C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Quand Alayna a pris contact pour me raconter son histoire d’une année 2020 tumultueuse, elle a intitulé le courriel «Un Noël très COVID». Et même si elle a eu une année stressante et difficile – une année qui impliquait l’ouverture d’un magasin de vêtements vintage au moment où la quarantaine a commencé et la perte d’un animal de compagnie au milieu de la pandémie – une ligne d’objet qui aurait pu être le nom d’un film Hallmark était appropriée.

Alayna, coincée dans le bâtiment qui est à la fois son magasin et son appartement pendant la majeure partie de l’année avec principalement ses bouledogues pour la compagnie, a développé un béguin pour son facteur. Ce béguin a été lentement mais sûrement réciproque, conduisant au genre de flirt en personne à combustion lente qui ressemble de plus en plus à un retour à une époque antérieure aux applications de rencontres. Alors que la quarantaine se poursuivait, les deux ont appris à mieux se connaître – puis elle a découvert que son itinéraire de courrier allait changer au cours de la nouvelle année.

Je vais la laisser vous dire ce qui s’est passé ensuite, mais l’image qui m’a marqué depuis que j’ai parlé à Alayna est celle d’elle, au début de la pandémie, assise dans son magasin, coupant lentement sa marchandise pour en faire des masques les gens de son quartier. Cela me semble un symbole puissant d’une époque où personne ne savait vraiment quoi faire, alors nous avons commencé à faire des sacrifices pour essayer de prendre soin de nous et de nous connecter les uns avec les autres.

Voici l’histoire d’Alayna’s 2020, telle qu’elle m’a été racontée.

J’ai donc eu un divorce terrible à Erie, en Pennsylvanie, il y a environ deux ans, et j’ai décidé de déménager avec ma famille à Pittsburgh et de suivre mes rêves et d’ouvrir mon propre magasin de vêtements vintage. J’allais ouvrir mon magasin en avril, mais c’est juste quand notre gouverneur a donné un ordre de verrouillage.

Je vis dans un petit quartier juste à l’extérieur de la ville, et personne ne savait ce qui se passait. Sommes-nous censés porter des gants? Sommes-nous censés enlever nos chaussures? Personne n’avait de masques. À ce moment-là, je me suis dit: «Eh bien, merde, je ne peux pas ouvrir mon magasin. Nous pourrions ne pas y arriver. Humanité pourrait ne pas y arriver! Alors j’ai littéralement pris mes vêtements, mes marchandises, et j’ai commencé à les découper en rectangles et à fabriquer des masques pour le quartier. C’était comme: «Oubliez ça. Si je ne me lance jamais dans les affaires, au moins je peux aider mes voisins. Je découpais du polyester des années 1970 et même ce costume Oscar de la Renta. Comme, « Ugggh, peu importe! » Mais tout le monde a ses masques.

C’était essentiellement moi et mes bulldogs dans le magasin. Nous n’avons vraiment vu personne. J’ai dû arrêter la construction lors de ma rénovation. Parfois, ma mère passait, et nous faisions signe juste devant le porche. Mais! Nous avons toujours vu le facteur. Essayé et vrai, il était là tous les jours. Il y avait en fait d’autres facteurs, mais un seul a attiré mon attention. Essentiellement, il était le seul homme que j’ai vu pendant environ six mois.

J’avais toujours apprécié à quel point il était gentil avec mes bulldogs. J’avais deux bulldogs au début de la quarantaine, mais j’en ai perdu un il y a environ un mois. J’ai pleuré plus en le perdant – il s’appelait Meatball – qu’en toute relation avec un humain. J’ai pleuré plus pour Meatball que lors de mon divorce. J’ai tellement pleuré que j’ai dû aller chez le médecin parce que j’avais l’œil sec et j’avais rompu des vaisseaux sanguins et j’ai dû prendre des gouttes pour les yeux. Heureusement, mon autre chien Louie est toujours là. Il va mieux que moi. Tout cela fait partie de la vie, je suppose.

