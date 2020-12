Amanda Northrop / Vox

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Emily travaille comme responsable des communications pour une petite société de conseil et vit juste à l’extérieur de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle avait l’habitude de travailler à domicile, donc lorsque la quarantaine a commencé, cela n’a pas causé de changement majeur pour elle. Elle avait réalisé que son mariage était terminé à la fin de 2019 et que 2020 avait déjà commencé avec des changements importants dans sa vie. La quarantaine n’en faisait pas partie.

Mais alors que le reste du monde fermait pour l’année, Emily s’est retrouvée à adopter un petit cochon blessé et à le soigner jusqu’à ce qu’il puisse être retourné vivre avec les autres porcs de la ferme où il est né.

Je ne sais pas ce que je pourrais dire d’autre pour mieux mettre en place cette histoire, sauf que j’espère que vous la lirez. La façon dont elle l’a raconté quand je lui ai parlé m’a époustouflé.

Alors, voici l’histoire d’Emily, telle qu’elle me l’a racontée.

Je fais du bénévolat dans cette petite ferme biologique à l’extérieur de Pittsburgh depuis environ cinq ans. Je pense que j’aide, mais surtout c’est se montrer et jouer dans la saleté et espérer que je ne leur rendrai pas la vie plus difficile.

L’été dernier, je suis venu chercher des légumes, et le couple qui dirige la ferme, Greg et Jen, a dit: «Nous faisons des corvées. Tu veux venir avec nous? Ils allaient transporter des gallons et des gallons d’eau à un cochon qui venait d’accoucher la semaine précédente sur le flanc d’une colline et qui ne pouvait pas se vautrer. Il faisait plus de 90 degrés à l’extérieur et elle était terriblement mal à l’aise.

Elle avait écrasé un de ses porcelets. Greg a montré du doigt le porcelet et a dit: « Celui-là ne va probablement pas réussir. » Je pense que mon visage était comme, [makes sad face]. Il a dit: «Ou nous pourrions l’emmener dans un seau jusqu’à la maison, et vous pourriez le nourrir au biberon. J’ai dit: «Je veux faire ça.»

Le porc était tellement sous le choc qu’il ne voulait même pas se nourrir. Je me suis assis là et je l’ai tenu sur mes genoux pendant qu’il tremblait. Greg et Jen est venu vers moi et m’a demandé si je voulais le ramener à la maison et voir si je pouvais le faire passer le week-end, afin que nous puissions, espérons-le, le réunir avec sa mère. Mais au moment où il était assez bien pour essayer de s’intégrer au troupeau, deux ou trois semaines s’étaient écoulées. Il n’a pas reconnu sa mère et elle ne l’a pas reconnu. Il a continué à la fuir pour essayer de m’atteindre. Je pensais avoir ruiné ce cochon.

Nous avons décidé d’essayer de le réintégrer une fois qu’il pourrait manger de la nourriture solide. En attendant, je l’ai eu pendant sept semaines. J’ai passé les premières nuits dans la cabine de douche de la maison de mes parents avec lui. (Je suis séparée de mon mari et je vis avec mes parents.) Je suis entrée sur le porche de mes parents, portant une caisse qui fait du bruit. Et je leur ai dit: « Il sera ici pendant au moins quatre jours, et nous verrons s’il se retourne. » Mais c’est une chose que je fais. Mes parents me disaient: «Qu’est-ce que c’est maintenant? De quel petit animal blessé s’agit-il maintenant?

Je l’ai appelé Franklin. J’ai essayé beaucoup de noms. Jean-Paul était en lice, tout comme Hamilton, tant pour le jeu de mots que pour la référence culturelle. Mais je criais si souvent pour lui quand il avait des ennuis. Il avait besoin d’un nom hurlant. Et Franklin était très mignon et aussi très cochon et aussi très hurlant.

Franklin est passé de la cabine de douche à une caisse de chien sur le porche juste devant la fenêtre, afin qu’il puisse regarder à l’intérieur de la cuisine et me voir. Mais si je voulais travailler de chez moi, je ne pouvais pas le laisser me voir, car il se mettait à crier pour moi. J’ai dû ramper de mon bureau dans la cuisine pour qu’il ne puisse pas me voir.

