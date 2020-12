Amanda Northrop / Vox

«Le travail du sexe en ligne a amplifié la solitude de certains clients. Je leur parle parce qu’ils paient.

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Pour beaucoup d’entre nous, 2020 a apporté un déclin marqué de l’intimité. Je ne parle pas seulement de sexe. Je veux dire – à quand remonte la dernière fois que vous avez vu un ami face à face, sans masque, pour avoir une conversation honnête? Semaines? Mois? Presque un an?

Rebecca vit en Colombie-Britannique et a travaillé comme conseillère avant la pandémie. Mais au début de la pandémie, une tragédie personnelle l’a amenée à quitter l’organisation à but non lucratif où elle travaillait pour retourner au travail du sexe, qui avait été son travail tout au long de sa carrière universitaire. J’ai été frappé par la façon dont elle a décrit la frontière floue entre le travail qu’elle a effectué en tant que conseillère et le travail qu’elle fait en tant que travailleuse du sexe en ligne, ce qui la présente à de nombreuses personnes qui veulent juste parler à quelqu’un quand elles sont seules, et si cette personne peut aussi être sexy, ça pourrait aussi être bien.

J’ai également été frappé par la façon dont l’histoire de Rebecca met en évidence certaines des réalités les plus dures que 2020 a soulignées. Elle a pu gagner sa vie grâce au travail du sexe en ligne; les clients qu’elle servait auparavant en tant que conseillère, qui étaient également des travailleuses du sexe, n’ont pas été aussi chanceux. C’est une question de privilège qui pèse clairement sur elle aussi, comme vous le verrez.

Voici l’histoire de Rebecca sur sa quarantaine, telle qu’elle m’a été racontée.

Pendant toutes mes études de premier cycle et d’études supérieures, j’ai travaillé comme escorte. Après avoir obtenu une maîtrise, je suis allé étudier pour devenir conseiller. Je pensais que ce serait la fin de mon parcours de travail du sexe, comme je l’avais utilisé [go on to] des choses plus grandes et meilleures, et maintenant je suis thérapeute et j’ai travaillé sur toutes ces choses par moi-même, donc je peux aider d’autres personnes. J’étais vraiment fier. Le travail que je faisais était tellement significatif et spécial pour moi.

Et puis la pandémie s’est produite. Tous ceux que je conseillais avaient une panne presque totale. Normalement, les clients que je conseille ne seraient pas tous en crise en même temps. J’ai pensé, d’accord, ce n’est pas inattendu. Je savais au début de la pandémie que les choses allaient se détériorer, d’autant plus que je travaillais avec des personnes très marginalisées.

J’ai travaillé dans une organisation à but non lucratif qui fournit un certain nombre de services de soutien aux personnes dans tout type de travail du sexe. Tous ceux avec qui j’ai travaillé étaient une ancienne travailleuse du sexe ou une travailleuse du sexe actuelle. La plus grande partie de l’aide consiste à fournir un espace sûr pour parler, prendre des repas et être aiguillé vers d’autres services, comme le counseling, les soins de santé, le logement et l’aide pour les problèmes de toxicomanie. L’organisation essaie également d’aider les gens à sortir de l’industrie du sexe si c’est pour cela qu’ils veulent de l’aide. J’avais des clients trans, autochtones ou queer, ce qui a ajouté des couches supplémentaires de marginalisation en plus du travail du sexe.

Mon lieu de travail n’avait pas vraiment un bon système mis en place pour soutenir les conseillers ou leurs clients. Peut-être que certains de ces problèmes auraient pu être évités grâce à une meilleure structure. Mon superviseur – qui était externe à l’organisation à but non lucratif pour laquelle je travaillais – me disait toujours: «Je pense que vous n’avez vraiment pas assez de soutien. Il n’est pas étonnant que vous vous débattiez. Elle m’a demandé de plaider pour cet appui.

Je l’ai amené à mon patron [at the nonprofit]. «C’est assez difficile. Pourrions-nous amener quelqu’un d’autre dans l’équipe pour prendre en charge une partie de cette charge? » Elle ne voulait pas amener quelqu’un au milieu d’une pandémie et pensait qu’il serait difficile d’interroger des gens et de présenter virtuellement à notre clientèle un tout nouveau conseiller. Je ne me sentais pas à l’aise de le pousser.

Mais je pensais que j’avais une poignée là-dessus. Ensuite, deux personnes de ma communauté de travail du sexe sont décédées par suicide à une semaine d’intervalle. Ma santé mentale a vraiment commencé à se détériorer. Je n’étais pas assez bien pour continuer à conseiller, alors je suis retourné au travail du sexe. C’était ce que je savais faire pour prendre soin de moi.

J’ai donné un préavis d’un mois que je partirais, et l’organisation a en fait embauché deux nouvelles personnes pour prendre la relève lorsque je suis parti. J’ai pu avoir des séances de récapitulation avec tous mes clients réguliers, ce qui, je l’espère, a facilité la transition pour eux.

Je ne voulais pas retourner à l’escorte pour des raisons évidentes, alors je me suis tourné vers le travail du sexe en ligne. C’est ce que je fais depuis quelques mois. Beaucoup de clients du travail du sexe en ligne avec lesquels j’ai travaillé auraient peut-être vu des travailleurs du sexe en personne, et maintenant ce n’est pas vraiment une option sûre, alors ils essaient la connexion en ligne. D’autres personnes étaient toujours en ligne ou faisaient cela depuis des années de toute façon, donc ce n’était pas si différent pour eux.

