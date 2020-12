Amanda Northrop / Vox

«Je n’ai pas encore contracté Covid. J’ai eu de la chance, car ma bulle est probablement énorme.

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Comment les travailleuses du sexe en personne continuent-elles à faire des affaires pendant une pandémie? Les êtres humains trouvent toujours des moyens créatifs d’avoir des relations sexuelles face à des circonstances horribles, donc l’ère Covid-19 ne devrait pas être différente. Et selon Tareq, une escorte de Los Angeles, les gens embauchent toujours.

Mais ce qui est le plus intriguant dans l’histoire de Tareq, c’est le fossé entre deux types de clients qu’il décrit. Un groupe de clients ne semble pas se rendre compte qu’une pandémie est en cours. Tareq a tendance à éviter de travailler avec eux. Mais l’autre groupe peut parfois s’efforcer de tenir compte de tous les risques possibles liés à l’embauche d’une travailleuse du sexe dans une pandémie avec laquelle ils sont presque aussi difficiles à gérer.

Dans une certaine mesure, dit Tareq, il n’y a tout simplement aucun moyen de se défendre contre tous les risques dans un scénario intime. Il est testé pour Covid-19 chaque semaine, et il fait de son mieux pour désinfecter l’environnement dans lequel il travaille, si possible. Mais dans une certaine mesure, le risque est inhérent à son travail, et la façon dont il parle d’équilibrer le besoin très humain de connexion avec le comportement parfois requis pour établir cette connexion ressemble à des versions accrues des décisions que nous prenons tous dans notre propre vie. , chaque jour, alors que nous pesons le nombre de personnes à laisser entrer dans nos propres bulles.

Voici l’histoire de Tareq, telle qu’il me l’a racontée.

Même avant la pandémie, j’ai senti que les gens étaient affamés de toucher. J’ai lu qu’une partie importante des hommes en Amérique ont un ami, ce qui pour moi est insensé. Je pourrais compter des dizaines de personnes qui, si quelque chose arrivait, je pourrais dormir sur leur canapé, sans poser de questions. Mais l’amitié est quelque chose que j’ai priorisé dans ma vie. La plupart des gens n’ont pas cela, encore moins le toucher.

J’ai déménagé ici d’un pays différent. Cela fait presque 10 ans que je vis en Californie. Là où j’habitais auparavant, je travaillais aussi dans le sexe. Mais j’ai toujours eu du contact dans ma vie, beaucoup plus. C’est peut-être parce que j’ai déménagé aux États-Unis à l’âge adulte. Les gens sont un peu plus cloisonnés, plus axés sur le maintien des relations existantes que sur l’ouverture aux possibilités de nouvelles relations.

Je suis une travailleuse du sexe depuis 2009. Mais avant la pandémie, je travaillais aussi dans un cabinet d’avocats et j’ai été licenciée. Ce n’était pas un coup dur pour moi financièrement, car je devais me rabattre sur cela. Pendant que je travaillais au cabinet d’avocats, j’essayais toujours de voir un client ou deux ou trois par mois, pour le revenu supplémentaire.

Je vis avec des colocataires, et cela a rendu difficile la mise en place de politiques fortes pour nous isoler des autres personnes au début de la pandémie. Mes colocataires sont très sociables et notre foyer est un lieu de rassemblement pour notre cercle social plus large. Notre bulle était probablement beaucoup plus grande que quiconque voulait l’admettre. Et c’était juste dans la première phase, quand nous désinfections tout, et je me souviens m’être lavé les mains avec une vigueur que je n’avais pas depuis un certain temps.

Je ne voyais pas autant de clients que nécessaire pour faire face aux factures. Si vous m’aviez demandé en avril si je faisais de la publicité sur le Web, j’aurais répondu: « Oui, mais je ne reçois aucun appel. » Cela m’a motivé à me mettre sur le Web de manière plus directe et à commencer à faire de la webcam. J’y réfléchissais depuis longtemps, mais à cause de ma carrière de jour, j’étais inquiète. Je ne voulais pas montrer mon visage. Je ne montre pas mon visage dans mes annonces d’escorte.

