cette tradition, la famille célébrera à l’abri des projecteurs.

« Ils ont toujours été extrêmement secrets et privés à propos de son anniversaire », a déclaré l’expert royal Duncan Larcombe à Fox News Digital. « Ils n’ont jamais rien publié … en termes de fête d’anniversaire, et ce qu’ils font est entouré de secret.

« Nous commençons à le voir beaucoup plus en public ces jours-ci, mais ils tiennent toujours à ce qu’il reste une propriété privée plutôt qu’une propriété publique. Ses parents ont été incroyablement actifs et ils ont suivi une éducation très similaire que Kate aurait eue avec deux frères et sœurs, une famille très unie. … Ils se concentrent beaucoup sur la valeur de la famille.

« Ils ont construit une unité familiale assez unique. »

On pense que la famille pourrait partir en vacances d’été, a rapporté le magazine People. Selon le point de vente, ils se sont rendus sur l’île caribéenne de Mustique en 2019 pour l’anniversaire du jeune royal. L’escapade tropicale était un paradis pour la princesse Margaret, la sœur cadette de la reine Elizabeth II, dans les années 70.

Le point de vente a noté que le prince et la princesse de Galles se rendaient à Mustique depuis des années et qu’ils avaient même amené la famille de Middleton pour une sortie spéciale.

La famille s’est également rendue en Jordanie, où Middleton a vécu de 2 à 4 ans pour le travail de son père chez British Airways. C’était le cadre de la photo de la carte de Noël 2021 de la famille.

Le point de vente a également signalé que la famille pourrait vouloir rester plus près de chez elle. Certaines de leurs autres destinations de voyage préférées incluent les îles Scilly et le Lake District.

« Si cela ressemble à leurs précédentes célébrations d’anniversaire, ce sera très discret – une affaire de famille et d’amis stricte », a déclaré Christopher Andersen, auteur de « Le roi, » a déclaré à Fox News Digital.

« Comme la princesse Diana, William et Kate sont des parents actifs, et ils savent à quel point il est important que tous leurs enfants restent ancrés, en particulier George », a déclaré Andersen. « Les deux parents de George ont prouvé qu’ils avaient une touche commune, et ils font tout ce qu’ils peuvent pour lui inculquer cela. La dernière chose qu’ils veulent, c’est que le futur roi se présente comme un enfant gâté. Dans cet effort, ils semblent réussir. »

Andersen a souligné que feu la princesse de Galles, la mère de William, voulait exposer ses deux fils à la vie au-delà des murs du palais.

« Ils ne sont pas allés aussi loin que Diana pour exposer leurs enfants à certaines des dures réalités de la vie », a-t-il expliqué. « Diana a emmené ses fils dans des services pédiatriques et des refuges pour sans-abri afin qu’ils connaissent les problèmes des vraies personnes.

« [She did this so] William et Harry n’étaient pas trop imbus d’eux-mêmes ou ne se sentaient pas meilleurs que les autres. Diana s’est également assurée qu’ils faisaient la queue avec tout le monde pour aller au cinéma, acheter du Kentucky Fried Chicken (son fast-food préféré) ou faire un tour dans un parc d’attractions. »

« Nous n’avons pas encore vu cela avec les petits-enfants de Diana, mais William et Kate essaient de s’assurer qu’ils se comportent bien à l’école et en public », a ajouté Andersen.

L’auteur royal Katie Nicholl a récemment donné quelques indices sur la façon dont la famille passera du temps ensemble ce week-end. Des sources lui ont dit que George organiserait une fête soit au château de Windsor, soit dans la maison familiale de Norfolk, mais ce ne serait pas « voyant », a rapporté ET.

« Une fête somptueuse, où il y a des dépenses énormes, n’est tout simplement pas le style de William et Kate », a déclaré Nicholl au point de vente.

Les proches, ainsi que les amis de George de son école ancienne et actuelle, seront présents pour les festivités, a-t-elle révélé.

« [Kate] fait toujours cuire le gâteau », a déclaré Nicholl. « Elle fera un goûter. On me dit qu’il y aura quelque chose comme un thème footballistique dans les célébrations. »

Mais tout « restera très fermement à huis clos ».

« Ce qui est si important, c’est la façon dont William et Catherine gèrent les choses », a déclaré l’expert royal Richard Fitzwilliams à Fox News Digital. « L’équilibre entre le public et le privé semble idéal. … Il a toujours l’air heureux.

« William a bien sûr eu de la chance car ses deux parents l’adoraient. Mais il a souffert dans les années 1990 lorsque les choses ont mal tourné publiquement. … En revanche, les parents de George entretiennent une relation harmonieuse. »

Fitzwilliams a révélé que si « beaucoup de choses pèsent sur les épaules de George », ses parents veulent se concentrer sur lui donner « une vie aussi normale que possible quand il est jeune ».

« Ils ont une enfance normale de toutes les manières possibles », a déclaré l’expert royal britannique Shannon Felton Spence à Fox News Digital. « La publication du portrait d’anniversaire en est un excellent exemple. Il satisfait la curiosité du public. C’est devenu une tradition et quelque chose que nous attendons, et pourtant il est généralement en tenue de jeu et pris par sa mère dans le jardin. »

« La première fois que cet équilibre entre le devoir et la normalité a été tenté, c’était avec la princesse Diana », a-t-elle ajouté. « William poursuit cette philosophie et établit des limites appropriées qui permettent aux enfants d’être simplement des enfants. »

Le roi Charles, le grand-père de George, monta sur le trône à la mort de la reine en septembre. William, 41 ans, est l’héritier du trône.