Quoi qu’il en soit, les chiens comme tout le monde, donc ils ne sont pas très bons. Ils attendaient simplement que les gens viennent leur dire bonjour. J’habite au-dessus de ma boutique. J’ai un appartement à l’étage de l’immeuble et j’emmènerais les chiens en bas pour travailler. Ils attendaient à la porte que les gens viennent visiter. Le facteur était si gentil avec eux. Il disait bonjour aux chiens avant moi. Cela a attiré mon attention.

J’ai oublié comment parler aux gens. J’ai juste perdu tout mon jeu, tout butin que j’ai jamais eu. Rappelez-vous il y a quelques mois, les gens disaient: «Nous allons perdre le bureau de poste!»? Alors je lui ai demandé: «Comment ça va? Comment pouvons nous aider? » Et je lui ai accidentellement dit que je l’aimais. C’est vraiment bizarre. J’étais juste comme, « Oh, merci pour tout ce que vous faites, et les chiens et moi vous aimons! » Il était très gentil et n’a pas manqué un battement. « Je vous aime aussi les gars. »

J’ai tweeté: « Je viens de dire au facteur que je l’aimais par accident. » Cela a causé un peu de suite.

J’ai commencé à interroger les autres courriers sur lui. Peut-être que les facteurs lui ont dit: «Oh, la nouvelle fille du magasin de vêtements pourrait avoir le chaud pour toi. Alors il a commencé à passer. Nos discussions sont devenues un peu plus longues. Nous sommes tellement habitués à sortir avec des applications et à porter un jugement en fonction de l’âge d’une personne, de son apparence et de son travail. C’était donc comme la vie avant! C’était comme: « Oh, ça doit être comme ce qu’ils ont fait pendant le Dust Bowl, quand personne ne pouvait aller voir les gens. » Nous sommes bloqués, mais nous pouvons toujours compter sur la poste.

C’était beau et c’était l’été. Je ne travaillais pas, donc j’étais souvent sous le porche. Il garerait sa camionnette juste à côté de mon porche. Nous avons eu tout le temps du monde. Il était raisonnable de prendre le temps de faire connaissance avec quelqu’un et de se poser des questions. C’était juste un ours en peluche géant. Il était tout barbu avec de longs cheveux fluides. Il était tellement le contraire de ce que j’irais habituellement. Je suis généralement une ventouse pour un mec en costume, rasé de près. C’était mon premier vrai … rencontre avec un vrai yinzer à l’époque où j’ai vécu à Pittsburgh.

C’était amusant aussi. À quand remonte la dernière fois en 2020 que j’ai pu être enthousiasmé par quelque chose? Un jour, avant que nous ne soyons vraiment devenus amis, je l’ai vu passer ma porte et je me suis dit: « [gasps] C’EST LE MAILMAN! » Il m’a dit il y a quelques jours qu’il obtenait un nouvel itinéraire à partir du 1er janvier. Je me suis dit: « Je ne le reverrai plus jamais. » [The panic] était assez intense!

Mais ensuite j’ai pensé: «Attendez une minute. Il est mignon, mais nous sommes juste un peu trop différents. La conversation n’était tout simplement pas fluide. Au début, je pensais que j’étais très maladroit en général et j’avais oublié comment flirter. Puis j’ai pensé que c’était peut-être les nerfs, là où il ne savait pas quoi me demander. Je pourrais parler à un mur. Je pourrais parler toute la journée. Au moment où nous avons appris à nous connaître et que les nerfs étaient passés – cela est arrivé à un point épuisant où je parlais et posais toutes les questions. Et je ne vais certainement pas m’installer après tout ce que j’ai traversé. Je lui ai dit que ça n’allait pas marcher.

C’était dommage. C’était un peu comme si j’étais dans un film Hallmark. Les gens sur Twitter m’envoyaient des titres de films Cheesy Christmas Hallmark [on Twitter]. Rediriger Rudolph ou Scellé avec un baiser de gui. C’était tellement gentil que les gens puissent avoir une connexion sur quelque chose d’amusant et de gentil. Mais j’ai tweeté: « Amis Twitter, je suis vraiment désolé, mais je dois annuler Un Noël très COVID. Les choses n’ont tout simplement pas fonctionné. Cela n’a même pas duré jusqu’à Noël.

Mais peut-être que j’aurai une retombée. Peut-être que je vais avoir Un prince de Noël COVID.

