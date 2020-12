Amanda Northrop / Vox

«Les premières semaines, j’étais nul dans la vie. J’ai tout craqué.

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Beaucoup d’Américains n’ont pas été en mesure de se mettre en quarantaine du monde dans la mesure où ils auraient pu le souhaiter, en particulier les personnes travaillant dans les industries de services. Anna (ce n’est pas son vrai nom), qui vit dans le sud rural, travaille à temps partiel à la réception d’un complexe et à plein temps comme assistante administrative dans un collège. La station a fermé pendant une grande partie du printemps, mais a rouvert ses portes en juin, et elle a été aux premières lignes de la dispute en cours sur combien l’Amérique devrait rouvrir.

Mais Anna a eu beaucoup plus de stress en 2020 au-delà de cela. Son plus jeune fils a des problèmes respiratoires, ce qui fait de Covid-19 une menace plus grande qu’elle ne le serait pour la plupart des enfants. Son mari est un immigrant qui espérait rentrer chez lui pour faire face à une urgence familiale, seulement pour apprendre que son pays natal n’admettrait aucun voyageur venant des États-Unis. Et les manifestations de l’année contre les violences policières ont encore souligné les réalités de sa vie de femme noire vivant dans une zone à majorité blanche.

Mais en parlant avec Anna, j’ai été étonné de voir à quel point elle était réfléchie et souvent drôle en décrivant ce qui ressemblait à un an où elle avait dû serrer les dents pour passer. «Pour ne pas m’effondrer, j’ai l’impression d’échouer tous les jours», a-t-elle déclaré, peu de temps avant de commencer à me raconter son histoire. Et plus tard, elle a ajouté: « Je fais ce que je peux, mais si vous ne faites pas votre part, cela m’invalide même d’essayer. »

Alors, voici l’histoire d’Anna d’une année stressante, comme elle me l’a racontée.

Mon mari et moi sommes mariés depuis cinq ans. C’est le plus de temps que nous avons passé ensemble. Nous avons dû nous réapprendre et nous habituer aux routines de chacun. Nous avons dû réorganiser complètement nos vies. Le mois de mars, je ne pensais pas que mon mariage allait réussir. Chaque petite chose qu’il faisait, même s’il ne faisait rien, j’étais juste finie. «Ne me regarde pas. Je ne veux pas t’entendre respirer. Laisse-moi tranquille. »

Mon mari travaille toujours à plein temps au complexe [where I also work part-time]. Ils ont fermé à la fin du mois de mars et rouvert en juin. J’ai travaillé tout au long de tout cela au collège. Heureusement, je peux travailler de chez moi. Nous avons deux jeunes garçons âgés de 2 et 3 ans.

Je ne savais pas quoi dire à mes enfants au début. Un enfant de 2 et 3 ans, s’il est malade, je souffle dessus et lui donne un baiser et lui donne un pansement. Alors, que dis-tu? Lorsque la garderie a été fermée, j’ai dit à mon enfant de 3 ans que le bâtiment était malade et devait se rétablir. Sa pensée immédiate fut: «Maman, allons chez Walmart et prenons un gros pansement.» Ils savent qu’il y a une maladie. C’est tout ce que nous disons: «Le monde est malade.» Je n’arrêtais pas de leur dire à Noël, quand le Père Noël est arrivé, que ça irait mieux. Je pense que je vais dire que lorsque le Père Noël viendra l’année prochaine, ça ira mieux.

Les premières semaines, j’ai sucé la vie. J’ai tout craqué. Les enfants voulaient leur maman. J’étais comme, si je travaille, je suce à la maternité, ce qui signifie que je suce d’être une femme. Alors je me suis dit: « Ce que je vais faire, c’est assister à mes réunions, passer du temps avec les enfants, essayer de passer du temps avec mon mari, puis travailler la nuit quand je le peux. » Je serais debout jusqu’à 3 heures du matin, avec ma première réunion à 8 heures.

Avez-vous déjà été si épuisé que vous tombiez malade? C’était comme ça que j’étais. J’ai donc dû faire un calendrier. J’aime mon mari, sachez ça. Mais il n’avait jamais vraiment eu à être le parent principal des enfants. C’est moi qui l’ai fait, car avec son travail, il ne rentrait pas à la maison avant 3 ou 4 heures du matin. Mais [early in the pandemic] J’étais comme: «Vous ne travaillez pas et je travaille. C’est donc ce que vous allez devoir faire. Et cela nous a pris quelques semaines, mais nous y sommes arrivés.

Mes enfants savent [that] quand maman ferme la porte, elle est en réunion. C’est en fait assez mignon. Lorsqu’ils voient mon ordinateur portable ouvert, ils se disent: «Êtes-vous en réunion? Est-ce le Dr Burke? (C’est mon patron.) Ils iront à la garderie et diront: «J’ai eu une réunion avec le Dr Burke aujourd’hui», et leurs professeurs diront: «Quoi?» Je prenais deux heures par jour et nous allions dehors et brûlions de l’énergie parce que les enfants de 2 et 3 ans sont fous. Mais ce n’est plus l’été ou le printemps, et nous sommes dans les montagnes. Je regarde ma montre et il fait 39 degrés.

Je suis en thérapie depuis avril. C’était tellement agréable d’avoir quelqu’un à qui parler qui ne me connaissait pas. C’est difficile certains jours, juste se sentir isolé. J’avais tellement l’habitude de dire: «Hé, allons en ville aujourd’hui» ou «Hé, allons à la plage». Pourquoi pas? Nous n’avions rien d’autre à faire. Et je ne pouvais pas faire ça. Mes enfants ne sont pas allés dans une épicerie avant juin.

