L’anniversaire de Kate Middleton est éclipsé par le “Spare” du prince Harry alors que la famille royale maintient un mur de silence

Kate Middleton fête son 41e anniversaire lundi, mais tous les yeux sont rivés sur son beau-frère alors qu’il continue de mener plusieurs révélations pour promouvoir son livre à la bombe “Spare”.

Les mémoires fantômes du duc de Sussex, qui ont été divulguées par plusieurs médias britanniques, sont largement diffusées mardi. Il a déjà généré des gros titres incendiaires avec ses détails sur les ressentiments familiaux amers.

Buckingham Palace, choisissant toujours de garder le silence sur les nombreuses revendications de l’homme de 38 ans, a choisi de se concentrer sur l’anniversaire de Middleton. Ils sont allés sur Twitter et ont tweeté une photo de la princesse de Galles rayonnante alors qu’elle accepte des fleurs d’une petite fille lors d’un récent engagement royal.

“Je souhaite à la princesse de Galles un très joyeux anniversaire aujourd’hui !” le palais a tweeté à côté d’un gâteau emoji.

LE PRINCE HARRY RÉVÈLE QUE MEGHAN MARKLE A TROMPÉ LES TÉLÉSPECTATEURS À PROPOS DE KATE MIDDLETON FEUD PENDANT LA SPÉCIALE “OPRAH” 2021

Les responsables de Buckingham Palace ont refusé de commenter l’une des allégations. Un porte-parole du roi Charles III, 74 ans, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Un porte-parole du palais de Kensington, qui représente le prince et la princesse de Galles, a déclaré à Fox News Digital qu’ils n’avaient pas de commentaire. Les alliés de la famille royale ont repoussé les affirmations de Harry, en grande partie de manière anonyme.

Middleton a été salué au fil des ans comme le royal britannique fiable.

“C’est la femme qui était la roturière qui s’est mariée dans la famille royale et qui n’a pas trébuché, n’a causé aucune gêne”, a déclaré la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, auteur de “Kate: The Future Queen”, à l’Associated Press dans 2022.

L’épouse du prince William a été récompensée pour son engagement envers l’éducation préscolaire, l’art et la musique. Les organismes de bienfaisance qu’elle soutient se vantent de sa volonté de s’impliquer personnellement dans leurs causes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Fille d’une hôtesse de l’air et d’un régulateur de vol, Catherine Elizabeth Middleton est née à Reading, en Angleterre, le 9 janvier 1982, et a grandi avec une sœur cadette, Pippa, et un frère cadet, James.

Les Middleton, originaires d’un quartier aisé du Berkshire, à l’ouest de Londres, ont déménagé en Jordanie lorsque la future princesse avait 2 ans à cause du travail de son père. La famille est retournée en Angleterre en 1986 et Middleton a fréquenté l’exclusif Marlborough College, où elle était active dans le sport, notamment le hockey, le tennis et le netball.

C’est à l’Université de St. Andrews en Écosse que Middleton a rencontré pour la première fois William, le fils aîné du prince Charles de l’époque et de feu la princesse Diana. Le couple était d’abord amis, puis colocataires avant de devenir amoureux en 2004. Middleton a obtenu en 2005 un diplôme en histoire de l’art et une relation naissante avec l’héritier du trône.

Alors que l’examen public s’intensifiait, les avocats de Middleton ont demandé aux rédacteurs en chef de la laisser tranquille. Pourtant, la presse britannique a gardé un œil attentif sur la relation du couple, y compris leur brève séparation en 2007. William, maintenant âgé de 40 ans, a reconnu plus tard que la romance du couple avait vacillé pendant plusieurs mois, affirmant qu’ils étaient tous les deux jeunes et essayaient de trouver leur chemin.

LE MESSAGE DE NOËL DE KATE MIDDLETON CÉLÈBRE LA REINE ELIZABETH II À SES PREMIÈRES VACANCES SANS LE MONARQUE DÉCÉDÉ

Les tabloïds ont surnommé Middleton “Waity Katie” pour sa patience pendant leur fréquentation. Le couple s’est finalement marié à l’abbaye de Westminster en 2011. Ils sont maintenant parents du prince George, 9 ans, de la princesse Charlotte, 7 ans, et du prince Louis, 4 ans.

Au fil des ans, Middleton a largement évité les critiques selon la maxime royale “ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer”. Pourtant, la princesse de Galles n’a pas pu échapper aux mémoires de Harry, qui détaillent son ressentiment de longue date comme une “pièce de rechange” éclipsée par “l’héritier”.

