Amanda Northrop / Vox

«Ce jour-là, pour la première fois, je me suis vu. Et je savais que j’étais trans. Putain de merde.

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Accepter sa propre identité trans est l’une des choses les plus difficiles qu’une personne puisse faire. Mais pendant une grande partie de 2020, j’ai parlé à des personnes transgenres qui se sont retrouvées confrontées à leur identité de genre pour la première fois, car la quarantaine les a enfermées dans leurs propres pensées.

Une de ces personnes est Sophie (ce n’est pas son vrai nom), qui m’a contacté au cours de l’été pour parler de son acceptation apparemment soudaine, mais en fait inévitable, de sa propre transness. Nous avons noué une amitié et avons discuté à maintes reprises depuis lors, et j’ai trouvé son histoire sur la façon dont le verrouillage l’a poussée à enfin affronter des questions qui lui montaient dans la tête depuis longtemps incroyablement convaincante.

Sophie vient du Royaume-Uni, où en plus de la pandémie, l’année 2020 a vu un défilé sans fin d’absurdités anti-trans, allant de longs bromures émis par JK Rowling à une horrible décision de la Haute Cour qui rend absurdement difficile pour les enfants trans accéder aux soins médicaux nécessaires. Sophie continue de s’épanouir dans des circonstances aussi décourageantes, tout en parlant du voyage qu’elle est en train de faire d’une manière que j’ai trouvée profondément émouvante.

Voici l’histoire de Sophie, telle qu’elle m’a été racontée.

Plusieurs mois avant le verrouillage, j’ai eu ce que j’ai décrit à l’époque comme une dépression nerveuse. Je suis sorti pendant environ trois jours, puis je suis retourné dans le placard. Je suis sortie dans un club gay à 1h du matin avec mon ex-petit ami. Il pouvait voir que quelque chose n’allait pas, et je me suis dit: «Je suis un homme. Tout le monde me regarde comme si j’étais un homme. C’est tout faux. »

Quelques jours plus tard, j’étais assis à la maison et quelque chose clochait. Et j’ai regardé mes jambes très poilues et j’ai pensé: «Oh, ça doit disparaître.» J’ai sauté dans la douche et me suis rasé les jambes très rapidement, à tel point que la salle de bain était couverte de sang. Mes colocataires ont pratiquement enfoncé ma porte, car ils pensaient que j’avais fait quelque chose de terrible. Et je venais de faire un très mauvais travail en me rasant les jambes! [Laughs]

Mais finalement, je me suis dit: «Oh, j’ai eu une dépression nerveuse. C’était bizarre.

Je me suis dit: «Nous y arriverons, puis je réserverai quelques jours pour y réfléchir. Je vais juste prendre quelques jours pour réfléchir à cette question de genre. Je suis sûr que ce n’est pas grave. Et puis le verrouillage s’est produit, et j’ai décidé d’être scientifique à ce sujet. «Faisons une expérience ici.» J’ai tenu un journal de tout et décrit ce que je ressentais, avec les preuves et les preuves contre.

J’ai aussi rasé plus de poils. Comme, «je deviens chaud et en sueur, mais c’est l’été. Je vais juste me débarrasser de [my body hair]. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi, mais quand je me suis rasé les bras, quand ces cheveux sont tombés, j’ai pleuré sous la douche. Je n’avais pas réalisé à quel point j’avais détesté ces cheveux jusqu’à ce qu’ils disparaissent. J’étais tellement soulagé.

J’ai décidé de commander une robe sur Internet. J’ai pensé: «Je me verrai dans la robe, et j’aurai l’air ridicule. C’est 18 livres. Haha, ce sera une histoire drôle. J’ai délibérément opté pour une robe horrible. C’était une grosse chose carrée et grise. Je l’ai essayé dos au miroir, et je me suis retourné prêt à rire et à continuer ma vie. Et dès que je me suis vu, mon cerveau a dit: «C’est une femme. Elle a des épaules très larges et beaucoup de muscles. Elle a de gros sourcils et une ombre à barbe. Mais c’est sans aucun doute une femme là-dedans. J’ai regardé dans mes yeux et c’était très étrange. Je me suis vu pour la première fois. Je m’étais déjà regardé dans le miroir et je me suis dit: «Il y a un beau mec effronté et il a l’air bien.» Mais ce jour-là, pour la première fois, je me suis vu. Et je savais que j’étais trans. Putain de merde.

