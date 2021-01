Amanda Northrop / Vox

«Votre liste de choses à faire, certains jours, n’a qu’une seule chose: rester en vie. Et si vous pouvez le faire, c’est une journée réussie.

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

J’ai passé la majeure partie de 2020 en quarantaine. Je n’ai pas passé cette quarantaine seul. Je l’ai passé avec ma femme, Libby Hill. Libby et moi sommes mariés depuis 17 ans, ensemble depuis plus de 20 ans. (Nous nous sommes réunis le premier jour de l’université. Awwww.) À ce stade, j’ai l’impression de la connaître et elle me connaît aussi bien que deux personnes peuvent se connaitre les un les autres.

Mais est-ce vrai? Nos expériences de quarantaine ont été très différentes. J’ai principalement passé la quarantaine à faire des choses, à entreprendre de nouveaux projets créatifs et à relever des défis, car à un certain niveau, j’essaie de dépasser mon propre sens du monde qui s’est figé sur place. Libby, quant à elle, est aux prises avec une dépression majeure depuis aussi longtemps que je la connais, et la quarantaine est devenue une marche lente et exténuante à travers une expérience qui l’a presque forcée à avoir un épisode dépressif en la faisant rester à l’intérieur et en partant rarement. sa place sur le canapé.

L’ironie cruelle est que Libby, qui travaille en tant que rédactrice des TV Awards chez Indiewire, a vécu cette année une expérience qui lui a donné le genre de clarté et de liberté psychologique qu’elle espérait avoir toute sa vie d’adulte – et cela s’est produit il y a longtemps. Février. Quelques semaines plus tard, la pandémie nous a obligés à nous enfermer, et une grande partie de cette clarté saperait. Mais son point de vue sur cette pandémie est celui que j’ai vu tant d’adopter: tant que vous survivez chaque jour et que vous vous en rendez à un autre, vous avez eu un succès fou. Libby exprime cela à merveille.

Voici donc l’histoire de 2020 de ma femme, telle qu’elle m’a été racontée.

J’ai lutté contre une dépression majeure pendant la plus grande partie de ma vie. Au cours des deux premiers mois de 2020, j’étais fonctionnel, mais j’étais très déprimé. C’était à l’époque où les choses étaient encore normales. J’allais récompenser des spectacles et m’asseoir dans les salles de presse. J’étais productif, mais j’étais mort à l’intérieur. Je voulais que tout s’arrête. Pas nécessairement pour mourir, mais pour que tout s’arrête, comme un coma, comme si je pouvais me sortir de l’agitation de tous les jours et aller dans un endroit calme.

J’ai dit à mon thérapeute que dans ma tête, cet endroit était une salle blanche. C’était calme et rien n’était attendu de moi. Je pourrais simplement me reposer. C’était tellement séduisant pour moi. C’est ce dont j’avais besoin, mais c’était tellement difficile de l’expliquer aux gens. Ce que les gens entendaient était: «Je ne veux plus être ici. Je ne veux pas vivre. Je ne veux plus faire partie de ce monde. » Après quelques mois à en parler, mon thérapeute a dit: «Vous êtes dans cet endroit depuis un moment. Nous avons ajusté vos médicaments. Nous en avons parlé. J’ai peur que tu souffres. Elle m’a suggéré d’envisager un traitement hospitalier.

Quand je grandissais dans le Dakota du Sud, il y avait un seul établissement public, un hôpital psychiatrique, et nous n’en parlions pas vraiment. Nous l’appellerions simplement par le nom de la ville: Yankton. «Oh, elle a été envoyée à Yankton. Ils vont vous envoyer à Yankton. C’était un raccourci pour «fou». Alors, quand mon thérapeute m’a suggéré cela, je me suis dit: «Ils m’envoient à Yankton. C’est là que j’en suis maintenant.

Mais j’ai de la chance. J’ai une bonne assurance. J’ai un travail flexible. Plus j’y pensais, plus je pensais: «J’ai tout essayé. Il est peut-être temps d’essayer ça. Donc, à la fin du mois de février, je me suis inscrit dans un établissement psychiatrique. J’y étais pendant environ une semaine.

C’était un moment tellement distinct dans le temps. Il y avait une seule télévision dans la zone générale, et elle était toujours généralement aux nouvelles ou diffusant des films d’action. Les nouvelles parleraient de l’élection. Le Super Tuesday approchait. Il y avait aussi quelques gros titres sur le coronavirus, mais cela ne m’a pas plu. C’était en marge. Lorsque vous êtes dans un établissement psychiatrique, vous n’avez pas à vous soucier de tout cela. Je n’avais ni téléphone ni ordinateur portable.