Je ne savais pas si cela valait la peine d’essayer la webcam, car j’imaginais que vous seriez dans un énorme désavantage si vous ne vouliez pas montrer votre visage. Mais j’ai commencé à le faire, et c’était une bonne façon de compléter mes revenus. Des gens du monde entier ont soudainement regardé mon corps et j’ai pu attirer un nombre suffisant de visiteurs. Je suis probablement désavantagé de ne pas montrer mon visage, mais je suppose que le reste d’entre moi est assez séduisant.

Les appels d’escorte ont commencé à arriver après ces premières semaines à ressentir un peu les choses. Ils n’ont jamais atteint les niveaux d’avant la pandémie, ce à quoi on pouvait s’attendre. Mais il y a encore certains la demande, et elle est partagée entre ceux qui ne se soucient pas vraiment de la pandémie et ceux qui la prennent très au sérieux. Si je pense que quelqu’un ne se soucie pas de ce qui se passe, je ne le verrai pas. Je vis avec deux autres personnes. Il y a une certaine responsabilité, sinon envers le grand public, du moins envers les gens avec qui je vis. Mais nous devons aussi payer nos factures, donc il y a un certain degré de prise de risque.

Je ne suis pas vraiment une personne qui dit aux gens de faire confiance à leur instinct. Je suis généralement le type dans la salle qui parle de faits concrets et de choses que vous pouvez réellement confirmer. Pourtant, dans mon expérience d’escorte, cela m’a effrayé à quel point mon instinct était correct sur certaines choses. J’ai des règles que certaines personnes considèrent comme arbitraires et qui ont eu raison non pas 90% du temps, mais 100% du temps [in choosing which clients to see]. Il n’y a pas d’explication réelle.

Donc, dès qu’un client commence à me demander quelles sont mes procédures Covid-19, je me sens soulagé de parler à quelqu’un qui est au moins conscient de la réalité en dehors de l’environnement dans lequel nous allons nous mettre ensemble. Les gens qui semblent insouciants, je ne les vois pas à moins qu’ils ne veuillent faire quelque chose qui soit au moins un peu socialement éloigné. Cela peut sembler étrange dans le contexte de l’escorte, mais vous seriez surpris du nombre de personnes qui veulent vous regarder en train de vous masturber ou qui veulent s’asseoir avec vous et avoir une conversation érotique.

La pandémie m’a donc rendu plus webcam, et cela m’a ouvert les yeux sur d’autres services que je peux fournir en tant qu’escorte. Mon instinct pour évaluer si je dois voir ou non un client dépend en grande partie du fait qu’il semble consciencieux ou non dans mes interactions avec lui. Certains peuvent sembler consciencieux si on leur demande, mais ils peuvent montrer d’autres signaux d’alarme.

Vous voyez ces drapeaux rouges lorsque vous envoyez des SMS à quelqu’un. À quoi ça ressemble, c’est que la personne parle à toi, plutôt que avec toi. Ils ne sont pas extérieurement impolis. Mais ils n’écoutent pas ce que vous avez à dire. Ils essaient d’obtenir des informations de votre part et de mettre en place quelque chose qui leur convient, tout en ignorant ou en évitant manifestement certaines choses dont vous voulez parler.

La situation inverse s’est produite à plusieurs reprises. Des clients qui avaient clairement envie de se rencontrer et ont réussi la première étape où ils ont fait preuve d’un minimum de conscience, ce qui m’a fait penser que ça allait bien se passer. Et puis ils se sont dégonflés du rendez-vous à cause des angoisses liées à Covid-19. Je ne leur en veux pas.

Parfois, quelqu’un démontre dès le départ un niveau d’inquiétude concernant les procédures Covid-19 et je crains de perdre mon temps, car ils exigent plus de votre temps en termes de mise en place. Être prudent, c’est prendre son temps et prendre en compte tous les risques. Alors ils vous demanderont: «Quand avez-vous été testé pour la dernière fois? Pouvez-vous m’envoyer ces résultats? Serez-vous fraîchement douché? Et vos vêtements? Ils auront tellement de questions. Vous pourriez continuer à l’infini. Il y a un risque inhérent impliqué. Essayez simplement d’exercer votre meilleur jugement. Je ne suis pas un mannequin.