Je suis sorti avec ma robe et mon masque, et les gens me regardaient comme si j’avais une horrible maladie. Certains d’entre eux avaient de la pitié dans leurs yeux, d’autres de l’hostilité. La pitié était tout simplement horrible. Mais je me suis dit: « Putain, faisons-le. » Je suis allée au supermarché dans cette robe et j’ai trouvé que mon langage corporel changeait automatiquement.

Quand j’avais 15 ans, il y avait cette fille qui était assise à côté de moi en géographie. Les «autres garçons» ont toujours dit: «Elle a de superbes seins, un beau cul.» Mais j’ai toujours remarqué la façon dont elle tournait légèrement les poignets quand elle prenait quelque chose et la façon dont elle cambrait son cou quand elle s’asseyait. Je pensais que j’avais le béguin pour elle, et je reconnais maintenant que je voulais lui ressembler et lui ressembler. Et quand j’ai choisi quelque chose sur une étagère [at the supermarket], J’ai réalisé que je faisais ce qu’elle faisait automatiquement. J’avais l’impression d’agir depuis l’âge de 3 ans, et pour la première fois, je ne l’étais pas. J’étais juste naturel. Je n’avais pas besoin d’apprendre cela. Je n’avais pas besoin d’apprendre cela.

J’avais senti pendant des années que j’étais en quelque sorte sans âme. Comme s’il y avait quelque chose d’absent en moi, une lumière qui ne s’allume pas que tout le monde avait. J’étais obsédé par l’image des gens découvrant qu’ils étaient des robots. Une fois, j’ai écrit un poème sur un enfant qui découvre qu’il est une machine. Il apprend qu’il a été créé et qu’il est propriété. Ils l’emmènent, le brisent, le jettent sur un tas de ferraille, et il gèle et meurt.

Mais ce jour-là, je me suis regardé dans le miroir, c’était comme: « Bam, il y a l’âme. » C’était vraiment comme si le doigt de Dieu était descendu pour être, comme: «Merde. Désolé. J’ai laissé ça de côté. Soudainement, les souvenirs ont pris une texture différente et ont pris du sens. J’ai commencé à mieux dormir. J’avais peur, évidemment, mais j’ai pensé: «Merde. C’est bon. » J’irais m’entraîner dans le parc. Les gens pensaient que j’étais un homme, mais je me disais: «J’ai un secret. J’ai une âme maintenant. Personne ne le sait, mais je l’ai. Je l’ai trouvé. »

Je savais que ce serait une route difficile et longue. Le verrouillage a probablement aggravé cela. Mais je savais que je sortais de [that soulless existence]. J’ai pensé: «Je n’ai pas à rester ici. Je vais être ravi. Je vais m’en sortir. Je n’ai plus besoin d’être cette chose que je ne veux plus être. La terre promise ne m’est pas fermée. Ce n’est pas quelque chose que je dois voir à travers une fenêtre comme un enfant dans un roman de Dickens, pressé contre la vitre. C’est réel. Je peux avoir ça si je veux.

En Grande-Bretagne, juridiquement et médicalement parlant, vous êtes dans une situation horrible. Adultes trans ici – nous n’avons pas la même autonomie juridique et corporelle que les autres. Si une femme passe par la ménopause et souhaite un traitement hormonal substitutif, elle peut l’obtenir auprès d’un médecin généraliste. Si je veux les mêmes médicaments, je dois attendre de voir un spécialiste et recevoir un diagnostic de maladie mentale. Si une personne cis au Royaume-Uni veut se marier, vous avez besoin d’une pièce d’identité. Une femme cis peut montrer son passeport, et ça suffit. Mon nouveau passeport indique F, mais si je veux me marier, je dois demander la permission au comité de reconnaissance de genre pour me donner un certificat de reconnaissance de genre. Et il est notoirement difficile de leur faire dire oui.

Même à l’âge adulte, nous n’avons pas d’autonomie corporelle ou juridique comme les autres. Quand nous disons que nous voulons un consentement éclairé [a system by which trans people can be prescribed hormones by self-identifying as trans; the United States has an informed consent system], c’est peint comme cette chose radicale. Mais c’est ce que tout le monde apprécie déjà en Grande-Bretagne.

