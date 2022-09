L’année scolaire d’Uvalde commence dans la peur et la sécurité inachevée

AUSTIN, Texas (AP) – Une nouvelle année scolaire inquiétante commence mardi à Uvalde.

Il y a de nouvelles hautes clôtures autour des campus des écoles publiques de la communauté du Texas qui ne sont toujours pas terminées, une lourde patrouille de police à laquelle de nombreuses familles ne font pas confiance et plus jamais de cours à la Robb Elementary School, trois mois après un homme armé avec un AR-15 – un fusil de style a tué 19 enfants et deux enseignants dans deux salles de classe de quatrième année adjacentes.

Ashley Morales remet son fils, Jeremiah, en classe – parce qu’elle dit qu’elle n’a pas d’autre choix en tant que mère célibataire qui travaille. Elle le déposera à l’extérieur de l’école primaire d’Uvalde le premier jour. Elle dit que les parents ne seront pas autorisés à l’intérieur.

“Je suis juste nerveux, effrayé”, a déclaré Morales, dont le fils était en troisième année l’année dernière à Robb Elementary et a perdu trois amis lors du massacre du 24 mai. Lors d’une récente soirée “Meet the Teacher”, elle a ressenti une vague d’anxiété en marchant dans le couloir de l’école.

“Oh mon Dieu, ça va vraiment arriver”, a-t-elle dit. “L’école va commencer.”

Bien que l’école ait déjà commencé il y a des semaines dans de nombreuses régions du Texas, les responsables ont repoussé le premier jour de classe à Uvalde après un été de chagrin insondable, de colère et de révélations d’échecs généralisés des forces de l’ordre qui ont permis à un homme armé de 18 ans de tirer à l’intérieur. les salles de classe adjacentes pendant plus de 70 minutes.

Malgré le temps supplémentaire, les responsables de l’école d’Uvalde ont déclaré que plusieurs mesures de sécurité renforcées restent incomplètes, notamment l’installation de caméras supplémentaires et de nouvelles serrures.

Le ministère de la Sécurité publique du Texas s’est engagé à mettre près de trois douzaines de soldats de l’État sur les campus d’Uvalde – mais cela ne réconforte pas certaines familles car il y avait plus de 90 soldats de l’État sur les lieux lors de l’attaque.

Plus de 100 familles d’Uvalde se sont inscrites à l’école virtuelle, tandis que d’autres ont retiré leurs enfants du district et les ont inscrits dans des écoles privées. Une enseignante qui a reçu une balle dans l’abdomen et qui a survécu, Elsa Avila, ne saluera pas les élèves pour la première fois en 30 ans car elle est toujours en convalescence.

Un rapport accablant d’un comité de la Texas House a révélé que près de 400 officiers au total se sont précipités à Robb Elementary après la fusillade, mais ont hésité pendant plus d’une heure à affronter le tireur. Une caméra corporelle et des images de surveillance montraient des officiers lourdement armés, certains tenant des boucliers pare-balles, empilés dans le couloir mais n’avançant pas vers la salle de classe.

Steve McCraw, chef du département de la sécurité publique du Texas, a qualifié la réponse “d’échec lamentable”.

Le mois dernier, le conseil scolaire d’Uvalde a limogé le chef de la police de district Pete Arredondo, que McCraw et le rapport de la Chambre ont accusé de ne pas avoir pris le contrôle de la scène et d’avoir perdu du temps en cherchant une clé pour une porte de classe qui était probablement déverrouillée. Le licenciement n’a pas apaisé les demandes pour que d’autres soient punis. Un autre officier – le lieutenant Uvalde Mariano Pargas, le chef de la police par intérim ce jour-là – a été mis en congé administratif.

Paul J. Weber, The Associated Press