La fatigue du zoom est réelle. Début mai, j’ai demandé à une bonne amie à moi si elle voulait monter sur Zoom, et elle a soupiré. «J’en ai tellement marre de Zoom», dit-elle. «Je ne peux plus le faire.» Pour beaucoup d’entre nous, la gamme infinie de réunions virtuelles au travail et de lieux de rencontre virtuels avec des amis a un impact qui ne fait que nous rappeler que nous ne sommes pas réellement dans une salle avec des gens.

Ainsi, lorsque j’ai parlé à Melanie – une propriétaire de studio de fitness de Seattle qui est passée à l’enseignement via Zoom – je m’attendais à entendre une pleine considération de ce que signifie vraiment la fatigue de Zoom. Après tout, les cours de fitness ne sont pas la chose la plus facile à adapter à un environnement de visioconférence. Mais Melanie m’a fait repenser totalement le concept de fatigue Zoom et ce que nous entendons par là quand nous en parlons. Non seulement elle enseigne des cours de fitness via Zoom, mais elle a également renoué avec un groupe d’amis d’université pour jouer à Dungeons & Dragons, comme ils le faisaient autrefois.

«C’est presque comme si nous avions connecté nos deux pièces ensemble», a déclaré Melanie en discutant – vous l’avez deviné – Zoom. « Il y a une intimité à ce sujet. » Elle a raison, et j’ai adoré la façon dont elle m’a fait réévaluer cette technologie devenue si omniprésente à cause de la pandémie.

C’est l’histoire 2020 de Melanie, comme me l’a raconté.

Beaucoup de studios de fitness indépendants diront probablement ceci: notre studio est comme une communauté. Nous avons des gens qui viennent pour être avec nous, et quand je dis «nous», je ne parle pas seulement des instructeurs. Je parle de camarades étudiants. À l’époque d’avant le coronavirus, les gens venaient pour nos cours du dimanche, puis allaient déjeuner après. C’est un grand groupe d’amis.

Poursuivre cela, pour moi, n’était pas négociable. Cela a été une bouée de sauvetage. Je n’ai pas de très grands cours mais quand on se retrouve [over Zoom], nous nous vérifions les uns avec les autres. Nous voyons comment nous faisons. J’enseigne une forme de fitness appelée Nia, qui consiste essentiellement à avoir une concentration et une intention. Cette semaine, par exemple, l’accent est mis sur la posture et notre intention est de nous connecter au danseur intérieur. Il y a un élément qui l’intellectualise, mais c’est aussi apprendre à connaître le corps et se connecter les uns aux autres. Pouvoir se voir à l’écran et passer un bon moment, ça a été vraiment médicinal pour moi.

De nombreux instructeurs de conditionnement physique qui ont opté pour Zoom ont dit: «Payez ce que vous pouvez. Peut-être ne pas payer du tout. Je crois en une échelle mobile. Je préférerais, si quelqu’un veut danser et bouger et qu’il n’a pas d’argent, qu’il vienne chez nous. Nous allons travailler quelque chose. Mais si les gens donnent leur talent gratuitement, cela réduit notre capacité à gagner de l’argent. En particulier pour le yoga et d’autres modalités bien servies, vous pouvez obtenir du yoga gratuitement en ligne ou avec un abonnement Amazon Prime. Cela rend très difficile pour quelqu’un de garder un studio ouvert.

Lorsque la pandémie a commencé, les gens donnaient leurs liens Zoom, et les gens venaient avec le lien et ne payaient jamais leur instructeur. Cet instructeur doit encore payer son loyer. Ils doivent acheter des produits d’épicerie. J’ai la chance d’avoir un emploi en plus du studio, et mon partenaire commercial a également un emploi. Mais nous devons tout de même payer le loyer du studio même si nous ne pouvons pas y entrer. Il est vraiment important de rappeler aux gens ces choses.