Avec le recul maintenant, c’était définitivement une préfiguration. Je suis sorti de là après une semaine. Ma femme [Emily] m’a cherché. Nous sommes allés a la maison. Je suis retourné au travail. J’étais si heureux d’être là avec mes collègues. Je veux dire que le séjour à l’hôpital a changé ma vie. Parce que ça l’a fait! Je suis sorti de là me sentant mieux que jamais. J’avais une nouvelle perspective sur ma place dans la vie. Je me sentais libre de tant de choses qui m’alourdissaient depuis des décennies. J’avais un équilibre que je recherchais depuis si longtemps.

Et puis deux semaines plus tard, le 12 mars était mon dernier jour au bureau. Nous avons fait nos bagages et sommes rentrés chez nous. Nous sommes à la mi-décembre et je ne suis pas revenu.

Je suis perdu. Un petit peu. Beaucoup. Vous ne contrôlez pas la maladie mentale. Vous êtes toujours dans une danse non chorégraphiée avec votre corps. Vous bougez avec la musique. Vous pensez avoir le rythme et comprendre où il va, puis la musique change. Vous êtes déphasé et vous ne savez pas quelle est la prochaine étape ni quelles sont les bonnes actions.

Cest ce qui est arrivé. J’avais l’impression d’être parvenu à un accord de femme douce avec ma dépression. Nous trouverions un moyen de travailler ensemble et de partager l’espace qui est mon esprit. Et puis le globe entier a été mis dans une dépression situationnelle fonctionnelle. Personne n’a quitté sa maison ni vu personne. Tout le monde s’isolait. Les gens ne sortaient pas de leur pyjama ou ne se douchaient pas. C’était comme si j’avais été repoussé physiquement dans la dépression par un univers qui ne me permettrait pas d’y échapper. Évidemment, la pandémie n’a pas été envoyée parce que j’ai reçu un traitement, mais dans le sens fondamental de mon cerveau, c’est ce que j’ai ressenti.

Je suis introverti et dépressif. Je n’aime pas quitter ma maison ou assister à de grands rassemblements de gens. Je suis à la maison sur mon canapé en pyjama, à regarder mon ordinateur 18 heures par jour. C’était mon état de repos de choix avant cette pandémie. Mais je savais comment faire ça. Je savais quels étaient les mouvements. Je n’avais jamais voulu aller à l’épicerie auparavant, donc je ne voulais certainement pas y aller pendant une pandémie. C’était donc une sorte de routine.

C’est probablement à peu près la deuxième fois que j’ai eu mes règles pendant la pandémie que je me suis dit «Putain». C’était un passage du temps très clair dans une année où tous les temps se sont réunis. J’ai réalisé un jour que se prélasser sur le canapé avait changé. Ce n’est pas ce que j’ai choisi de faire. C’est ce que je me sentais capable de faire. Tout à coup, au lieu d’être en lock-out, j’étais déprimé en lock-out. C’est un animal très différent, très dangereux. Et c’est encore pire à cause de la qualité et de la clarté des choses à peine quelques semaines avant que nous n’entrions dans cet état.

Au début de l’année, tout ce que je voulais, c’était le silence. Maintenant en lock-out, j’ai besoin de distraction 100% du temps. C’est dans le silence que je trouve la peur, l’anxiété et l’incertitude. J’ai besoin d’une émission de télévision bien-aimée diffusée en arrière-plan à tout moment. Je dois jouer à un jeu vidéo et lire Reddit. Pendant mon temps libre, j’ai besoin de 17 choses différentes pour attirer mon attention, sinon je vais me noyer.

Parfois, vivre avec ma femme était très difficile pendant cette pandémie. Le mariage est une question de négociations, dans la mesure où à notre anniversaire, nous l’appelons «renégociations de contrats». Nous décidons si nous voulons aller de l’avant pour une autre année ou prendre une retraite anticipée pour poursuivre quelque chose de nouveau. Être enfermé ensemble porte cela à un nouveau niveau. Tout ce qui vous ennuie à propos de quelqu’un, tout ce qui vous ennuie à propos de vous-même, chaque petit conflit – ils sont tous explosés parce que vous ne pouvez pas vous éloigner l’un de l’autre.

Il a fallu quelques mois avant que je réalise que nous avions des disputes, des désaccords et des ressentiments qui n’existeraient tout simplement pas si j’allais à mon bureau huit heures par jour et si elle pouvait aller à son bureau ou rencontrer des amis pour prendre un café. . Mais cela ne voulait pas dire que les conflits que nous avions n’étaient pas réels. Ils étaient réels, et ils ont révélé de vraies fissures dans notre relation que nous devions examiner, même si elles n’allaient pas casser la fondation.

