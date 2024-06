L’annexe « inutile » est plus fascinante que nous le pensions

Lorsque les médecins et les patients examinent l’appendice, c’est souvent avec urgence. Dans les cas d’appendicite, le temps pourrait s’écouler jusqu’à une explosion potentiellement mortelle. Ainsi, malgré les récentes recherche suggérant que les antibiotiques pourraient être une thérapie alternative, appendicectomie reste la norme pour l’appendicite non compliquée.

Mais et si l’ablation de l’appendice pouvait augmenter le risque de maladies gastro-intestinales comme le syndrome du côlon irritable et le cancer colorectal ? C’est ce que suggèrent certaines sciences émergentes. Et même si les recherches sont préliminaires et mitigées, elles suffisent à faire réfléchir certains professionnels de la santé.

« S’il n’y a aucune raison de retirer l’appendice, alors il vaut mieux en avoir un », a déclaré Heather Smith, PhD, anatomiste comparé à la Midwestern University, Glendale, Arizona. Le retrait préventif n’est pas étayé par des preuves, a-t-elle déclaré.

Pour être honnête, nous avons parcouru un long chemin depuis 1928, lorsque le médecin américain Miles Breuer suggérait que les personnes ayant des appendices infectés devrait être laissé pour périr, afin de retirer leur ADN inférieur du pool génétique (il a qualifié ces personnes de « non civilisées » et de « candidates à l’extinction »). Darwin, bien que moins radical, pensait que l’appendice était au mieux inutile – un simple vestige de nos ancêtres passant des feuilles aux fruits.

Ce que nous savons maintenant, c’est que l’appendice n’est pas seulement un morceau de chair sans valeur. Au lieu de cela, il peut servir de refuge pour les bonnes bactéries intestinales et de camp d’entraînement pour le système immunitaire. Il semble également jouer un rôle dans plusieurs conditions médicales, de rectocolite hémorragique et cancer colorectal à la maladie de Parkinson et lupus. Le à peu près 300 000 Les Américains qui subissent une appendicectomie chaque année devraient en être informés, disent certains experts. Mais la vérité frustrante est que les scientifiques tentent toujours de déterminer dans quels cas le fait d’avoir un appendice est protecteur et dans lesquels il serait préférable de s’en passer.

Un « ver » comme protection intestinale

L’appendice est une poche aveugle (c’est-à-dire que son extrémité est fermée) qui s’étend du gros intestin. Tous les mammifères n’en ont pas ; on l’a trouvé chez plusieurs espèces de primates et de rongeurs, ainsi que chez lapins, wombats et lamantins de Florideentre autres (chiens et chats je ne l’ai pas). Alors qu’un appendice humain « ressemble à un petit ver », a déclaré Smith, ces structures anatomiques se présentent sous différentes tailles et formes. Certains sont épais, comme chez un castor, tandis que d’autres sont longs et en spirale, comme ceux d’un lapin.

Des études d’anatomie comparée révèlent que l’appendice a évolué indépendamment au moins 29 fois tout au long de l’évolution des mammifères. Cela suggère qu ‘ »il a une sorte de fonction adaptative », a déclaré Smith. Lorsque les scientifiques français ont analysé les données de 258 espèces chez les mammifères, ils ont découvert que ceux qui possèdent un appendice vivent plus longtemps que ceux qui n’en possèdent pas. Une explication possible, ont écrit les chercheurs, pourrait résider dans le rôle de l’appendice dans la prévention de la diarrhée.

Leur 2023 étude a soutenu cette hypothèse. En se basant sur les dossiers vétérinaires de 45 espèces différentes de primates hébergés dans un zoo français, les scientifiques ont établi que les primates dotés d’appendices sont beaucoup moins susceptibles de souffrir de diarrhées sévères que ceux qui ne possèdent pas cet organe. L’appendice, semble-t-il, pourrait être notre petite arme contre les troubles intestinaux.