Certaines personnes ne peuvent pas payer et je leur dis que la porte est ouverte. Mais nous avons eu des gens qui ont un emploi et continuent de payer pour le service parce qu’ils souhaitent garder le studio ouvert. Il existe de nombreuses possibilités de faire cela dans votre communauté. Et ce ne sont pas seulement les studios de fitness. Les petites entreprises du monde entier qui ont la capacité d’avoir une sorte de présence virtuelle en ligne, il est vraiment important de les soutenir et de les aider à continuer, car de cette façon, lorsque cela sera terminé, vous pourrez toujours avoir le tissu de votre communauté.

Mes cours du dimanche en personne amenaient régulièrement une vingtaine de personnes. Maintenant, si c’est autour de 10, c’est bien. Une grande partie de cela est des gens qui ne veulent tout simplement pas être sur Zoom. Ils sont sur Zoom tout le temps pour les réunions, ou Zoom n’est pas vraiment fait pour les cours de fitness. C’est saccadé. Ainsi, les gens qui restent avec nous restent avec nous parce qu’ils veulent garder notre espace ouvert.

Nous avons des listes de lecture et des routines qui sont très consciemment émouvantes. Cela fait partie de ce que nous faisons. Mais cela se perd lorsque vous n’avez pas un groupe de personnes qui vivent cela ensemble dans la même pièce. Il y a une sorte de vibration, même si vous n’avez que cinq personnes ensemble. Si vous faites quelque chose de vraiment cool, ou si vous riez si je perds l’équilibre, tout le monde passe un bon moment. Cela se perd.

Et pourtant, avec Zoom, il existe une connexion différente. Cela ne reproduira pas l’expérience en personne. Mais il existe une connexion individuelle avec l’instructeur. Je fais de mon mieux pour me connecter avec tous ceux qui viennent dans ma classe. Je pourrais même dire: « Regardez ce que fait Judy! » et les gens regarderont et verront à quel point c’est cool. C’est un type de connexion différent, mais cela continue.

J’ai pensé à la fatigue du zoom dans le contexte d’une classe de mouvement. Si je suis debout, bouge et danse pour les gens, j’ai presque l’impression que je ne fais pas que faire de l’exercice pour moi-même, j’encourage également les gens et j’espère les élever. Il y a un peu un aspect de performance. Et les routines que j’ai enseignées récemment ont été très consciemment ensoleillées alors que les jours à Seattle deviennent de plus en plus courts et plus sombres et plus sombres. Celui que j’ai en ce moment est très axé sur les danseurs, donc je pourrais envoyer aux gens une photo de danseurs de flamenco ou un clip de Bob Fosse et je leur dirai: «Regardez leur posture.» C’est bien d’amener les gens dans cette expérience où c’est sain et revigorant. Mais vous montez également un spectacle pour vous-même. C’est une réelle opportunité avec Zoom.

Je ne suis pas fatigué par Zoom quand j’y pense de cette façon. Quand je pense à la fatigue de Zoom, c’est quand je me rencontre après réunion après réunion et que je dois être à l’écran d’une certaine manière, s’il y a des parties de moi que j’ai envie de garder à un certain niveau et que j’ai pour maintenir ce niveau pendant huit heures et Je dois le faire via un écran. Vous devez décider si vous devez vous maquiller ou vous assurer que votre éclairage est bon ou savoir ce que les gens voient en arrière-plan. Il y a tous ces petits facteurs X auxquels nous ne pensons pas quand nous sommes en personne.

J’ai déjà travaillé à domicile dans mon autre travail d’écrivain. Ajouter Zoom à cela n’a pas beaucoup changé. Je fais toujours des entretiens téléphoniques. Je rencontre mes collègues. En ce moment, je suis beaucoup plus désinvolte que mes cheveux soient une épave ou autre. Mais ce n’était pas un grand changement. Je me sens très chanceuse en ce moment en tant que femme noire, à un moment où la pandémie tue beaucoup de Noirs en général, que je puisse travailler de chez moi.