Chaque fois que j’atteins une étape de transition, il semble qu’il y ait des nouvelles horribles le même jour. Je pense que je suis sorti en tant que trans à peu près le jour même où JK Rowling a publié son manifeste. J’ai reçu mon passeport le même jour que la décision de la Haute Cour de retirer les bloqueurs de puberté aux enfants trans. Mais je ne suis plus à la dérive et seul. Les femmes se sont battues pour l’autonomie corporelle et l’autonomie juridique pendant des siècles. Et je ne suis pas seul dans ce combat. J’ai des siècles de féminisme sur lequel m’appuyer pour le combat qui m’attend. J’ai le courage de beaucoup de gens, cis et trans, devant moi. J’ai cette force. J’ai ça dans mon dos.

Je ne pouvais parler à personne en personne, à cause de Covid-19. Une grande partie a été effectuée par téléphone et par e-mail. Au Royaume-Uni, vous devez obtenir un diagnostic de maladie mentale avant de pouvoir obtenir un rendez-vous endocrinien. Et pour recevoir un diagnostic de dysphorie, ils vous demanderont: «Êtes-vous en contact avec quelqu’un?» J’ai donc dû en informer ma famille assez rapidement et par téléphone, ce qui n’a pas été facile. Mes frères étaient cool à ce sujet. Mais mes parents …

Je veux que tous les parents sachent que si votre enfant se révèle trans, quel que soit le prochain mot qui sort de votre bouche, il se souviendra de ce mot pour le reste de sa vie. Même si vous le changez. Même si vous y revenez. J’emporterai dans ma tombe le son que ma mère a fait quand je lui ai dit. Le gémissement d’angoisse et de déception et la façon dont j’ai entendu mon père en arrière-plan dire: «Quoi?!» Et ma mère a dit: «Il pense qu’il est trans.» Je n’oublierai jamais cela.

C’est comme se tirer les dents avec eux. Mon père n’a pas voulu me parler pendant un mois. Ma mère est venue me voir, essentiellement pour descendre et essayer de m’arrêter, je pense. J’ai porté les vêtements que je voulais et le maquillage que je voulais, et j’ai ouvert la porte et elle a dit: «Tu as l’air bizarre.» Et elle a dit que ma voix était la même. J’ai découvert plus tard que mon père était descendu lors de ce voyage, mais il avait refusé de me voir. Il avait peur que j’ouvre la porte en robe.

J’ai donc beaucoup pratiqué ma voix, car c’est ce que ma mère a d’abord commenté. Ils sont redescendus me voir et pendant les 10 premières minutes, c’était un peu gênant. Mais ils s’y sont habitués après avoir vu que j’étais convaincant, et je nous ai tous fait déjeuner, et nous avons pu avoir une conversation. Tout le monde a vu que je n’étais pas fou. C’est deux pas en avant, un pas en arrière avec eux. Quand ils me voient, ils sont rassurés. Mais ensuite, ils rentrent chez eux, et une semaine plus tard, c’est de retour à la case départ.

Nous sommes une famille anglaise. Tu ne peux pas parler de ça dans ma famille. J’ai un cousin trans, auquel on fait allusion de manière oblique, comme «le neveu de l’oncle John. Désolé. Nièce. » Elle en a parlé avec cette honte étrange. Notre histoire familiale remonte à des siècles. Et des trois «garçons», j’ai été choisi pour porter le nom de mon père et de mon grand-père, le nom qui est dans ma famille depuis près de 500 ans. Ils sont vraiment accrochés au nom.

Je vais ressentir la pression de l’histoire familiale à Noël. Il n’y a pas eu de personne ouvertement queer dans ma famille depuis des siècles dont on ne parle pas en termes honteux. Je vais dîner de Noël sous une énorme peinture de [a renowned ancestor]. C’est l’héritage, et je peux dire: «En fait, il existe une version étrange de cela.» Je suis vraiment la fille de mes parents. Et je suis fier de la façon dont je suis comme eux. Ils l’ont interprété comme un rejet, mais ce n’est pas pour moi. Il rentre à la maison pour la première fois.

Il y a quelques jours, Sophie m’a de nouveau contacté pour me dire qu’elle est maintenant chez ses parents pour Noël et que ça se passe bien. «Mon père a utilisé mon nom pour la première fois hier!» elle a dit. «Il semble le garder pour des occasions spéciales, quand il veut vraiment que je me sente le bienvenu, et le reste du temps, lui et ma mère dansent en utilisant n’importe quel nom de langage sexué. Mais ils essaient vraiment!

Demain: Tomber amoureux de votre facteur en lock-out (mais ne pas obtenir la fin heureuse que vous vouliez)