Pour l’immunologiste William Parker, PhD, chercheur invité à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ces données sont « à peu près aussi bonnes que nous pourrions l’espérer » et soutiennent l’idée selon laquelle l’appendice pourrait protéger les mammifères des problèmes gastro-intestinaux. Une expérience sur des humains serait contraire à l’éthique, a déclaré Parker. Mais les études observationnelles offrent des indices.

Un étude ont montré que, comparés aux personnes ayant un appendice intact, les jeunes adultes ayant des antécédents d’appendicectomie courent plus du double du risque de développer une infection grave à des virus non typhoïdiques. Salmonelle du genre qui nécessiterait une hospitalisation.

Une « maison sûre » pour les bactéries

De telles études ajoutent du poids à une théorie développée par Parker et ses collègues en 2007 : selon laquelle l’appendice agit comme un « refuge » pour les bactéries intestinales bénéfiques.

Considérez le côlon comme un large tuyau, a déclaré Parker, qui peut être contaminé par un agent pathogène tel que Salmonelle. La diarrhée s’ensuit et le tuyau est rincé à plusieurs reprises, essuyant tout proprement, y compris votre microbiome intestinal amical. Heureusement, « vous avez ce petit rameau de ce tuyau », où le flux ne peut pas vraiment entrer « parce qu’il est très restreint », a déclaré Parker. Les microbes intestinaux amicaux peuvent survivre à l’intérieur de l’appendice et repeupler le côlon une fois la diarrhée terminée. Parker et ses collègues ont découvert que l’appendice humain contient une épaisse couche de bactéries bénéfiques. « Ils étaient exactement là où nous l’avions prédit », a-t-il déclaré.

Cette hypothèse de refuge pourrait expliquer pourquoi le microbiome intestinal peut être différent chez les personnes qui n’ont plus d’appendice. Dans un petit étudeles personnes ayant subi une appendicectomie avaient un microbiome moins diversifié, avec une plus faible abondance de souches bénéfiques telles que Butyricicoccus et Barnésielle, que ceux dont les appendices étaient intacts.

L’appendice a probablement aussi une deuxième fonction, a déclaré Smith : il peut servir de camp d’entraînement pour le système immunitaire. « Lorsqu’un agent pathogène envahit l’intestin, cela aide le système gastro-intestinal à développer la réponse immunitaire », a-t-elle déclaré. L’appendice humain est riche en cellules spéciales connu comme Cellules M. Ceux-ci agissent comme des éclaireurs, détectant et capturant les bactéries et virus invasifs et les présentant aux équipes de défense de l’organisme, comme les lymphocytes T.

Si l’appendice abrite des bactéries bénéfiques et stimule la réponse immunitaire, cela peut expliquer ses liens avec diverses maladies. Selon une étude épidémiologique réalisée à Taïwan, les patients ayant subi une appendicectomie présentent un Risque 46 % plus élevé de développer le syndrome du côlon irritable (SCI) – une maladie associée à une faible abondance de Butyricicoccus bactéries. C’est pourquoi, écrivent les auteurs de l’étude, les médecins devraient accorder une attention particulière aux personnes dont les appendices ont été retirés, en les surveillant pour déceler d’éventuels symptômes du SCI.

La même base de données a permis de découvrir d’autres liens entre l’appendicectomie et la maladie. D’une part, il y avait le type 2 diabète: Dans les 3 ans suivant l’intervention chirurgicale, les patients de moins de 30 ans avaient deux fois plus de risques de développer ce trouble. Puis il y eut lupus: Alors que ceux qui ont subi une appendicectomie présentaient généralement un risque plus élevé de développer cette maladie auto-immune, les femmes étaient particulièrement touchées.

Les liens controversés

Le débat scientifique le plus animé concerne les liens entre l’appendice et des pathologies telles que la maladie de Parkinson, la colite ulcéreuse et le cancer colorectal. Un petit Etude 2019 ont montré, par exemple, que l’appendicectomie pouvait améliorer les symptômes de certaines formes de colite ulcéreuse qui ne répondent pas aux traitements médicaux standards. Un tiers des patients se sont améliorés après l’ablation de leur appendice et 17 % ont complètement récupéré.

