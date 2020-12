L’industrie de la vente au détail était au milieu d’une transformation avant 2020. Mais la pandémie a accéléré ce changement, réorganisant fondamentalement comment et où les gens font leurs achats, et se répercutant dans l’ensemble de l’économie.

De nombreux magasins ont fermé pour de bon, alors que les chaînes coupaient des emplacements ou avaient déposé le bilan, faisant passer tout le monde des cadres très payés aux travailleurs horaires. Amazon est devenu encore plus puissant et inévitable alors que des millions de personnes achetaient des produits en ligne pendant les verrouillages.

Le fossé entre les entreprises essentielles qui ont permis de rester ouvertes et les entreprises non essentielles forcées de fermer a conduit les acheteurs vers les chaînes à grande surface comme Walmart, Target et Dick’s et a aggravé les problèmes des grands magasins en difficulté. L’industrie du vêtement et de nombreux centres commerciaux ont été battus alors que des millions d’Américains sont restés à la maison et qu’une myriade d’événements d’habillage, y compris des bals et des mariages, ont été annulés ou reportés.

Les troubles civils de cette année et leurs problèmes épineux pour la société américaine ont également frappé les détaillants. Les entreprises ont fermé à cause des manifestations contre le meurtre de George Floyd par un policier blanc, et elles ont compté avec leurs propres échecs en matière de course.