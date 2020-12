Amanda Northrop / Vox

«En Amérique, nous disons que tout ce que nous faisons est pour notre enfant, mais nous passons beaucoup de temps à travailler et à accumuler de l’argent et des choses dont nous n’avons pas besoin.»

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Les parents se sentant dépassés et épuisés par le fardeau de la garde des enfants pendant la pandémie de Covid-19 a été un thème constant de 2020, et pour de bonnes raisons. Lorsque vous essayez de travailler à temps plein et d’être parent à plein temps, il peut souvent sembler impossible de faire l’un ou l’autre au mieux de vos capacités.

Mais quand j’ai parlé à Robert, qui vit à Manhattan et travaille comme data scientist, j’ai été frappé par la façon dont il a recadré cette idée. Dans le passé, il passait tellement de temps à faire la navette qu’il a manqué de nombreux moments banals mais charmants qui composent la vie de son enfant de 3,5 ans. Mais depuis le début de la quarantaine, il a pu être présent à chaque petit-déjeuner et visite de l’aire de jeux, établissant une relation plus forte avec son enfant.

Cette capacité à recadrer positivement une situation incroyablement difficile est celle que j’ai trouvée dans beaucoup de mes conversations avec des personnes qui ont fait face à des obstacles importants cette année. J’ai adoré le point de vue de Robert sur ce que signifie de réaliser soudainement à quel point vos priorités sont devenues déséquilibrées dans un système qui donne la priorité à l’argent sur la famille, même s’il insiste sur le fait qu’il fait le contraire.

Voici l’histoire de son 2020, telle qu’elle m’a été racontée.

J’ai appris que j’avais un enfant, pour commencer.

C’est un peu triste, mais je pense que la situation est très courante, en particulier à New York, San Francisco et DC. Vous avez beaucoup de gens qui font de longs trajets. Vous partez tôt, vous rentrez tard à la maison et vous ne passez souvent pas beaucoup de temps de qualité avec votre enfant. Peut-être que vous partez très tôt pour pouvoir partir plus tôt du travail et dîner. Ou peut-être que vous prenez le petit-déjeuner mais que vous ne dînez pas. Mais il est rare que vous obteniez les deux.

Oui, il y a beaucoup de stress en quarantaine, mais en même temps, vous êtes capable de vous engager avec vos enfants d’une manière que vous n’aviez jamais pu faire auparavant. Pour vous donner un exemple, mon enfant a 3 ans et demi. Je lui apprends à lire. Nous en avons 20, 30 leçons et il va très bien. Aurais-je pu le faire si je travaillais des heures folles et que je faisais la navette? La réponse est non. Il n’y aurait pas eu d’énergie de ma part ou de la part de mon enfant.

Et j’ai remarqué des changements, même – être capable de parler correctement, le développement physique, ce genre de choses. Les terrains de jeux ont été fermés pendant un moment et tout le monde était à l’intérieur. Vous pouviez remarquer comment cela affectait les jeunes enfants, surtout à cet âge. Lorsque le terrain de jeu fermait, il pleurait parce qu’il ne pouvait pas y aller. Il faudrait dire qu’il y a des germes. Il ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Ensuite, les terrains de jeux se sont ouverts et vous avez pu remarquer dans les deux semaines suivant l’ouverture des terrains de jeux que pouvoir gravir les échelles et descendre les toboggans et profiter de la lumière du soleil est vraiment important pour le bien-être physique et émotionnel.

Il y a tellement de petites choses. Être capable de les voir le matin au réveil. Petit déjeuner avec eux. Pouvoir déjeuner avec eux. Pouvoir prendre des pauses tout au long de la journée. Être capable de les accompagner jusqu’au terrain de jeu. Ces choses sont toutes de petites choses, mais vous n’avez pas vraiment la chance d’en faire beaucoup [when you’re leaving for work every day]. Je suis capable de créer des liens avec mon enfant à un niveau plus profond. Je ne suis pas un observateur extérieur.

Une situation comme celle-ci renforce les sentiments initiaux que vous ressentez lorsque vous avez un enfant. Quand vous avez un enfant, votre monde change. Vous vous dites: «Je brûlerais tout le monde dans cette pièce pour protéger cet enfant.» Cela est accentué par ce genre de chose. La volonté de vouloir les protéger est déjà renforcée. L’autre aspect est de réfléchir à la façon dont je peux préparer mon enfant émotionnellement ou physiquement à des choses comme celles-ci à l’avenir. Je passe beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont je peux le préparer de la meilleure façon possible afin qu’il soit assez fort pour faire face à l’incertitude que le monde vous jette.

Mon époux et ma belle-mère aident à la garde d’enfants, et c’est énorme. Mais c’est sûr que vous vous sentez dépassé. Un de mes bons amis dit que trois contre un est presque un combat loyal. Si vous avez trois adultes et un enfant, vous y êtes presque arrivé, et ce n’est même pas dans une pandémie. C’est en temps normal. Mettez la pandémie en plus et c’est brutal.

Je me sens profondément pour mes collègues qui sont parents seuls. Lorsqu’un enfant est jeune, il n’y a aucun moyen pour une seule personne de gérer son travail et divertir un enfant de 3 ans. Ce n’est tout simplement pas physiquement possible. Nous devons aider les parents seuls autant que possible.

En Amérique, nous disons que tout ce que nous faisons est pour notre enfant, mais nous passons beaucoup de temps à travailler et à accumuler de l’argent et des choses dont nous n’avons pas vraiment besoin. À la fin de la journée, si vous vous souciez vraiment de vos enfants, vous devriez leur donner la priorité. C’est à la fois au niveau individuel et au niveau sociétal. Au fond de vous, vous dites toujours: «Mes enfants sont la chose la plus importante», mais quand vous y arrivez, leur donnez-vous vraiment la priorité?

Cela me manque d’aller au bureau, de voir mes pairs et de pouvoir résoudre les problèmes. Vous développez une relation plus profonde lorsque vous êtes au bureau. Mais si le vaccin devenait une réalité et que j’avais le choix, est-ce que je retournerais au travail tous les jours sans voir mon enfant grandir? Je ne pense pas que je le ferais. Je pourrais peut-être faire des compromis sur ma carrière pour pouvoir passer plus de temps avec mon enfant.

Je pense à mes amis en Europe et je me demande s’ils ont bien compris. Beaucoup d’entre eux ne se rendent au travail qu’à 9h ou 10h et ils déjeunent de midi à 14h. Leurs enfants rentrent à la maison pour le déjeuner et ils déjeunent ensemble. Ensuite, ils travaillent encore quelques heures avant que leurs enfants ne rentrent à la maison. Il y a quelque chose de vraiment beau à ce sujet. Je ne sais pas si cela fonctionnerait un jour en Amérique, en donnant la priorité aux relations familiales avant tout. Nous n’avons pas vraiment résolu cela en Amérique. Il a fallu quelque chose comme cette pandémie pour vraiment montrer que nous avons beaucoup à apprendre sur la façon dont nous priorisons les familles.

