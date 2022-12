L’année prochaine, les salaires au Royaume-Uni seront à leur plus bas niveau depuis 2006, selon un rapport

Londres

Les Britanniques qui espèrent une augmentation de salaire au nouvel an pour compenser la flambée des coûts de la nourriture et de l’énergie pourraient être déçus.

Le salaire moyen du travailleur britannique en 2023 devrait retomber aux niveaux de 2006 une fois l’inflation prise en compte, selon PwC. Les salaires réels, qui tiennent compte de l’inflation, devraient chuter de 3 % en 2022 et de 2 % supplémentaires en 2023, a prédit PwC dans un rapport sur l’économie britannique partagé avec CNN.

Le rapport confirme que les salaires ont stagné en Grande-Bretagne alors même que l’inflation atteint les deux chiffres, déclenchant la pire crise du coût de la vie depuis des décennies. Cela a conduit à des grèves généralisées dans toute l’économie britannique, englobant les chemins de fer, les écoles, les infirmières, les hôpitaux et le service postal.

Vendredi, les agents des passeports ont entamé huit jours de grèves qui devraient frapper certains des aéroports les plus fréquentés du Royaume-Uni à Noël et au Nouvel An, notamment Heathrow et Gatwick à Londres. Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que l’armée soutiendrait les forces frontalières, mais a averti les voyageurs de s’attendre à des retards et à des perturbations à leur arrivée en Grande-Bretagne.

“2022 a évidemment été une année très difficile pour l’économie britannique, et il n’est pas surprenant que ces vents contraires froids se poursuivent tout au long de 2023”, a déclaré Barret Kupelian, économiste principal chez PwC, dans un communiqué.

Le rapport offrait un peu d’espoir. Malgré la baisse des salaires, plus de 300 000 travailleurs britanniques pourraient réintégrer le marché du travail en 2023, réduisant l’inactivité économique et atténuant les pénuries de personnel dans les secteurs hautement qualifiés, selon PwC. Dans le même temps, l’augmentation de l’immigration au Royaume-Uni pourrait contribuer directement à 19 milliards de livres sterling (23 milliards de dollars) à l’économie, stimulant la croissance du PIB de 1% “même si l’ensemble de l’économie se contracte”, a déclaré PwC.

“Malgré une économie en contraction, le Royaume-Uni reste une destination attrayante pour les travailleurs”, a déclaré l’économiste de PwC Jake Finney dans un communiqué. Les niveaux d’immigration au Royaume-Uni ont atteint un record de 1,1 million en 2022, les programmes de réinstallation destinés aux Ukrainiens, aux Afghans et aux résidents de Hong Kong ajoutant environ 140 000 au total, selon PwC.

Même avec une immigration record, le Royaume-Uni a pris du retard sur les pays développés dans sa reprise de l’emploi post-Covid. Les postes vacants ont atteint un record de 1,3 million plus tôt dans l’année, tombant à un peu moins de 1,2 million en novembre. Les pénuries de main-d’œuvre ont été particulièrement aiguës dans les secteurs de l’hôtellerie, de la vente au détail et de l’agriculture.

Une étude de la commission des affaires économiques de la Chambre des lords publiée cette semaine a conclu que la retraite anticipée a été le principal moteur de la compression de la main-d’œuvre britannique. L’augmentation des maladies de longue durée, la baisse de la migration vers l’UE après le Brexit et le vieillissement de la population britannique ont également joué un rôle.

« L’augmentation de l’inactivité pose de sérieux défis à l’économie britannique. La pénurie de main-d’œuvre exacerbe le défi inflationniste actuel ; nuit à la croissance à court terme ; et réduit les revenus disponibles pour financer les services publics, alors que la demande pour ces services continue de croître », a déclaré le comité.

Kupelian de PwC a ajouté que l’inflation au Royaume-Uni a probablement culminé en octobre et “commencera progressivement à revenir à l’objectif au cours des deux prochaines années”.