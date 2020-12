Amanda Northrop / Vox

«J’adore regarder son visage quand il voit qu’il y a d’autres personnes dans le monde!»

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Une poignée de personnes que je connais ont eu des bébés pendant la pandémie, un événement de la vie typiquement joyeux mais stressant rendu 10 fois plus stressant, au moins, par un accident de l’histoire. Le simple isolement de la quarantaine a conduit de nombreux nouveaux parents à devoir cocooner encore plus que d’habitude avec leurs nouveau-nés.

Mais une histoire particulièrement difficile de naissance pandémique vient de Jacinta, qui vit à Melbourne et travaille dans la distribution de films. L’Australie a adopté des verrouillages incroyablement stricts sur Covid-19 – qui semblent avoir fonctionné pour la plupart, alors que le pays est en train de rouvrir – dans la mesure où les restrictions sont devenues plus strictes pendant que Jacinta était en travail.

Mais après la naissance de son fils, Jacinta s’est retrouvée dans un petit cauchemar, après sa sortie de l’hôpital et il a dû rester à l’USIN en raison d’une infection. Tout va bien maintenant, mais cela a conduit à une poignée de jours effrénés et sans sommeil pour Jacinta et son mari.

Voici son histoire, telle qu’elle m’a été racontée.

La plupart du début du verrouillage pour nous s’est produit en mars. J’ai dit aux gens que nous étions enceintes, mais je ne montrais rien ou quoi que ce soit. Ensuite, je n’ai revu personne jusqu’à il y a environ deux semaines, alors que j’ai maintenant un bébé de quatre mois. Mon mari et moi avons plaisanté en disant que c’était comme ces grossesses des années 1950 où ils vous envoyaient vivre avec une tante pour l’été, et vous reveniez avec une «petite sœur». Beaucoup de gens que je ne voyais pas régulièrement ne savaient pas que j’étais enceinte, d’autant plus que nous n’utilisons pas beaucoup les réseaux sociaux.

Avant ma date d’accouchement, ça avait déjà été un peu un cauchemar avec Covid. Nous n’étions pas encore entrés à Melbourne dans le niveau vraiment strict des restrictions, mais cela faisait des mois qu’ils se construisaient. Tous les cours prénataux ont été annulés. Tous les cours d’accouchement ont été annulés. Tout a été déplacé en ligne.

Le jour où j’ai commencé le travail, il y avait déjà des règles en place sur la distance à laquelle vous pouviez conduire de votre maison sans permis ou excuse valable. Nous avions vraiment peur d’être arrêtés par les flics sur le chemin de l’hôpital, même si, de toute évidence, l’accouchement serait considéré comme une excuse valable.

Environ 10 minutes après mon admission, j’ai reçu un masque facial très excusé. Les infirmières ont dit qu’elles étaient vraiment désolées, mais à ce moment-là, la politique a changé concernant les masques à l’hôpital et les patients devaient les porter quoi qu’il arrive. J’ai donc dû porter un masque facial pour ce qui était un travail de 10 heures, ce qui n’était pas génial. Vers la fin, ils ont eu pitié de moi car mon taux d’oxygène chutait. Je ne pouvais pas très bien respirer dans le masque lorsque j’avais des contractions. Alors ils ont regardé de l’autre côté et ont dit: «Nous allons vous laisser l’enlever. Ne le dis à personne. Je l’ai remis tout de suite quand mon fils s’est mis sur ma poitrine.

Un nouveau niveau de restrictions était venu pendant que j’accouchais, et cela signifiait qu’il n’y avait pas de visiteurs, pas seulement à l’hôpital, mais à votre maison. Vous n’étiez autorisé à quitter la maison que pour l’essentiel, et il y avait toute une série de choses que vous n’aviez pas le droit de faire. Nous sommes donc restés à l’hôpital. Mon mari a été autorisé à rester pendant les heures de visite dans la journée, Dieu merci. Nous pensions que cela n’arriverait pas. Mais il devait partir tous les jours, puis revenir.

Notre fils a eu une infection. Ce n’était pas très sérieux à la fin, heureusement, mais il a dû entrer à l’USIN pour la semaine. Alors j’ai été renvoyé, mais il ne l’a pas fait. Parce que l’hôpital était fermé, vous n’étiez pas autorisé à manger de la nourriture, à utiliser le salon ou à vous asseoir ailleurs que sur une chaise à côté de son petit berceau. Donc, si nous voulions manger ou faire autre chose que le regarder, nous devions aller au parking et nous cacher dans notre voiture et y manger.

Je n’avais pas dormi depuis environ 80 heures au moment où nous avons découvert l’infection. Mon mari n’a pas pu rester à l’hôpital, alors j’avais toujours trop peur pour dormir correctement parce que j’avais ce petit bébé à côté de moi. J’avais peur que l’infection ait pu être une chose de Covid au début parce que tout ce qu’ils ont écrit sur son tableau était des marqueurs «d’infection». Je ne savais pas si c’était Covid ou quelque chose de plus sérieux.

