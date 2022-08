“L’annihilation nucléaire” est à un faux pas, selon le chef de l’ONU Guterres

Les responsables ont souligné les risques géopolitiques de la guerre de la Russie en Ukraine et les tensions latentes en Asie et au Moyen-Orient – ​​alors qu’ils examinaient un traité historique vieux de 52 ans qui visait à empêcher la propagation des armes nucléaires.

“Des crises à connotation nucléaire couvent, du Moyen-Orient et de la péninsule coréenne à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à de nombreux autres facteurs dans le monde”, a déclaré le chef de l’ONU aux responsables et diplomates à la salle de l’Assemblée générale à New York.