Beaucoup de gens, quand la pandémie s’est produite, surtout s’ils vivaient seuls ou avaient une très petite bulle de personnes, ressentaient vraiment le besoin de tendre la main et de se connecter. Parfois, [connection via sex work] a été une expérience positive. Et d’autres fois, cela a amplifié la solitude de certains clients. Ils sont confrontés à la réalité dont je leur parle parce qu’ils paient.

Il a été intéressant de savoir ce que les gens recherchent lorsqu’ils viennent me voir. Il y en a qui ne veulent que du divertissement sexy, et il y en a qui veulent le sentiment d’intimité et de connexion – les choses dont vous pourriez peut-être parler à un partenaire. Ils voudraient parler de stress ou de tristesse. Ils voulaient se sentir compris. Je dois trouver l’équilibre entre: Quand est-ce que je suis sexy? Et quand suis-je quelqu’un à qui parler?

Je pense que certaines personnes ont trouvé plus facile de s’ouvrir en ligne qu’en personne parce qu’elles se sentent moins vulnérables. Il n’y a personne dans la pièce à qui ils doivent faire face et dire toutes sortes de choses vulnérables. Certaines personnes se sont ouvertes à moi beaucoup plus tôt qu’elles ne l’auraient pu, car c’est en ligne, et elles savent au fond de leur esprit qu’elles pourraient poser leur téléphone ou fermer l’ordinateur portable. Ils n’ont pas nécessairement à faire face aux conséquences.

Je suis formé pour écouter et faire preuve d’empathie et comprendre ce qui se cache vraiment sous ce que quelqu’un dit. Je peux utiliser cela à mon avantage dans le travail du sexe. Mais j’ai commencé à apprendre ces compétences en tant qu’escorte, et ce sont mes expériences d’escorte qui m’ont fait réaliser que je voulais être conseiller. Au moment où j’obtenais mon diplôme en counseling, j’avais déjà beaucoup de capacités d’écoute parce que j’avais déjà rencontré une grande variété de personnes avec toutes sortes de parcours, d’histoires de vie, de situations et de personnalités. Mon expérience d’escorte a fait de moi un meilleur conseiller, et ma formation en counseling a affiné ces compétences.

J’ai trouvé incroyablement stressant de jouer le rôle d’artiste et d’édredon. Un visage heureux. Je pense que les gens recherchaient des travailleuses du sexe pour rompre avec la pandémie et je traversais ma propre crise. Mettre un masque de joyeux ou un masque de sexy quand je ne me sentais pas heureux ou sexy était vraiment difficile et stressant. J’avais l’impression qu’il n’y avait pas d’autre option car quel autre travail devrais-je faire?

J’aimerais vraiment quitter le travail du sexe. C’est bien, mais ce n’est pas extrêmement significatif ou satisfaisant pour moi. Je suis très, très reconnaissant pour cela comme moyen de fournir financièrement, en particulier dans la pandémie. Je suis reconnaissant d’avoir un moyen de le faire depuis chez moi et d’être en sécurité quand je sais que tant de gens sont à risque, interagissant avec les gens de leur travail. Mais cela ne me satisfait pas. J’aimerais revenir au counseling ou à une profession connexe à un moment donné dans le futur. Mais cela – j’appelle cela un effondrement ou une panne parce que je ne sais tout simplement pas comment l’appeler – a vraiment ébranlé ma confiance en mes compétences et mes capacités. Cela a ébranlé mon sentiment que je pourrais le faire à l’avenir.

Je vois mon propre thérapeute une fois par semaine. Cela a été une bouée de sauvetage. Le changement s’est produit pour moi où j’avais presque l’impression d’être en mode combat ou vol tous les jours. Je suis vraiment stressé et je traverse un chagrin comme je n’en ai jamais connu auparavant. Je ne connais pas cette intensité de perte. Je pense que finalement, avec l’aide de mon thérapeute, j’ai pu changer pour voir cela comme une situation à plus long terme et me concentrer moins sur les sentiments de panique quotidiens et plus sur l’acceptation de la réalité. Cela arrive. Je vais m’en sortir. J’ai la chance d’avoir ma santé et mes revenus ainsi que ma famille et mes amis.

Voici quelque chose auquel j’ai pensé ces derniers mois. Les manifestations de Black Lives Matter et voir la manière disproportionnée dont Covid a affecté les personnes de couleur et les groupes marginalisés – j’ai regardé de l’extérieur, depuis un lieu privilégié. Cela a vraiment mis en évidence des inégalités et des injustices qui existaient déjà mais qui ne m’étaient pas encore confrontées.

J’ai eu du mal à me sentir coupable à ce sujet. Puis j’ai réalisé que c’était un gaspillage d’énergie. Je ne pense pas qu’il soit utile de se sentir coupable. Il est utile de reconnaître les privilèges et de déterminer comment contribuer à changer les systèmes. Je dois prendre soin de moi, mais je ne veux pas non plus me déconnecter et me désengager de la culture et de la société dans lesquelles je vis. Je veux être une personne qui contribue à faire de cet endroit un endroit meilleur. C’est en partie pourquoi je voulais travailler en tant que conseiller auprès de personnes issues de communautés marginalisées en premier lieu.

J’ai une formation en sociologie, donc je m’intéresse aux structures de pouvoir. J’ai été désavantagée en tant que femme, mais je suis extrêmement privilégiée en tant que personne blanche. La pandémie a vraiment mis en évidence la manière dont je suis privilégiée. Que moi, en tant que femme blanche mince, je puisse sauter en ligne et commencer à gagner suffisamment d’argent pour subvenir à mes besoins immédiatement est une chance scandaleuse. J’essaie de donner un sens à cela, toutes les manières dont je lutte mais aussi toutes les manières dont j’ai de la chance.