Dans le livre, il a raconté des disputes et une altercation physique avec William. Harry a également écrit sur le moment où il portait notoirement un uniforme nazi lors d’une fête costumée en 2005. Il a allégué que le prince et la princesse de Galles avaient encouragé le choix de la tenue et “hurlaient” de rire quand ils l’ont vu.

Dans les dernières pages, Harry a décrit comment lui et William avaient marché côte à côte lors du cortège funèbre de la reine Elizabeth II en septembre, mais se parlaient à peine un mot.

LE PRINCE WILLIAM «ÉVITE» LE PRINCE HARRY, LE DOC NETFLIX DE MEGHAN MARKLE, LA SOURCE DIT: «BEAUCOUP DE COLÈRE LÀ»

“Le lendemain, Meg et moi sommes retournés aux États-Unis”, a-t-il écrit.

Dans une interview avec Tom Bradby d’ITV diffusée dimanche, Harry a décrit comment sa relation avec sa désormais épouse Meghan Markle a changé la dynamique avec son frère aîné et sa belle-sœur. Markle, 41 ans, une actrice américaine qui a joué dans le drame juridique “Suits”, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018.

“J’avais mis beaucoup d’espoir dans l’idée que vous savez, être William et Kate et moi et qui que ce soit – je pensais que, vous savez, nous quatre allions, vous savez, nous rapprocher de William et moi”, Harry expliqué. “Nous pourrions sortir et travailler ensemble. Euh, ce que j’ai fait beaucoup en tant que troisième roue pour eux, euh, ce qui était parfois amusant, mais aussi parfois un peu gênant.”

“Je ne pense pas qu’ils s’attendaient à ce que je devienne, ou que je devienne, euh, une relation avec, avec quelqu’un comme Meghan qui a eu, vous savez, une carrière très réussie”, a ajouté Harry.

LE PRINCE WILLIAM, KATE MIDDLETON SONT PLUS “PROPRES”, “ROYAUX” QUE LE PRINCE HARRY, MEGHAN MARKLE AVEC PDA : EXPERT

Harry a déclaré que c’était la presse britannique qui avait publiquement monté les épouses royales les unes contre les autres. Il a également décrit comment le prince et la princesse de Galles auraient réagi à sa relation avec Markle.

“Certaines des choses que mon frère et ma belle-sœur – certaines de la façon dont ils agissaient ou se comportaient m’ont définitivement semblé comme si, malheureusement, ces stéréotypes leur causaient un peu une barrière, en quelque sorte, vous savoir, la présenter ou l’accueillir”, a déclaré Harry.

Dans un rapport avant la sortie du livre, Harry a décrit une prétendue confrontation entre les femmes après que Meghan a déclaré que Middleton avait “un cerveau de bébé à cause de ses hormones”. L’incident en question a eu lieu avant le mariage du duc et de la duchesse de Sussex. Middleton a donné naissance à Louis un mois avant les noces.

Selon le rapport, Markle a été réprimandée après qu’on lui aurait dit qu’elle n’était pas assez proche de sa belle-sœur pour discuter de ses hormones et que ce n’était pas la façon dont les membres de la famille royale se parlaient.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON METTENT UN FRONT UNI DANS UNE NOUVELLE PHOTOS AU MILIEU DE MEGHAN MARKLE, LE VOYAGE DU PRINCE HARRY À NYC

Dans un extrait publié par Us Weekly, Harry a évoqué le mariage royal du prince et de la princesse de Galles. Il l’a décrit comme “encore un autre adieu”.

“Le frère que j’avais escorté à l’abbaye de Westminster ce matin-là était parti – pour toujours”, a-t-il écrit, selon le média. « Qui pourrait le nier ? Il ne serait plus jamais Willy avant tout. Nous ne roulerions plus jamais ensemble à travers la campagne du Lesotho avec des caps soufflant derrière nous. Nous ne partagerions plus jamais un cottage qui sentait le cheval tout en apprenant à voler. “

« Qui nous séparera ? Harry continua. “La vie, c’est qui. Et je me souviens que Willy la raccompagnait dans l’allée, et alors qu’ils disparaissaient par la porte, dans la voiture qui les conduirait au palais de Buckingham, dans le partenariat éternel qu’ils s’étaient engagés, je me souviens avoir pensé : au revoir .”

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retireraient en tant que membres de la famille royale en 2020. Ils résident dans la ville côtière de Montecito, en Californie, avec leur fils Archie, 3 ans, et sa fille Lilibet, 1 an.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.