Quand il était un peu plus grand, il a obtenu son diplôme dans une caisse pour chien sous le porche. Je travaillais donc à distance sur mon ordinateur portable dans la cour de mes parents avec ce petit cochon en train de fouiner dans l’herbe. Et chaque nuit, il se pelotonnait sur mes genoux avant que je ne le mette au lit. C’était vraiment gentil. Je lui chanterais. Parle lui. C’était vraiment spécial.

Le plus triste de cette histoire est qu’il a fini par mourir de causes incertaines en novembre. Après sept semaines avec moi et quelques mois à la ferme, après avoir été réintégré avec le reste des porcs, Greg l’a trouvé dans la hutte des porcs, recroquevillé avec tout le monde, chaleureux et confortable mais ne respirant pas.

Ils avaient reçu sept tonnes de pastèque et de concombre la veille, et il tondait toute cette pastèque tout seul. La liste des causes possibles de décès est très longue, mais on aime à penser qu’il s’est mangé à mort, puis est mort paisiblement dans une grotte chaude avec ses frères et sœurs. Du moins c’est ce que je fais semblant de me dire.

J’ai beaucoup parlé de Franklin en thérapie. Cette expérience a été définitivement un remaniement d’une histoire qui s’est produite à maintes reprises dans ma vie – je me suis présenté avec une boîte avec un animal blessé à l’intérieur de la maison de mes parents et ils me disaient: «Ici, elle repart. C’était une partie de moi-même dont j’avais honte et que j’avais cachée aux gens en tant que sombre secret. J’ai essayé de soigner les animaux et j’ai inévitablement échoué. L’animal mourrait et je crains alors de ne faire que prolonger sa souffrance.

Une fois, un professeur m’a raconté une histoire: son premier mari lui a dit qu’il ne voulait pas se marier avec elle. Il l’a déposée chez ses parents. Elle passait des semaines allongée sur son lit d’enfance, et sa mère entrait et lui tenait la main, sans rien dire, et s’allongeait à côté d’elle. Sa mère avait un chat, et la première relation que mon professeur a établie après le départ de son mari était avec ce chat. C’est ainsi qu’elle a réappris à faire confiance.

J’ai décidé de quitter mon mari il y a environ un an. Et je me souviens avoir essayé d’imaginer ma vie dans un an. Je ne m’imaginais pas ramasser un cochon de la cabine de douche de mes parents et chanter pour lui et essayer de le faire prendre à une bouteille et mélanger une purée de citrouille dans du yogourt grec pour essayer de le faire manger.

La nuit avant que je ramène Franklin à la ferme, il dormait sur mes genoux. Je lui ai dit: « Je ne pense pas vous avoir dit que j’étais marié. » J’ai juste commencé à pleurer. Il y avait ce moment d’être à nouveau seul, ce problème de faire ce qu’il fallait. C’est peut-être aussi ce que ressent Covid-19. Nous nous isolons pour faire la bonne chose, mais nous souffrons tous à cause de cela. Nous recherchons la compagnie de ces manières très étranges. Nous parlons de Zoom. Je berce un cochon.

J’ai vu un matin que j’avais manqué l’appel de Greg et j’ai tout de suite su que Franklin était mort. Ce n’était pas un texte avec une mise à jour. Ce n’était pas une mise à jour photo. Je savais qu’il m’appelait pour me dire que Franklin était mort. Quand je lui ai parlé, il a dit: « Notre ami est allé à la grande mangeoire dans le ciel. » Et il a dit: « Je pense qu’il s’est mangé à mort. »

J’en ai ri parce que c’est objectivement une drôle de façon de procéder. Et pendant que je riais, j’ai dit: «Je suis très triste et je vais pleurer à ce sujet.» Et il a dit: «Moi aussi. Que veux-tu que je fasse de lui? Greg n’a enterré que deux autres porcs à la ferme auparavant, mais Franklin a été enterré ce jour-là. Greg m’a demandé si je voulais le rejoindre. J’ai dit: «Je ne peux pas vous demander de vous accrocher à un corps de porc tant que je ne suis pas prêt. Faites l’enterrement. Alors Greg a enterré Franklin dans les bois sous un arbre. Et j’ai pleuré sous la douche à propos de ce cochon.