Ma femme est extravertie. Elle a connu une période beaucoup plus difficile au début de la pandémie. Mes amis me manquent, mais ses amis lui manquent beaucoup. C’est un papillon social. Elle a besoin de soins et d’attention constants dans une mesure que je ne peux pas fournir. Elle a besoin de 15 projets en cours. Que je sois en lock-out ou non, je ne suis pas comme ça. Cela a été intensifié en étant coincés dans le même appartement les uns avec les autres. Nos différences sont devenues si nettes dans le verrouillage que vous vous demanderiez: «Est-ce tenable? Est-ce toujours la bonne décision? »

Mais alors vous réalisez que vous remettez cela en question uniquement parce que vous êtes coincé dans un appartement avec cette personne. C’est toujours un peu misérable de passer autant de temps avec quelqu’un, peu importe à quel point vous l’aimez. Nous étions toujours ensemble. Nous n’avons jamais été seuls. Mais nous n’avons pas passé beaucoup de temps de qualité ensemble. C’était donc comme si nous n’étions pas vraiment ensemble mais toujours comme si nous n’étions jamais seuls.

L’un des symptômes de la dépression que vous verrez chez les gens est de ne pas se soucier des choses et de se retirer. En posant toutes mes cartes sur la table, je remarque qu’une grande partie de ma routine est construite pour ne pas m’en soucier. Je ne peux pas ouvrir la boîte de vers où sont mes émotions parce qu’elles sont si grandes et si effrayantes. Ils sont si tristes et si fous. C’est une corde raide de ne pas se sentir mais de rester occupé mais de ne pas être vulnérable, ce qui complique les choses avec mon partenaire car se connecter avec mon partenaire nécessite de la vulnérabilité et de l’émotion.

La dépression, c’est comme courir jusqu’à la taille dans l’eau pendant que tout le monde court sur le rivage. Vous dépensez plus d’efforts et vous obtenez un quart de moins avant de vous fatiguer d’une manière que le sommeil n’aide pas vraiment. Je suis tellement chanceux. J’ai d’excellents soins de santé mentale, des médicaments et des thérapeutes. Et je suis toujours malheureux en lock-out. Tout le monde, peu importe où il est pris au piège dans le monde, est également prisonnier de sa propre tête, et la tête de certaines personnes est un peu plus hantée que d’autres.

Mais je ne suis pas mort. J’ai trouvé comment rester en vie pendant près de quatre décennies. À un certain niveau, je dois attribuer cela à ma dépression. Si quelqu’un était préparé à ce que ce serait de vivre en lock-out, c’était moi. J’ai plus de pantalons de pyjama que de pantalons normaux. J’étais fait pour ça. Mais si je n’avais pas été hospitalisé juste avant le verrouillage, je ne sais pas comment j’y aurais survécu. J’étais dans un si mauvais endroit. Cela me fait peur d’y penser.

Chaque jour, pour moi, est une série de défis. Que je puisse ou non sortir du lit. Que je puisse ou non me doucher. Que je puisse ou non me changer en de vrais vêtements. Que je puisse manger ou non. Certains jours, je peux. Certains jours, je ne peux pas. Mais tous les jours jusqu’à présent, je remonte dans mon lit à la fin de la journée avec un énorme exploit à mon actif: je suis resté en vie. C’est celui qui compte. C’est la seule chose que vous devez accomplir chaque jour. Votre liste de choses à faire contient un nombre variable de choses chaque jour. Mais certains jours, il n’y a qu’une seule chose: rester en vie. Et si vous pouvez le faire, c’est une journée réussie.

Je ne veux pas retourner à l’endroit où je me trouvais juste après ma sortie de l’hôpital. J’aurai plus d’un an de plus. Je veux être meilleur que cet endroit. J’ai perdu beaucoup de temps à cause de la dépression. Je ne peux pas me permettre de perdre plus. Je dois grandir à partir de ça. Je veux apprendre quelque chose de cette année. Je dois réparer des choses dans ma vie qui ont été exposées comme brisées.

Ce n’est pas une situation positive. Plus de 300 000 personnes dans notre pays sont mortes. Ce n’est pas en tirer le meilleur parti. Si nous n’en apprenons pas quelque chose et ne changeons pas la façon dont les choses fonctionnent pour rendre le monde meilleur, alors leur mort a été complètement vaine. Ce n’est pas un monde dans lequel je peux vivre.

Je ne vais pas mentir et dire que je vais sortir avec de nouveaux yeux et tout apprécier, car il y a beaucoup de merde ennuyeuse là-bas. Mais c’est aussi une opportunité. Il n’est pas nécessaire que ce soit comme avant. J’espère que non. J’espère que nous sommes plus gentils avec les employés. J’espère que nous sommes plus flexibles pour les parents ou les personnes souffrant de problèmes de santé physique ou mentale. J’espère que nous tirerons des leçons de cette année. Je ne veux pas que ce soit une année perdue. [pause] Vous allez utiliser cela comme la fin, n’est-ce pas?