Si vous parlez assez longtemps aux travailleuses du sexe, vous nous entendrez finalement parler de la façon dont nous recevons une bonne partie des appels de personnes qui semblent simplement dérangées lorsqu’elles vous parlent. Je n’ai jamais eu le sentiment que ma sécurité était en danger pendant mon temps en tant qu’escorte. Mais ce à quoi j’ai eu affaire, ce sont des gens qui ne sont pas francs avec vous, qui essaient de vous manipuler dans des situations où vous vous retrouvez sous-payé ou non. Ainsi, vous développez le sentiment que les choses ne s’additionnent pas, par exemple s’ils continuent d’éviter certaines questions et essaient d’orienter la conversation dans la direction où ils veulent la prendre, plutôt que de s’engager avec vous de manière juste et ouverte.

Cela s’applique encore plus en cas de pandémie, car ces personnes vous mettront en danger, sur le plan de la santé, si elles portent quelque chose. Je connais une poignée d’autres travailleuses du sexe, et ce que j’ai remarqué, c’est que la plupart d’entre elles semblent prendre des clients. Certains d’entre eux semblent fonctionner comme s’il ne se passait pas ce grand problème. C’est une sorte de conversation gênante à aborder avec un client, mais je pense que ce n’est pas tant que ça [the other sex workers I know] ne pense pas que c’est important. C’est plus que le travail du sexe est ce qu’ils savent, et il n’y a pas grand-chose sur lequel se rabattre à un moment où l’économie a été durement touchée.

Je ne dis pas à mes clients que je prends des précautions que je ne prends pas. Vais-je refuser de voir les clients en personne si cela signifie entrer en contact étroit avec eux? Pas toujours. Si j’ai une bonne idée de la personne, je n’ai aucun problème à la toucher et plus encore. Mais j’ai des politiques personnelles, c’est-à-dire que je suis testé chaque semaine. C’est gratuit. Cela ne prend pas vraiment beaucoup de temps. Cela met la barre bas. Mais ce que j’aime, c’est que cela me donne une certaine certitude. Je n’ai pas encore contracté Covid-19. J’ai eu de la chance, car ma bulle est probablement énorme. Mais ce n’est pas encore arrivé.

Je ne travaille pas hors de chez moi, donc je ne peux pas vraiment contrôler l’environnement [where I do work]. Si je me sens paranoïaque, j’apporterai des lingettes hygiéniques. J’éviterai de toucher à certaines choses de manière générale. J’utilise les coudes pour ouvrir les portes et des choses comme ça, habituellement. Mais je ne peux rien faire qui soit infaillible. Le débat public plus large autour de la pandémie a eu ce ton hautement moralisateur sur les choses à faire et à ne pas faire, probablement à cause de l’insouciance et de l’insouciance de la personne qui dirige le pays. Dans des circonstances plus normales, ce ton moralisateur ne serait pas présent.

Tant de nos règles de conduite ne tiennent pas compte d’une pandémie. Du jour au lendemain, nous avons dû décider s’il fallait changer notre façon de nous comporter, puis décider si ces changements devraient avoir la force d’une position morale et si les gens qui ne le respectaient pas devraient être honteux, ou si une compassion ou une compréhension devraient être invoquées. en leur parlant. Nous sommes dans une période politique tellement folle, où une partie adopte activement un comportement imprudent et en parle comme si c’était une sorte de vertu. La discussion a donc été pervertie.

Je suis une personne très progressiste et je l’ai toujours été. Mais à bien des égards, la façon dont je me suis conduit pendant cette pandémie peut ressembler davantage à la personne médiane dans un état rouge. Je sors beaucoup, juste par ennui. Au début de la pandémie, j’allais parfois à l’épicerie cinq fois par semaine. Un de mes amis très proches a essayé en vain de convaincre tout le monde d’éviter l’épicerie, disant que c’était un puisard de germes et le pire endroit où aller. Et c’était l’endroit que je fréquentais le plus!

C’est une période très étrange, et les gens ressentent beaucoup de confusion, car les fonctionnaires, franchement, n’ont pas tracé de ligne rouge autour de beaucoup de choses. Les gens ne savent pas ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire, ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire. Les gens se comportent en fonction de la façon dont les autres autour d’eux se comportent. C’est, de loin, la force la plus puissante qui soit. Mais il n’y a rien de tel que d’adopter une loi puis de l’appliquer. C’est ainsi que vous changez de comportement du jour au lendemain.

