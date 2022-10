L’annexion de la Russie met le monde “à deux ou trois pas” d’une guerre nucléaire

LONDRES – La déclaration du président Vladimir Poutine sur l’annexion de quatre régions de l’est et du sud de l’Ukraine signale le début d’une nouvelle phase très dangereuse dans la guerre vieille de sept mois, une phase dont les responsables et analystes occidentaux craignent qu’elle ne dégénère en utilisation d’armes nucléaires pour la première fois en 77 ans.

Poutine a déjà menacé de recourir aux armes nucléaires si les objectifs de la Russie en Ukraine continuent d’être contrecarrés. L’annexion rapproche l’utilisation d’une arme nucléaire en donnant à Poutine une justification potentielle au motif que “l’intégrité territoriale de notre pays est menacée”, comme il l’a dit dans son discours la semaine dernière.

Il a renouvelé la menace vendredi avec un commentaire inquiétant selon lequel le bombardement atomique américain d’Hiroshima et de Nagasaki a créé un “précédent” pour l’utilisation d’armes nucléaires, faisant écho aux références qu’il a faites dans le passé à l’invasion américaine de l’Irak comme créant un précédent pour L’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les responsables américains et occidentaux disent qu’ils pensent toujours qu’il est peu probable que Poutine mette ses menaces à exécution. Très probablement, disent-ils, il espère dissuader l’Occident de fournir une assistance militaire toujours plus sophistiquée à l’Ukraine tandis que la mobilisation de 300 000 soldats supplémentaires permettra à la Russie d’inverser ou au moins d’arrêter ses revers militaires sur le champ de bataille.

Mais les menaces semblent n’avoir fait que renforcer la détermination occidentale à continuer d’envoyer des armes à l’Ukraine et l’armée ukrainienne continue d’avancer dans le territoire occupé par la Russie. Alors même que Poutine annonçait l’annexion à Moscou vendredi et que les troupes russes nouvellement enrôlées arrivaient en Ukraine, les troupes ukrainiennes étaient en train d’encercler les soldats russes dans la ville orientale de Lyman, étendant leur portée depuis leurs récentes avancées à Kharkiv dans la nouvelle région annexée de Donetsk.

Dans les quatre régions que Poutine a annoncé vouloir annexer – Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia – la Russie ne contrôle qu’une partie du territoire.

Maintenant que les zones disputées sont considérées par Moscou comme russes, il est possible de tracer le cours des événements vers la première utilisation d’une arme nucléaire depuis le bombardement atomique du Japon en 1945.

“C’est un événement à faible probabilité, mais c’est le cas le plus grave de crise nucléaire depuis les années 1980”, lorsque la guerre froide a pris fin, a déclaré Franz-Stefan Gady, chercheur principal à l’Institut international d’études stratégiques de Londres. “C’est une situation très dangereuse et elle doit être prise au sérieux par les décideurs politiques occidentaux.”

Les responsables américains et européens disent qu’ils prennent les menaces au sérieux. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré dimanche qu’il y aurait des “conséquences catastrophiques” si la Russie recourait à l’utilisation des armes nucléaires. Il a refusé de préciser quelles seraient ces conséquences, mais a déclaré que les conséquences précises avaient été expliquées en privé aux responsables russes « à des niveaux très élevés ».

“Ils comprennent bien ce à quoi ils seraient confrontés s’ils empruntaient cette route sombre”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont envoyé des avertissements privés à la Russie contre l’utilisation d’une arme nucléaire

Les responsables européens affirment que les menaces n’ont fait que renforcer leur détermination à soutenir l’Ukraine.

“Personne ne sait ce que Poutine décidera de faire, personne”, a déclaré un responsable de l’Union européenne qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour évoquer un sujet sensible. « Mais il est totalement dans un coin, il est fou… et pour lui, il n’y a pas d’issue. La seule issue pour lui est la victoire totale ou la défaite totale et nous travaillons sur cette dernière. Nous avons besoin que l’Ukraine gagne et nous nous efforçons donc d’éviter les pires scénarios en aidant l’Ukraine à gagner.

L’objectif, a déclaré le responsable, est de donner à l’Ukraine le soutien militaire dont elle a besoin pour continuer à pousser la Russie hors du territoire ukrainien, tout en faisant pression politiquement sur la Russie pour qu’elle accepte un cessez-le-feu et un retrait, a déclaré le responsable.