Mon enfant de 2 ans a des problèmes respiratoires. Je ne savais pas ce qu’était le coronavirus, mais quand ils ont dit que c’était un virus et que c’était une chose respiratoire, c’était tout ce que j’avais besoin d’entendre. Nous sommes allés dans notre maison. La plupart des gens ici ne l’ont pas fait, et ils ne le font toujours pas. Lorsque la quarantaine s’est produite pour la première fois et que nous n’avions pas eu le choix (et même Walmart a fermé à 7 heures), les gens avaient l’impression que leurs libertés leur étaient enlevées. Je préfère m’en passer pendant une courte période plutôt que d’être malade ou de faire mourir mon bébé. Est-ce que j’en ai marre de porter des masques? Oui. Mais est-ce que j’en porte un? Absolument. J’emmène toujours les garçons et fais ce que j’ai à faire, mais je suis intelligent avec ça.

C’est, si je suis franc, une région républicaine blanche, et tout ce qui est en dehors de cette bulle, vous n’êtes qu’un étranger. Lorsque notre gouverneur a décidé que nous allions être mis en quarantaine, cela ne devait durer que deux semaines. Deux semaines, puis la vie reviendra à la normale. J’ai l’impression que les gens ici étaient tellement furieux de lui avoir pris cette décision que personne ne l’a prise au sérieux.

Je vais être honnête avec vous: le complexe est juste des gens riches qui n’ont pas une vraie idée de ce qu’est la vie en dehors de l’argent. Quand tout s’est rouvert, c’est devenu une affaire d’argent. Je sais que tout le monde en avait assez d’être dans la maison. Avec deux enfants, je comprends. Mais j’avais l’impression qu’ils s’ouvraient un peu trop vite. La décision a été prise en fonction de l’argent, car si vous allez dans un Motel 6, ils ont du plexiglas. Si vous allez dans ce complexe quatre étoiles, il n’y a rien. Si vous décidez que vous ne voulez pas porter de masque et que vous voulez me mettre en face, je ne peux rien faire. Je pense que les gens sont déconnectés de la réalité. Je fais ce que je peux, mais si vous ne faites pas votre part, cela m’invalide même d’essayer.

Je sais que notre pays fonctionne avec de l’argent. Mais même pour Thanksgiving, le complexe était complet. Cela me déroute. Vous autorisez 1 000 personnes à entrer dans un bâtiment? Quand les cas augmentent-ils? Je pense que c’est en grande partie un problème hérité du passé. [For a lot of our guests,] leur père et le père de leur père l’ont fait ainsi. Et beaucoup de ces choses ont été transmises, y compris ce sentiment de droit. Vous savez, « Nous venons ici depuis 40 ans, et nous sommes la raison pour laquelle vous avez un emploi. » Et je suis comme, « Vous n’êtes pas, mais merci. » [Laughs.] Certaines personnes enseignent à leurs enfants que c’est ainsi que leur vie est et comment elle est censée être. Ainsi, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, ils s’assurent de vous le faire savoir.

Il y avait un tournoi de tennis [at the resort] et #BlackLivesMatter était l’un des sponsors. Ils ont installé un panneau d’affichage sur le côté du court de tennis. Beaucoup de gens étaient très mécontents de ça! Si je suis honnête, même ici au collège, je suis l’un des rares travailleurs noirs ici.

Je pense que les gens oublient que le mouvement concerne les vies et pas nécessairement l’organisation. Ils ne savent pas comment différencier les deux. Je suis juste, comme, avoir votre opinion, absolument. Mais avoir cette opinion me montre que vous dévalorisez ma vie. J’élève deux petits garçons noirs, que tout le monde est, comme: « Vos enfants sont beaux et précieux. » Mais quand ne sont-ils plus ainsi? Quand deviennent-ils une menace à vos yeux?

Le collège a créé un club de lecture sur la justice raciale. C’est ce qu’ils ont proposé pour résoudre le problème sur le campus. J’apprécie l’idée, mais même le club de lecture m’a fait prendre davantage conscience de l’ignorance des gens. Nous avons entendu que c’est la faute des médias si nous sommes si divisés par race.

Et je pense, je me suis arrêté chez Walmart parce qu’ils voulaient s’assurer que j’avais acheté [the pull-ups I was holding]. Mon mari s’est fait arrêter pour qu’ils puissent lui demander comment il pouvait se permettre la voiture qu’il conduisait. Je comprends que ce n’est pas votre vérité, mais vous ne pouvez pas ignorer celle de tout le monde. Vous avez votre expérience. Vous ne pouvez pas me raconter mon expérience.

Mon mari est un immigrant. Il est ici de [a country in eastern Africa]. Il a entendu tous les commentaires négatifs auxquels vous pouvez penser. Il travaille à la station. Il est aux États-Unis depuis environ 15 ans et son accent est encore très épais. Les gens le traitent comme s’il était moins à cause de son accent.

Il a eu une sœur décédée, et avec COVID, nous, Américains, ne sommes pas autorisés à pénétrer dans pratiquement aucun pays à l’exception du Mexique. Mais même s’il avait pu rentrer chez lui, je ne l’aurais pas permis de peur de ne pas pouvoir revenir au pays. C’est sans COVID. C’est juste à cause de notre administration. Je suis terrifié à l’idée qu’il quitte le pays. Heck, parfois je suis terrifié pour qu’il aille travailler.