Lorsque la pandémie a commencé, j’ai dû rappeler aux gens quand ils demandaient: «Pourquoi les gens [working]? » que ces gens n’ont pas le choix. Beaucoup de gens qui tombent malades n’ont pas le choix. Si je suis fatigué de Zoom, je peux faire une sieste d’une demi-heure. Les travailleurs de première ligne n’ont pas ce luxe.

Zoom est également en train de reconstruire les connexions pour moi. Mes amis et moi avons joué à Dungeons & Dragons à l’université – nous étions à Chicago en plein hiver et nous n’avions pas d’argent. C’était la meilleure façon de tuer un week-end entier. Et puis nous avons quitté l’université, et tout le monde s’est séparé.

À l’été 2019, nous sommes allés rendre visite à mon ami à San Francisco, et nous ne savions pas quoi faire. Il a dit: «J’ai ce match de D&D très court. Faisons cela. » C’était amusant mais nous ne l’avons jamais terminé. La pandémie s’est produite, et il a appelé et a dit: «Pourquoi ne pas terminer ce jeu sur Zoom?» Alors nous l’avons fait. J’ai dit à quelques amis, et ils ont dit: «Je ferais totalement ça avec toi!» Nous avons invité un autre ami qui a commencé à être notre maître de donjon.

Pour jouer à D&D, l’expérience Zoom a été formidable. Mes amis du collège et moi passons plus de temps à Zoomer que nous ne l’avons fait depuis des années. Comme mon amie avec qui j’avais l’habitude de jouer à l’université, qui travaillait dans le gouvernement et qui a démissionné et qui travaille maintenant en Virginie en tant que gentille fermière, je l’avais vue peut-être une fois au cours des 10 dernières années et maintenant je la vois tous les mois. Je me connecte avec des personnes qui me tiennent à cœur en face à face bien plus qu’auparavant.

Toute cette expérience a amené l’idée de s’assurer que le tissage de votre tissu social est ensemble, par tous les moyens nécessaires. Lorsque nous rentrons enfin en studio, plusieurs personnes m’ont demandé: «Allez-vous continuer à suivre des cours en ligne?» Et j’ai dit: « Ouais. » C’est le nouveau monde. Nous devons maintenir la connexion.

Mon mari et moi étions dans un mariage à distance pendant cinq ans et regardions Buffy ensemble au téléphone. Il y avait une vraie douceur à ce sujet parce que nous allions vivre une expérience singulière sur un écran devant nous, même si nous ne pouvions pas nous voir. Il y avait cet écran où nous avons partagé cette histoire que nous aimions et avec laquelle nous étions tous les deux en contact, et nous pouvions en parler pendant que cela se passait et ensuite être au téléphone pour en parler et aussi dire: «Tu me manques. Je t’aime. »

Zoom a également une expérience d’écran partagée. Une partie de la magie de Dungeons & Dragons, par exemple, est que vous vivez une expérience partagée et que vous voyez en fait l’autre personne partager l’expérience. Genre, je peux te voir maintenant, et c’est presque comme si tu étais assis en face de moi. Vous pourriez dire: «Oh, voici Mel, et il y a une lampe derrière elle et la bibliothèque en désordre», et je peux voir votre photo derrière vous. C’est presque comme si nous avions connecté nos deux pièces ensemble. Il y a une intimité à ce sujet.

Mais ce n’est pas tout. Je regardais Les amoureux du rock, l’un des versements de Petite hache, et il y a une scène à une fête à la maison où ils sortent la musique et tout le monde danse et chante encore ensemble. Ils sont juste proches. Dieu, ça me manque. Je veux avoir toutes ces personnes avec qui j’ai joué à Dungeons & Dragons ou avec qui j’ai été en classe, et vivre des moments qui ne sont pas que virtuels. La connexion virtuelle a facilité le fait de ne pas se sentir si seul. Mais en même temps, cela m’a rendu tellement conscient de ne pas prendre pour acquis le temps que nous pouvons passer ensemble.

