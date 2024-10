« L’année prochaine, tu ne me reconnaîtras pas »

Le rappeur devenu star de la country, 39 ans, a juré d’aller au gymnase plus fort que jamais

Jelly Roll célèbre une étape majeure dans son parcours de perte de poids : perdre 100 livres pendant sa tournée.

Le rappeur devenu star de la country a partagé la nouvelle passionnante avec ses fans dans une mise à jour de mi-tournée partagée sur son Instagram le 21 octobre.

« L’année prochaine, quand vous me verrez tous, vous ne me reconnaîtrez pas », a déclaré Jelly, 39 ans, avec assurance.

Il a juré de faire passer son parcours de remise en forme au niveau supérieur, promettant d’atteindre des poids comme jamais auparavant.

Son coach en nutrition, Iam Larios, a partagé : « Jelly l’a écrasé… il vient de dépasser sa perte de poids de 100 livres. »

Alors qu’il était en route pour son Magnifiquement brisé tournée, Jelly s’en tient à une routine disciplinée. Larios a révélé que Jelly reste alimenté avec des bananes avant de monter sur scène, trouve des alternatives plus saines à ses collations préférées et reste actif en marchant dans des arènes, en jouant au basket-ball et même en boxant.

Né Jason Bradley DeFord, Jelly Roll a parlé ouvertement de sa lutte de toute une vie contre l’obésité. En 2018, il a révélé que son poids avait culminé à 500 livres et a partagé son rêve de vivre une vie plus aventureuse, libre des limitations de sa taille. Depuis, il travaille dur pour changer ce récit.

En 2023, il s’est entraîné pour son premier 5 km, perdant ainsi 50 livres, et a terminé la course en mai. Maintenant, avec un total de 100 livres perdus, Jelly se concentre sur la poursuite de son voyage, déterminé à devenir la version la plus saine de lui-même pour ses fans et sa famille.