Mais alors que j’essayais de lui donner un sens, j’ai pensé, je suis tellement contente de ne pas avoir à prendre une autre décision difficile. Tout ce processus de le ramener à la maison, de décider d’essayer de le réintégrer dans le troupeau, de se rendre compte que cela échouerait, de le voir courir vers moi parce que j’étais sa mère, de penser que j’avais ruiné ce cochon, de le réintégrer enfin, enfin de guérir alors il avait l’air heureux et en bonne santé, puis il est décédé. Et nous n’avons pas eu à décider si nous prolongions sa souffrance.

Il est décédé le lendemain de la fin de la saison de l’agriculture soutenue par la communauté. [CSA is a program where individuals subscribe to a service that offers produce from independent farms.] C’est comme s’il savait qu’il était vivant pour nous. Un jour, tous les membres de l’ASC sont entrés et ont interagi avec lui, et la nuit suivante, il est décédé. C’était comme s’il disait: «D’accord, vous semblez apprécier ça, alors je vais continuer à m’accrocher. Mais maintenant j’ai fini. Cela a été une course folle.

L’une des premières choses que Greg a dites lorsque j’ai décidé de ramener Franklin à la maison, c’est que l’agriculture est si difficile que l’espoir coûte cher. Et parfois, c’est agréable de se voir rappeler, lorsque d’autres personnes entrent, qu’elles peuvent voir et aider d’une nouvelle manière, être créatives et intervenir d’une manière pour laquelle mes amis n’ont pas de place. Ce sont des gens terriblement gentils, mais ils doivent être un peu plus pratiques. Mais il a dit que c’était agréable de se faire rappeler d’espérer.

C’était comme s’il était possible de faire la bonne chose et que ce soit la chose la plus difficile. Il est possible de faire la bonne chose et de mettre fin à une chose de toute façon. J’ai dit à un ami: «Je le referais parce que je n’apprends pas.» Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que je rejoue la même leçon encore et encore parce que je dois continuer à apprendre cette leçon. Cette leçon n’est pas que c’est superflu ou idiot ou que j’ai ces inclinations parce que je suis une fille stupide qui ne peut pas être réaliste.

Parfois, cette chose vous est encore enlevée. Une chose disparaît ou il est temps de s’éloigner. Cela ne veut pas dire qu’il a été gaspillé. C’est une façon tellement stupide de regarder les choses pour croire que l’amour ou les soins peuvent être gaspillés. Mais ce n’est pas non plus une excuse pour rester dans une mauvaise situation! Dans mon passé, cette idée de «ton amour n’est jamais gaspillé» est une idée que j’ai interprétée comme un moyen de rester dans des endroits qui m’étaient nuisibles. Pas par accident, pas comme manière d’être, mais que les gens me prenaient d’une manière qui me blessait, et je continuais simplement à rester parce que je pensais que c’était mon travail de prendre soin d’eux.

Une partie de cette histoire est que j’ai quitté l’église en même temps que j’ai quitté mon mariage. À cause de cette expérience, j’ai eu tellement de difficultés à penser de manière spirituelle ou de ces manières cosmiques et rédemptrices, parce que ces choses me semblaient familières d’une manière qui n’était plus rassurante.

Mais il y a eu une pluie de météores en août, et elle était très visible depuis la ferme. Donc, plusieurs d’entre nous sont restés debout jusqu’à 2 ou 3 heures du matin. J’ai eu le cochon. Il dormait dans le creux de mon bras. Et le reste d’entre nous étions socialement distants, allongés dans ce champ dans cette ferme biologique de Pittsburgh, à regarder les étoiles partout dans le ciel et à écouter du rock classique sur Spotify. Il est beaucoup plus facile de croire que tout est saint couché dans un champ sous les étoiles avec de bonnes personnes et un cochon qui dort dans le creux de votre bras.

Ces moments ne sont pas perdus. Dire que quelque chose de bien est gaspillé parce que ça n’a pas duré … je ne sais pas. J’ai tendance à transformer les choses en leçons. J’essaye perpétuellement d’imposer un sens à tout. De plus, cela ne voulait rien dire. C’était peut-être juste une bonne chose qui se soit produite.

Ou peut-être, parfois, vous nourrissez un cochon au biberon pendant deux mois et il meurt encore. C’est hors de votre contrôle. Il y a un autre type d’abandon qui va avec. Cela me semble être une leçon importante.

