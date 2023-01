L’anniversaire d’Auschwitz marqué alors que la paix est à nouveau brisée par la guerre – Boston Herald

Par VANESSA GERA (Associated Press)

OSWIECIM, Pologne (AP) – Les survivants d’Auschwitz-Birkenau et d’autres personnes en deuil ont commémoré vendredi le 78e anniversaire de la libération du camp de la mort nazi allemand, certains exprimant leur horreur que la guerre ait de nouveau brisé la paix en Europe et que la leçon de Plus jamais ça soit oubliée.

L’ancien camp de concentration et d’extermination est situé dans la ville d’Oświęcim, dans le sud de la Pologne, qui était sous l’occupation des forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale et est devenue un lieu de meurtre systématique de Juifs, de Polonais, de prisonniers de guerre soviétiques, de Roms et d’autres personnes ciblées. pour élimination par Adolf Hitler et ses acolytes.

Au total, quelque 1,1 million de personnes ont été tuées dans ce vaste complexe avant sa libération par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945.

Aujourd’hui, le site, avec ses casernes, ses barbelés et ses ruines de chambres à gaz, est l’un des symboles du mal les plus reconnus au monde et un lieu de pèlerinage pour des millions de personnes.

Des prières juives et chrétiennes pour les morts ont été récitées sur le site commémoratif, qui se trouve à seulement 300 kilomètres (185 miles) de l’Ukraine, où l’agression russe crée la mort et la destruction – un conflit dans l’esprit de beaucoup cette année.

« Me tenant ici aujourd’hui dans ce lieu de mémoire, Birkenau, je suis avec horreur les nouvelles de l’Est selon lesquelles l’armée russe, qui nous a libérés ici, mène une guerre là-bas en Ukraine. Pourquoi? Pourquoi?” a déploré le survivant Zdzisława Włodarczyk lors des célébrations vendredi.

Piotr Cywinski, directeur du musée d’État d’Auschwitz, a comparé les crimes nazis à ceux que les Russes ont commis dans des villes ukrainiennes comme Bucha et Marioupol. Il a dit qu’ils étaient inspirés par une “mégalomanie malade similaire” et que les gens libres ne doivent pas rester indifférents.

“Se taire signifie donner la parole aux auteurs”, a déclaré Cywinski. “Rester indifférent revient à cautionner le meurtre.”

Le président russe Vladimir Poutine a assisté aux célébrations marquant le 60e anniversaire de la libération du camp en 2005. Cette année, aucun responsable russe n’a été invité en raison de l’attaque contre l’Ukraine.

Valentina Matvienko, présidente de la chambre haute du parlement russe, a déploré cette décision « cynique ».

“Ils ont refusé d’inviter les libérateurs pour qu’ils puissent rendre hommage à la mémoire des victimes”, a-t-elle déclaré. “Bien sûr, c’est très inquiétant.”

Le rabbin Berl Lazar, l’un des deux grands rabbins de Russie, a déclaré que le fait de ne pas avoir d’invités russes était “une humiliation certaine, car nous connaissons et nous souvenons parfaitement du rôle de l’Armée rouge” dans la libération d’Auschwitz.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a commémoré les victimes de l’Holocauste à Babi Yar, un ravin à Kyiv où près de 34 000 Juifs ont été tués en 48 heures en 1941.

“Nous savons et nous nous souvenons que l’indifférence tue avec la haine”, a-t-il déclaré dans un article sur les réseaux sociaux.

« L’indifférence et la haine ne sont toujours capables de créer le mal qu’ensemble. C’est pourquoi il est si important que tous ceux qui attachent de l’importance à la vie fassent preuve de détermination lorsqu’il s’agit de sauver ceux que la haine cherche à détruire.

Un enseignant israélien, Yossi Michal, rendant hommage aux victimes avec une délégation du syndicat des enseignants, a déclaré qu’il était important de se souvenir du passé, et bien qu’il ait dit que ce qui se passe en Ukraine est terrible, il a estimé que chaque cas est unique et qu’ils ne devraient pas être comparé.

La première ministre italienne Giorgia Meloni, dont le parti des Frères d’Italie a ses racines dans le mouvement social néo-fasciste italien de l’après-guerre, a qualifié l’Holocauste d'”abîme de l’humanité”. Un mal qui a touché aussi notre pays avec l’infamie des lois raciales de 1938. »

Bogdan Bartnikowski, un Polonais qui avait 12 ans lorsqu’il a été transporté à Auschwitz, a déclaré que les premières images qu’il avait vues à la télévision en février dernier de réfugiés fuyant l’invasion russe de l’Ukraine avaient déclenché des souvenirs traumatisants.

Il a été stupéfait de voir une petite fille dans une grande foule de réfugiés tenant sa mère d’une main et agrippant un ours en peluche de l’autre.

“Ce fut littéralement un coup sur la tête pour moi car j’ai soudainement vu, après presque 80 ans, ce que j’avais vu dans un wagon de marchandises lors de mon transport à Auschwitz. Une petite fille était assise à côté de moi, serrant une poupée contre sa poitrine », a déclaré Bartnikowski, aujourd’hui âgé de 91 ans.

Bartnikowski était parmi plusieurs survivants d’Auschwitz qui ont parlé de leurs expériences aux journalistes jeudi.

Une autre, Stefania Wernik, née à Auschwitz en novembre 1944, moins de trois mois avant sa libération, a qualifié Auschwitz d’« enfer sur terre ».

Elle a dit qu’à sa naissance, elle était si petite que les nazis ont tatoué son numéro – 89136 – sur sa cuisse. Elle a été lavée à l’eau froide, enveloppée dans des chiffons et soumise à des expériences médicales.

Et pourtant sa mère avait du lait en abondance, et elles ont toutes les deux survécu. Après la guerre, sa mère est rentrée chez elle et a retrouvé son mari, et “tout le village est venu nous voir et a dit que c’était un miracle”.

Elle a appelé à “plus de fascisme, qui apporte la mort, le génocide, les crimes, le massacre et la perte de la dignité humaine”.

Parmi ceux qui ont assisté aux commémorations de vendredi se trouvait Doug Emhoff, le mari du vice-président américain Kamala Harris. Emhoff, la première personne juive à être mariée à l’un des deux plus hauts responsables américains élus au niveau national, a incliné la tête devant un mur d’exécution à Auschwitz, où il a laissé une couronne de fleurs aux couleurs du drapeau américain et les mots : « Du peuple des États-Unis d’Amérique ».

Les Allemands ont établi Auschwitz en 1940 pour les prisonniers polonais ; plus tard, ils ont agrandi le complexe, construisant des chambres de la mort et des crématoires où les Juifs de toute l’Europe étaient amenés par train pour être assassinés.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que “la souffrance de 6 millions de Juifs innocents assassinés reste inoubliable – tout comme la souffrance des survivants”.

“Nous rappelons notre responsabilité historique le jour de la commémoration de l’Holocauste afin que notre plus jamais ça perdure à l’avenir”, a-t-il écrit sur Twitter.

Le parlement allemand a organisé cette année un événement commémoratif axé sur les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle. Des milliers de personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles ont été incarcérées et tuées par les nazis – un sort reconnu publiquement seulement des décennies après la Seconde Guerre mondiale.

Ailleurs dans le monde, des événements ont marqué la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, une commémoration annuelle établie par une résolution des Nations Unies en 2005.

En Grande-Bretagne, des bougies ont été allumées pour se souvenir des victimes du génocide dans les maisons et les bâtiments publics, dont le palais de Buckingham.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Frank Jordans à Berlin et Colleen Barry à Milan ont contribué à ce rapport.