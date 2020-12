Amanda Northrop / Vox

«Dès que j’ai commencé à prendre la non-monogamie au sérieux, c’était comme n’importe quel autre coming-out.»

This is The Lost Year, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Jo (ce n’est pas leur vrai nom) vit dans une grande ville du sud-ouest des États-Unis, où ils travaillent comme écrivain. Quand ils ont tendu la main pour parler, c’était pour me dire à quel point il avait été surréaliste pour eux d’explorer la non-monogamie pour la première fois au milieu d’une pandémie, les obligeant à se connecter avec de nouveaux partenaires romantiques potentiels principalement en ligne, sans grand espoir. pour les rencontres en personne.

Ce qui m’a frappé au cours de notre conversation, c’est à quel point la pandémie a poussé un si grand nombre d’entre nous à repenser la façon dont nous définissons nos vies. Jo a parlé de leurs identités bisexuelles et non binaires depuis un certain temps maintenant, mais la non-monogamie était quelque chose qu’ils ne pouvaient vraiment envisager que lorsqu’ils étaient forcés à l’intérieur avec leurs pensées – et un mari qui leur a gentiment demandé s’ils voulaient explorer d’autres options. pour un épanouissement romantique et sexuel.

Il y a une tentation dans les espaces queer, je pense, de définir autant sur nos identités à un niveau granulaire. Mais Jo a trouvé une libération non seulement en pratiquant la non-monogamie, mais aussi en la pratiquant d’une manière qui semble fidèle à qui eux et leur mari sont en tant que personnes. «La façon dont j’aborde la non-monogamie n’a rien à voir avec la façon dont les gens pensent que la non-monogamie devrait être faite. La façon dont je le fais est ce qui me semble juste et ce qui me semble juste pour mon partenaire et toutes les autres personnes impliquées », m’ont-ils dit.

Pour en savoir plus sur Jo, lisez la suite.

Mon mari et moi sommes ensemble depuis 10 ans. Nous sommes mariés depuis quatre ans. Avant même que l’un de nous ne se dise à soi-même ou l’un à l’autre comme bizarre de quelque manière que ce soit, nous nous sommes tous les deux proposés. Il était très important pour nous de ne pas tomber dans des rôles de genre spécifiques. Mais une chose dont nous avions toujours parlé, plus comme une discussion philosophique que pratique, était la non-monogamie. J’ai toujours dit: «Des accessoires pour les gens qui choisissent d’explorer cela. Pas pour moi. Je serais vraiment mauvais. Je pense que ce serait vraiment mauvais pour moi.

Mon mari s’est révélé asexué à lui-même et à moi bien avant notre mariage. Je ne suis pas asexuée, et ça va très bien. Beaucoup de gens qui en ont entendu parler ont dit avec désinvolture: «Eh bien, pourquoi ne pas simplement faire de la non-monogamie», ce qui est une chose folle de suggérer à quelqu’un d’essayer!

Nous avons été mis en quarantaine assez intensément depuis mars. Je suis une personne très, très sociable, et la seule personne que j’ai autour, c’est vraiment lui. J’ai très besoin de son attention. Et l’inadéquation sexuelle entre nous était accrue, étant donné que nous étions tout le temps ensemble. Alors il a dit: «Je sais que nous en avons parlé, et je sais que vous avez dit non. Mais avez-vous envisagé de voir d’autres personnes? Je pense que cela pourrait être vraiment bon pour vous.

Être confronté quotidiennement à une épreuve aussi horrible [as the pandemic] vous fait vous rappeler que, hé, si vous pouvez changer votre vie d’une manière bonne et agréable, vous devriez essayer cela. Je voulais m’assurer de ne pas passer toute ma vie sans essayer quelque chose. Et dès que j’ai commencé à prendre la non-monogamie au sérieux, c’était comme n’importe quel autre coming-out, où je me suis dit: «Duh. Ouais. Évidemment. »

Quand j’ai commencé à utiliser des applications de rencontres, je ne savais pas vraiment ce que je voulais, donc je ne l’ai pas pris aussi au sérieux que j’aurais probablement dû. J’ai essayé Bumble. J’ai essayé OkCupid. J’ai essayé Tinder. J’ai essayé quelques autres aléatoires. Et aucun d’entre eux n’est bon. Toutes les personnes [on dating apps] est ennuyeux! Peut-être que c’est parce que je suis trop en ligne, ou parce que je traîne avec un groupe d’artistes et d’écrivains, mais oh mon dieu, tout le monde est tellement ennuyeux!

Je n’ai actuellement qu’un seul autre partenaire. Je les ai trouvés sur OkCupid, et je leur parle depuis août. Ce qui m’a attiré vers eux au départ, c’est que leur profil de rencontre était vraiment idiot. Ce sont juste une farce. Mais ce qui m’a gardé, c’est qu’ils sont honnêtes d’une manière gentille et empathique. C’est quelque chose dont je savais que j’allais avoir besoin. Je savais qu’une conversation ouverte entre toutes les personnes impliquées serait vraiment importante.