L’hôpital était merveilleux, mais ils ont été poussés à l’extrême. Tout était à l’envers et à l’envers, il était donc difficile de passer du temps avec les gens pour discuter de ce qui se passait. Le tout ressemblait à un gros brouillard déroutant. C’était peut-être une bonne chose, car j’étais si vague et en dehors de cela que je devais faire confiance à ce que les médecins faisaient et supposer que tout allait bien.

J’avais le masque tout le temps, donc chaque fois que je pleurais, il collait à mon visage. C’était le bordel. Mais tout s’est déroulé dans un flou, et je n’ai vraiment compris ce qui s’était passé que probablement des semaines plus tard. J’ai vraiment ressenti la chaleur de l’accouchement après mon retour à la maison et y ai repensé.

Du point de vue de la maternité, je me suis sentie très perdue au début. Beaucoup de choses sur lesquelles je comptais pour m’aider à savoir quoi faire, comme voir ma mère ou aller à des cours d’accouchement ou à un groupe de parents, aucun d’entre eux n’était là. J’appelais ma mère tout le temps, mais je suis vraiment allé beaucoup sur Reddit pour lire des conseils. J’ai passé le premier mois environ après son retour de l’hôpital, convaincu que tout ce qui n’allait pas chez lui était un gros problème. Et ça ne l’a jamais été. C’est juste parce qu’Internet vous rend paranoïaque.

Mon mari et moi sommes ensemble depuis que nous avons 18 ans, nous nous sommes donc toujours soutenus, mais parfois, ce serait bien d’avoir un peu plus d’espace. Cela semble ingrat, je suppose, mais une chose à laquelle je n’avais pas prévu, c’est que parce qu’il est à la maison tout le temps, j’ai parfois l’impression que je suis plus sous pression pour faire du bon travail. J’avais en tête qu’il serait à la maison peut-être pendant la première ou deux semaines après la naissance du bébé, puis il retournerait au travail et je serais à la maison seule.

C’est merveilleux qu’il ait eu tout ce temps à passer avec le bébé. Mais ce qui était censé être la chambre du bébé est maintenant le bureau dans lequel il doit travailler. Alors le bébé dort dans notre chambre. Si le bébé pleure toute la journée ou que je pleure car le bébé pleure, mon mari est dans la pièce voisine en conférence téléphonique ou autre, et j’ai toujours l’impression que je dois être à la hauteur d’un certain standard. Si votre bébé pleure toute la journée et qu’il n’y a que vous et votre bébé à la maison, au moins vous pouvez dire: «Eh bien, bébé, laissez-vous et moi nous débrouiller. Mais avoir un autre adulte dans la maison – pas qu’il me jugerait jamais! – parfois c’est plus facile d’aller au parc et de laisser mon fils pleurer là-bas. Mais honnêtement, ça a été merveilleux d’avoir le soutien. Sans aucune autre famille, nous avons dû devenir tout l’un de l’autre, vraiment. Ça a été difficile, ça a été gratifiant et ça a été bizarre.

J’ai pensé à parler à mon fils à l’avenir de ce qui m’a vraiment paniqué au cours des premiers mois de sa vie, quand il ne semblait pas que Covid allait un jour disparaître, et les gens ont utilisé des phrases comme «le nouveau normal »ou« la façon dont nous vivons changera à jamais. » Cela m’a vraiment bouleversé parce que je détestais l’idée d’avoir à expliquer un jour à mon fils que nous pouvions sortir et nous embrasser, nous embrasser et nous serrer la main.

J’étais tellement absorbé par lui, et nous avons pu lui donner tant d’amour et d’attention d’une manière qui aurait probablement été un peu plus diluée si nous avions été en déplacement. Il a été le centre. C’est lui qui nous a aidés à traverser tout cela. Il y a eu des jours et des semaines qui passent où nous ne nous souvenons même pas vraiment que Covid se passe parce que nous sommes juste dans notre maison avec notre bébé, et il est tellement merveilleux.

Quand il sera assez vieux, je le remercierai d’être venu quand il l’a fait parce que sinon, il aurait été assis, ne pas sortir, tristesse et horreur. J’ai hâte de lui dire qu’à sa naissance, il n’a pas vu de visage humain sans masque pendant les quatre premières semaines de sa vie.

Il a eu le choc de sa vie quand il est rentré avec nous et a vu que nous avions le nez et la bouche et toutes sortes de choses. Nous sommes maintenant autorisés à sortir, alors il rencontre ses grands-parents et il rencontre des amis. Notre meilleur ami a eu un bébé peu de temps avant nous, et nos bébés se sont juste rencontrés. C’était la première fois que mon fils voyait un autre bébé. Et j’adore regarder son visage quand il voit qu’il y a d’autres personnes dans le monde!

