Amanda Northrop / Vox

«Je ne peux faire aucune de mes anciennes comédies. Et je ne veux pas le faire. Je recommence littéralement à zéro.

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Un groupe qui a été particulièrement touché par la quarantaine est celui des artistes en direct, des gens qui ne peuvent plus monter sur scène devant un public enthousiaste pour monter un spectacle. Les comédiens debout, en particulier, ont lutté pendant la pandémie, car une grande partie du développement de leurs blagues découle de voir à quoi un public réagit.

Nina, une bande dessinée stand-up vivant à Los Angeles, a un ensemble de préoccupations encore plus grandes: c’est une femme trans qui s’est auto-acceptée et a commencé à prendre des hormones en 2019 mais n’est pas sortie publiquement avant d’être bien en quarantaine, ce qui signifie qu’elle ne l’a pas fait. pourtant joué comme son moi authentique. Elle a passé les derniers mois à écrire beaucoup de nouveaux documents, dont une grande partie tourne autour de ses expériences en tant que femme trans nouvellement sortie – mais elle ne sait pas si cela fonctionnera avec le public.

Elle a également dû naviguer dans l’expérience de sortir avec une mère qui parle un anglais limité, alors qu’elle-même parle peu le vietnamien. Nina ne pouvait pas simplement se déplacer pour rendre visite à sa mère, ce qui aurait été sa préférence, et devait à la place travailler sur les nerfs pour un appel téléphonique chargé.

Voici l’histoire de Nina, telle qu’elle me l’a racontée.

Avec standup, vous avez besoin d’un retour d’information constant. Vous penserez qu’une blague est vraiment drôle, puis vous la ferez sur scène et elle bombardera fort. Les médias sociaux sont une sorte de baromètre, mais si souvent j’ai eu la confiance de «Cette blague a obtenu plus de 100 likes sur les médias sociaux» – et ensuite je monte sur scène et ça ne se traduit pas.

Il y a eu des micros ouverts virtuels, mais j’ai été paresseux à cet égard. Alors j’écris beaucoup, car je suis chez moi et je n’ai rien d’autre à faire. Beaucoup de blagues que j’ai, je ne sais pas où elles en sont. je aimez-les tous, mais le vrai test est de les partager sur scène. Certaines choses ne se traduisent tout simplement pas par des blagues en personne. C’est pourquoi je suis si impatient de monter sur scène et de voir ce qui fonctionne réellement. À quel point ce serait mortifiant si rien ne le faisait?

J’ai commencé à vraiment écrire des blagues sur le fait d’être trans en quarantaine. C’était très thérapeutique. J’écrivais ce truc depuis un moment maintenant parce que j’étais enfermé depuis longtemps, mais je ne pouvais même pas le publier en ligne. C’était très libérateur. Tout d’un coup, c’était comme ouvrir un barrage et ne rien faire pour le matériel trans. Et la quarantaine m’a en quelque sorte obligé à continuer d’écrire tout ce matériel que j’avais gardé pour moi.

J’ai même fait une blague sur le fait que je ne faisais que du matériel trans, comme si ma set list ne disait que «TRANS» dessus. J’ai peur d’être ennuyeux, mais j’aime tellement ça. Je me sens libre d’exprimer toute opinion ou idée que je veux, alors qu’avant, j’avais l’impression de retenir cette majeure partie de moi-même. Je ne sais pas si ces blagues sont encore drôles, mais j’aime le fait de pouvoir les écrire. Alors peut-être que la quarantaine était une bénédiction. C’est horrible à dire, mais j’ai été tellement productif.

J’ai commencé les hormones le 23 décembre 2019. J’étais donc en transition médicale avant la mise en quarantaine. Mon plan était que je voulais avoir l’air plus féminine et me sentir plus à l’aise dans mon corps avant de revendiquer mon identité. Ce n’est pas nécessaire, mais cela me semblait confortable. Les changements seraient subtils, car je verrais des gens tous les jours. J’ai dû commencer à porter des soutiens-gorge de sport pour travailler en mars, alors que je prenais des hormones depuis trois mois. Je voulais que personne ne sache rien. C’était angoissant d’essayer de rester enfermé tout en voyant tout le monde tout le temps.

Puis la quarantaine est arrivée et les gens ne m’ont pas vu pendant quatre ou cinq mois. J’ai pu faire la transition à mon rythme et je me sentais plus en sécurité. Mais quand les gens ont recommencé à me voir, j’ai presque senti plus pression pour sortir. Alors que la pression était faible, je pense que je suis un peu paresseux avec ma transition. Si j’avais été au travail tout le temps et que j’étais absent, j’aurais probablement travaillé davantage sur ma voix et ma présentation. Je suis enfin sorti [publicly] en octobre, mais je prenais des hormones depuis près d’un an alors que j’étais enfermé.

