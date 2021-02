Ses Stormi Websterle monde, et nous vivons juste dedans.

La troisième célébration annuelle de «Stormi World» – quelle maman Kylie Jenner inventé pour la première fois lors de la somptueuse fête d’anniversaire du tout-petit, a eu lieu le lundi 1er février, bien qu’à une échelle beaucoup plus petite. Au lieu de recréer un parc à thème littéral et d’inviter des centaines de copains les plus proches de Stormi, Kylie a limité la liste des invités à la famille et n’a fait venir que un toboggan gonflable.

Même encore, la célébration n’était pas à court de magie. Des ballons ornaient la propriété de Kylie et les participants ont eu droit à un énorme candy bar et un food truck.

« Stormi World 3 est annulé pour des raisons évidentes », a déclaré Kylie à ses fans sur Instagram, « mais j’ai quand même tout fait pour Stormi chez moi. Nous faisons juste une fête de cousin avec tous ses cousins ​​et ma famille, qui sera toujours tout aussi incroyable. «

Avant le troisième anniversaire de Stormi, Kylie et le reste de l’équipage Kardashian-Jenner se sont rendus aux îles Turques et Caïques pour s’amuser au soleil en l’honneur de sa dernière étape.