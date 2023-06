L’anniversaire d’or devient tragique alors qu’un couple et un parent sont mortellement poignardés et battus

NEWTON, Massachusetts (AP) – Jill D’Amore a contribué à la beauté de l’église Our Lady Help of Christians, s’occupant des fleurs et décorant la paroisse saison après saison. Sa mère, Lucia Arpino, 97 ans, n’a jamais manqué la messe du matin jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus frappe. Et le mari de Jill, Bruno, a fièrement retourné des hamburgers lors du pique-nique paroissial.

Leur mort apparemment aléatoire et poignardée au cours du week-end – alors que l’église avait prévu de célébrer le 50e anniversaire de mariage des D’Amores lors d’une bénédiction post-communion – a secoué la paroisse et la communauté plus large de Newton, une ville comprenant un réseau de villages de la banlieue de Boston.

« C’est une perte choquante, le chagrin est horrible, mais je dois dire que l’amour qui vient des gens n’est pas surprenant mais tellement édifiant et inspirant », a déclaré le pasteur de l’église, le révérend Dan Riley.

Christopher Ferguson, 41 ans, a plaidé non coupable mardi devant le tribunal de district de Newton pour une accusation de meurtre dans la mort de Jill D’Amore, 73 ans, ainsi que deux chefs d’agression et un chef de cambriolage. Des accusations supplémentaires sont attendues dans la mort de Bruno D’Amore, qui avait 74 ans, et d’Arpino après la fin de ces autopsies.

Jill D’Amore a reçu 32 coups et coups de couteau au haut du corps, y compris à la tête et au visage, a déclaré la procureure Nicole Allain devant le tribunal.

Ferguson, également de Newton, a été arrêté lundi, mais il semble qu’il n’ait aucun autre lien avec les victimes, a déclaré la procureure du district de Middlesex, Marian Ryan. Les enquêteurs n’ont pas encore identifié de mobile.

La juge Mary Beth Heffernan a ordonné la détention de Ferguson sans caution jusqu’à une audience de cause probable le 25 juillet. Lors de la mise en accusation de mardi, au moins huit proches des victimes ont écouté en silence devant le tribunal les procureurs détaillant leur enquête. Ils sont partis sans parler aux journalistes.

Une messe de la paix était prévue mardi soir.

«Bruno était connu pour sa grosse voix et sa personnalité exubérante», et pour être traité comme «chef de cuisine» lors de pique-niques, Paul et Ginny Arpino, qui étaient liés aux victimes, ont écrit dans une lettre à la communauté ecclésiale.

Jill D’Amore, disaient-ils, avait assumé le ministère d’embellir l’environnement de l’église.

« Sans une seule journée de formation liturgique, elle a simplement suivi son cœur, s’occupant des fleurs et décorant pour les saisons liturgiques », ont-ils écrit.

Et, ont-ils écrit, « Lucia nous manquera particulièrement lors du prochain week-end Notre-Dame du Mont Carmel Festa alors qu’elle marchait fidèlement dans cette procession dans les rues de Nonantum jusque dans les années 90 », faisant référence au quartier fortement italo-américain où ils vivaient .

Les victimes ont été découvertes dans une chambre par un ami peu de temps après qu’elles ne se soient pas présentées à la messe de 10 heures dimanche, a déclaré Allain. L’ami a appelé la police, qui a découvert des signes d’effraction par une fenêtre. Les enquêteurs ont trouvé des empreintes de pas nues sur le sol carrelé, ainsi que des gouttelettes de sang et des empreintes digitales.

La vidéo de surveillance d’une maison voisine a montré un homme sans chemise ni chaussures titubant peu avant 5h30 du matin, a déclaré Allain. Plusieurs personnes, dont des policiers, ont identifié l’homme comme étant Ferguson, dont les empreintes de pas correspondaient à celles de la maison, a-t-elle déclaré.

___ LeBlanc a rapporté de Cambridge, Massachusetts.

Steve Leblanc et Michael Casey, Associated Press