Il y avait une chimie immédiate avec eux, mais d’une manière cérébrale vraiment spécifique – en plus, oui, je pouvais embrasser cette personne. Et même si cette relation change de différentes manières, nous avons toujours l’intention d’être amis. Avoir quelqu’un autour de qui je sais que je peux faire confiance pour être ouvert et honnête et avec qui je veux juste passer du temps malgré tout, a été profondément important pour moi et a comblé ce besoin d’attention. Mon nouveau partenaire et moi sommes tous deux d’énormes extravertis, et nous avons des conjoints qui sont d’énormes introvertis. Il est donc beaucoup plus facile pour nous de ne pas nous taire au lieu de déranger continuellement nos conjoints.

Mon mariage ne s’est jamais senti aussi fort. Quand mon mari est sorti comme asexué, il était terrifié de ne pas être ce dont j’avais besoin et de ne pas avoir une relation avec quelqu’un qui n’était pas un as. Il s’est toujours senti coupable d’être un as. Je pouvais comprendre cela sur un plan logique, mais je ne comprenais pas la gravité de ce que cela ressentait.

Réaliser que la non-monogamie n’est pas seulement une expérience pour moi, mais fait définitivement partie de qui je suis vient avec beaucoup de bagages, en particulier pour une personne assignée à la naissance. Il y a eu une période où j’étais, comme, « Oh, tu n’es qu’un putain de naufrageur. » Et le fait que mon mari me soutienne constamment et soit vraiment heureux pour moi m’a fait comprendre totalement sa peur [about being asexual].

J’ai également compris à quel point il est important d’avoir un partenaire qui vous soutient et vous dit que vous n’avez pas à avoir cette peur. Il me dira tout le temps à quel point il est reconnaissant pour mon partenaire et à quel point il est heureux que ma qualité de vie se soit améliorée de façon si spectaculaire. Et maintenant, je vais voir mon mari pour des choses beaucoup plus spécifiques dont je sais qu’il aime être aimé et donner de l’amour. J’apprécie beaucoup plus ces choses à son sujet, car je n’ai pas les autres besoins qui nuisent à ces choses.

Je suis out-ish d’être non-monogame. J’en parlerai de temps en temps dans un tweet, mais ce n’est pas quelque chose que je fais souvent. Je garde cela plus calme, pour de nombreuses raisons mais aussi pour le bien de mon partenaire. Je garde les informations à leur sujet très, très silencieuses, ce qui est parfois nul. Parfois, je veux être comme: « Écoutez cette chose vraiment mignonne qu’ils viennent de me dire! » J’ai des amis avec lesquels je peux faire ça, mais en tant que personne très en ligne, ça craint que cela ne fasse pas partie de ma présence. Il y a un sentiment de presque malhonnêteté.

Mais j’ai tellement gagné. J’ai trouvé quelqu’un avec qui je suis profondément proche. Mon mariage est plus fort que jamais. Et l’une des choses auxquelles je ne m’attendais pas, c’est à quel point cela m’a donné confiance en mon corps. Être flirté avec une relation très précoce est quelque chose que je n’ai pas vécu depuis 10 ans. Cela a été délicieux. Et aussi je peux leur raconter à nouveau mes vieilles histoires. Ces histoires les intéressent!

Une grande partie de la libération queer pour moi a été, tout d’abord, de ne pas essayer de s’adapter à un standard de vie cis-het. Mais alors aussi ne pas essayer d’être «un bon queer». La manière dont je traite la non-monogamie n’a rien à voir avec la façon dont les gens pensent que la non-monogamie devrait être faite. La façon dont je le fais est ce qui me semble juste et ce qui me semble juste pour mon partenaire et toutes les autres personnes impliquées. Il s’agissait d’essayer de faire ce qui me convient en ce moment précis, sans ressentir les attentes des autres sur moi et sans ressentir l’attente de mon avenir sur moi.

Mon partenaire et moi nous sommes vus en personne une fois pour un hangout. Nos deux conjoints étaient là. Nous étions distants tout le temps et portions des masques et tout. C’est le plus proche que j’ai obtenu, et je suis mourant. Nous avons des soirées de rendez-vous chaque semaine, et celles-ci vont du simple fait de traîner et de filmer la merde à une forme de sexe via Zoom, ce qui est plus épanouissant que ce à quoi je m’attendais, mais qui reste très frustrant et odieux.

C’est vraiment bien d’avoir ces lumières au bout du tunnel. Quand il y a un vaccin et que nous sommes tous les deux vaccinés et que nous avons attendu les six semaines ou peu importe ce que cela va devenir, c’est très agréable d’y penser. Mais pour l’instant? C’est frustrant.

Prochain: Un père, son fils et la réalisation douce-amère des vraies priorités de la vie.