Et la pression s’exerce, “lentement”, a déclaré le responsable, pour faire prendre conscience en Russie et au niveau international que l’invasion était une erreur. L’Inde, qui avait semblé se ranger du côté de la Russie dans les premiers jours de la guerre, a exprimé son inquiétude face au discours de Poutine sur la guerre nucléaire et la Chine, apparemment l’allié le plus important de la Russie, a signalé qu’elle était de plus en plus mal à l’aise face aux escalades continues de Poutine.

Mais l’annexion et la mobilisation de centaines de milliers de soldats supplémentaires ont également rappelé que la stratégie occidentale n’a pas encore suffisamment fonctionné pour convaincre Poutine qu’il ne peut pas gagner, a déclaré Alexander Gabuev, chercheur principal au Carnegie Endowment. pour la paix internationale qui était basé à Moscou jusqu’au début de cette année.

L’Occident avait espéré que les succès ukrainiens forceraient Poutine à reculer, mais au lieu de cela, il double la mise. « Maintes et maintes fois, nous constatons que Vladimir Poutine considère cela comme une grande guerre existentielle et il est prêt à augmenter les enjeux s’il perd sur le champ de bataille », a déclaré Gabuev.

“En même temps, je ne pense pas que l’Occident reculera, c’est donc un défi très difficile maintenant. Nous sommes à deux ou trois pas » de l’échec de la Russie à atteindre ses objectifs et à recourir à ce qui était autrefois impensable.

Ces mesures pour sécuriser ses positions incluent la Russie poussant des centaines de milliers d’hommes supplémentaires sur le champ de bataille ; l’escalade des attaques contre des cibles civiles et des infrastructures en Ukraine ; et peut-être aussi se lancer dans des attaques secrètes contre les infrastructures occidentales.

Bien que les États-Unis et leurs alliés européens se soient abstenus de porter des accusations directes, peu de doutes que la Russie était derrière le sabotage des pipelines Nord Stream en mer Baltique, a déclaré le responsable de l’UE.

« Je pense que personne n’a de doute. C’est l’écriture du Kremlin », a-t-il dit. “C’est une indication de” regardez ce qui s’en vient, regardez ce que nous sommes capables de faire. ”

Les armes nucléaires ne seraient probablement utilisées qu’après que la mobilisation, le sabotage et d’autres mesures n’aient pas réussi à inverser la tendance, et on ne sait pas ce que Poutine obtiendrait en les utilisant, a déclaré Gady.

Malgré certaines prédictions folles sur les nouvelles russes selon lesquelles le Kremlin s’en prendrait à une capitale occidentale, Londres semblant être une cible privilégiée, il est plus probable que Moscou chercherait à utiliser l’une de ses plus petites armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille pour essayer de prendre l’avantage sur les forces ukrainiennes, a déclaré Gady.

La plus petite arme nucléaire de l’arsenal russe délivre une explosion d’environ 1 kilotonne, un quinzième de la taille de la bombe larguée sur Hiroshima, qui infligerait des destructions massives mais sur une zone plus limitée.

Parce que la guerre se déroule sur une vaste ligne de front de 1 500 milles, les troupes sont trop dispersées pour qu’il y ait une cible évidente dont l’effacement changerait le cours de la guerre. Pour faire la différence, la Russie devrait utiliser plusieurs armes nucléaires ou frapper alternativement un grand centre de population comme Kyiv, ce qui représenterait une escalade massive, déclencherait des représailles occidentales presque certaines et transformerait la Russie en un État paria même avec ses alliés, dit Gadi.

“D’un point de vue purement militaire, les armes nucléaires ne résoudraient aucun des problèmes militaires de Vladimir Poutine”, a-t-il déclaré. « Pour changer le tableau opérationnel, une seule attaque ne suffirait pas et cela n’intimiderait pas non plus l’Ukraine pour qu’elle se rende. Cela provoquerait le contraire, cela doublerait le soutien occidental et je pense qu’il y aurait une réponse américaine.

C’est pourquoi beaucoup pensent que Poutine ne mettra pas ses menaces à exécution. “Même si Poutine est dangereux, il n’est pas suicidaire, et ceux qui l’entourent ne le sont pas”, a déclaré Ben Hodges, ancien commandant de l’US Army Europe.

Les responsables du Pentagone ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucune action de la part de la Russie qui conduirait les États-Unis à ajuster leur posture nucléaire.