Quand je suis sorti, personne n’a remarqué qu’ils avaient remarqué quoi que ce soit, pas une seule personne. J’ai présenté une présentation féminine pendant la majeure partie de ma vie d’adulte, mais les gens pensaient juste que j’étais un mec féminin. Ils étaient aveugles, même quand cela devenait assez évident. Je portais du maquillage! Je ne sais pas si les gens pensaient que j’étais un mec excentrique ou quoi. Peut-être qu’ils ne voulaient rien dire.

Mais sortir en famille était très différent, que vous soyez en quarantaine ou non. Cette année a été délicate. Je voulais leur dire en personne, mais il y avait une barrière linguistique. Je ne parle pas très bien le vietnamien et ma mère ne parle pas très bien l’anglais. Mon plan à l’origine était d’écrire une lettre, juste pour bien articuler les choses afin qu’il n’y ait pas de malentendu.

Ensuite, le plan était de parler à ma cousine et de lui faire jouer ma voix, puisqu’elle parle couramment le vietnamien. Mais c’était trop éloigné, alors j’ai fini par appeler ma mère après y avoir réfléchi pendant si longtemps. Je suis content de l’avoir fait comme ça parce que ça m’a permis de me connecter à elle. C’était une conversation émouvante, et elle a fini par ne pas vraiment comprendre. Peut-être qu’une lettre aurait pu être meilleure à cet égard, mais elle pourrait me dire ce qu’elle ressentait, et je pourrais développer quelque chose qu’elle n’a pas compris.

Je viens d’avoir un appel téléphonique de suivi avec elle, et chaque fois que j’ai une conversation avec elle, je me dis toujours: «Cela s’est très bien passé!» Et puis elle m’appellera «fils» plus tard. Elle le fait aussi de la manière la plus douce! « Je t’aime fils! » avec tous ces emojis de cœur.

Pour moi, une grande partie de l’agonie de l’appeler était l’anticipation. Au moment où je lui ai parlé, c’était le quatrième appel téléphonique, qui était si angoissant parce qu’à chaque fois, il me fallait tellement de temps pour appuyer sur ce petit bouton vert d’appel téléphonique. La première fois que je l’ai fait, elle était au travail. Alors je lui ai dit de me rappeler quand elle aurait le temps de parler. Elle me rappelle. Je suis super nerveux, je travaille l’énergie pour ressortir. Et elle dit: « Hé, je veux juste vous faire savoir que je n’ai pas le temps de parler pour le moment, mais je vous appellerai quand je le pourrai. » J’étais, comme, «Très bien. Génial. Merci. » Donc, au moment où je lui ai enfin parlé, ce n’était pas vraiment angoissant. Je me suis dit: « Finissons-en. »

Même si je n’étais pas en transition, je manquerais l’étape. Mais surtout avec ça, je ne peux faire aucun de mes vieux matériaux. Et je ne veux même pas le faire. Je recommence littéralement à zéro et je ne peux pas jouer. C’est exaspérant. Je manque le retour immédiat de savoir si une blague fonctionne ou non. Certaines parties sont un peu indescriptibles. Chaque fois qu’une blague fonctionne, il est très euphorique de voir les gens rire, au lieu d’obtenir un coup de pouce en ligne. Il y a un caractère direct que vous ne pouvez pas obtenir en ligne.

J’ai fait quelques micros ouverts en personne avant la mise en quarantaine, et les blagues sur les trans ont très bien joué. Cela est en partie lié au fait qu’il n’y a pas autant de comédiens trans, c’est donc une prise unique, qui est une grande partie de la bataille pour l’attention des gens. Si vous n’êtes pas drôle, soyez au moins intéressant. Et puis vous engagez au moins le public. Dès que je monte sur scène et que je sors trans, j’ai l’attention de tout le monde. Mais c’est pourquoi je ne fais pas confiance à ces réactions. Les gens étaient très engagés et ils auraient peut-être ri de blagues très médiocres. J’ai été brûlé trop souvent. Je doute constamment de moi. Surtout avec du nouveau matériel, je vais être confiant et vraiment chaud, puis je me fais écraser.

La peur que je sois super rouillé est au premier plan de mon cerveau. Les gens disent: « Oh, vous devez franchir un certain nombre d’étapes par semaine, et si vous ne le faites pas, vous allez devenir rouillé. » Mais aucun de nous ne monte sur les scènes comme ça, alors il y a une pensée réconfortante que nous sommes tous au même niveau. Cela fait partie de mon côté compétitif. Mais je suis rouillé. je suis alors rouillé.

Oh! J’ai juste pensé à l’une de mes nouvelles blagues: en ne faisant pas la transition plus tôt, j’ai l’impression d’avoir perdu mon enfance. Mais la transition en tant qu’adulte pendant la quarantaine me donne au moins l’expérience maladroite d’une collégienne revenant de vacances d’été avec des seins.

Prochain: Mariage, enfants, deux emplois, clients sans masque et #BlackLivesMatter dans le sud rural