Pourquoi? Selon Parker, l’appendicectomie pourrait être efficace dans le traitement de la colite ulcéreuse, car c’est « un moyen de supprimer le système immunitaire, en particulier dans les zones intestinales inférieures ». UN Méta-analyse 2023 ont découvert que les personnes dont l’appendice avait été retiré avant de recevoir un diagnostic de colite ulcéreuse étaient moins susceptibles d’avoir besoin d’une ablation du côlon plus tard.

Une telle procédure peut cependant avoir un effet secondaire grave : le cancer colorectal. Des scientifiques français découvert que le retrait de l’appendice peut réduire le nombre de certaines cellules immunitaires appelées cellules T CD3+ et CD8+, provoquant ainsi une surveillance immunitaire affaiblie. En conséquence, les cellules tumorales pourraient échapper à la détection.

Pourtant, les liens entre l’ablation de l’appendice et le cancer sont loin d’être clairs. Une récente méta-analyse ont découvert que si les personnes atteintes d’appendicectomie présentaient généralement un risque plus élevé de cancer colorectal, pour les Européens, ces effets étaient insignifiants. En fait, l’ablation de l’appendice a effectivement protégé les femmes européennes de cette forme particulière de cancer. Pour Parker, ces résultats mitigés peuvent provenir du fait que les traitements et les populations varient considérablement. Le problème « peut dépendre de facteurs sociaux et médicaux complexes », a déclaré Parker.

Les choses semblent également compliquées avec la maladie de Parkinson, une autre affection liée à l’appendice. Une grande enquête épidémiologique étude ont montré que l’appendicectomie est associée à un risque plus faible de maladie de Parkinson et à un âge tardif d’apparition de la maladie de Parkinson. Elle a également révélé qu’un appendice normal contient de l’α-synucléine, une protéine qui peut s’accumuler dans le cerveau et contribuer au développement de la maladie de Parkinson. « Bien que l’α-synucléine soit toxique lorsqu’elle se trouve dans le cerveau, elle semble tout à fait normale lorsqu’elle est présente dans l’appendice », a déclaré Luis Vitetta, PhD, MD, épidémiologiste clinicien à l’Université de Sydney, Camperdown, Australie. Encore, pas toutes les études constatent que le retrait de l’appendice réduit le risque de maladie de Parkinson. En fait, certains montrent le résultats opposés.

Comment les médecins devraient-ils consulter l’annexe ?

Même avec ces mystères et contradictions, a déclaré Vitetta, un appendice sain dans un corps sain semble protecteur. C’est pourquoi, dit-il, lorsqu’une appendicite est diagnostiquée, une évaluation minutieuse est essentielle avant de procéder à une intervention chirurgicale.

« Peut-être qu’un antibiotique peut réellement aider à résoudre le problème », a-t-il déclaré. UN Etude 2020 Publié dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre ont montré que les antibiotiques pouvaient effectivement constituer une bonne alternative à la chirurgie pour le traitement de l’appendicite. « Nous ne voulons pas nécessairement supprimer un appendice qui pourrait être bénéfique », a déclaré Smith.

Les nombreux liens entre l’appendice et diverses maladies signifient que les médecins devraient être plus vigilants lorsqu’ils traitent des patients ayant subi une ablation de cet organe, a déclaré Parker. « Lorsqu’un patient perd un appendice, en fonction de son environnement, cela peut avoir des effets sur l’infection et le cancer. Il peut donc avoir besoin de contrôles plus réguliers », a-t-il déclaré. Cela pourrait inclure la surveillance du SCI et du cancer colorectal.

De plus, Parker estime que la recherche sur l’appendice met encore plus l’accent sur la nécessité de protéger le microbiome intestinal, par exemple en prenant des probiotiques avec des antibiotiques. Et même si nous sommes encore loin de comprendre exactement comment cette structure en forme de ver affecte diverses maladies, une chose semble sûre : l’appendice n’est pas inutile. « Si Darwin avait eu les informations dont nous disposons, il n’aurait pas tiré ces conclusions », a déclaré Parker.